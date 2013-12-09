年终盘点：分手类 Yearend 2013:Celebrity Breakups

2月，现年45岁的乔什·布洛林(Josh Brolin)与48岁的妻子黛安·莱恩(Diane Lane)通过发言人向外界宣布分手，结束了两人长达八年的婚姻。这对影坛伉俪2004年8月结婚，这八年中两人并未生儿育女。REUmore