年终盘点：分手类 Yearend 2013:Celebrity Breakups
2013年1月，英国当红男子乐团One Direction成员哈利·斯泰尔斯(Harry Styles)与美国乡谣小天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)结束了仅仅两个月左右的恋爱关系。REUTERS/Neil more
1月，天后“小甜甜”布兰妮(Britney Spears)与交往3年的未婚夫杰森·特拉威克(Jason Trawick)分手。两人和平分手后表示愿意继续保持友好关系。REUTERS/Danny Moloshok
2月，现年45岁的乔什·布洛林(Josh Brolin)与48岁的妻子黛安·莱恩(Diane Lane)通过发言人向外界宣布分手，结束了两人长达八年的婚姻。这对影坛伉俪2004年8月结婚，这八年中两人并未生儿育女。REUmore
2月，加拿大女演员瑞秋·麦克亚当斯(Rachel McAdams)与相恋两年的英国影星迈克尔·辛(Michael Sheen)正式分手。 REUTERS/Yves Herman
2月，美国喜剧演员杰森·席格尔(Jason Segel)与女友米歇尔·威廉姆斯(Michelle Williams)秘密分手。两人于2010年相识，2012年3月初开始交往，至今不到一年就悄悄分手收场。REUTERS/Pmore
3月，《美国偶像》著名主持人瑞安·西克雷斯特(Ryan Seacrest)与女友朱莉安·浩夫(Julianne Hough)在交往两年后宣布分手。据悉分手原因是由于两人工作实在太过繁忙，无暇抽身谈恋爱。REUTERS/Mmore
5月，《吸血鬼日记》搭档，在现实中已经相恋3年的妮娜·杜波夫(Nina Dobrev)和伊恩·萨默海尔德(Ian Somerhalder)宣布分手，结束了长达3年的恋情。REUTERS/Danny Moloshok
6月，好莱坞女星简·林奇(Jane Lynch)与同性恋妻子莱拉·安布利(Lara Embry)结束了3年的婚姻，称两人遇到“不可调和的分歧”。REUTERS/Mario Anzuoni
6月，82岁的传媒大亨鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)提出与妻子邓文迪(Wendi Deng)离婚，于11月20日正式结束了两人14年的婚姻。离婚后，两人将共同监护他们的两个女儿格雷丝和克洛伊。REUTERmore
6月，英国超模“黑珍珠”纳奥米·坎贝尔(Naomi Campbell)与相恋了6年的俄罗斯亿万富翁男友弗拉基米尔·多罗宁(Vladimir Doronin)分手。REUTERS/Tony Gentile
6月，“刺青辣妹”凯特·方迪(Kat Von D)与未婚夫Deadmau5取消了订婚。REUTERS/Mario Anzuoni
7月，著名电视烹饪名人奈杰拉·劳森(Nigella Lawson)与现年70岁、身价亿万的著名艺术品收藏家查尔斯·萨奇(Charles Saatchi)正式宣布离婚。原因是此前媒体曝光了一组萨奇用手掐住劳森脖子的照片，事more
7月，现年52岁的好莱坞男星乔治·克鲁尼(George Clooney)与33岁的前职业摔跤手、性感女神史黛希·姬伯乐(Stacy Keibler)正式分手，结束了2年的恋爱关系。有传闻称，分手原因是对婚姻态度不同。REmore
8月，美国影星迈克尔·道格拉斯(Michael Douglas)与妻子凯瑟琳·泽塔-琼斯(Catherine Zeta-Jones)正式分手，结束了长达13年的婚姻。他们育有2个孩子，分别是13岁的迪伦(Dylan)和1more
9月，麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus)与其未婚夫澳大利亚男星利亚姆·海姆斯沃斯(Liam Hemsworth)的发言人亲口证实两人已取消正式婚约。他们于2010年拍摄电影《最后一支歌》(The Last Song)more
9月，现年64岁的好莱坞巨星理查德-基尔(Richard Gere)同结婚11年的妻子凯莉-洛维(Carey Lowell)办理了离婚。据知情人说，离婚原因在于双方生活态度不同。两人育有一个13岁的儿子。REUTERS/more
10月，辣妈超模米兰达·可儿(Miranda Kerr)与“精灵王子”奥兰多·布鲁姆(Orlando Bloom)发布联合声明宣布离婚，正式结束3年婚姻。两人相恋6年，于2010年结婚并育有一子弗里恩·布鲁姆。REUTEmore
10月，好莱坞著名男星克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)与妻子蒂娜·伊斯特伍德(Dina Ruiz Eastwood)分手，两人17年的婚姻也就此画上句号。REUTERS/Danny Moloshok
10月，美国电视真人秀节目明星克丽丝·金纳(Kris Jenner)和丈夫田径之王布鲁斯·金纳(Bruce)结束了22年的婚姻。REUTERS/Steve Marcus
11月，性感女星玛琳·阿克曼(Malin Akerman)在儿子出生7个月后宣布与结婚十年的丈夫罗伯托·金科内(Roberto Zincone)离婚。REUTERS/Mario Anzuoni
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