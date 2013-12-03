终盘点：讣告类 Yearend 2013:Notable Deaths
南非总统祖马宣布，南非前总统曼德拉(Nelson Mandela)因长期肺部感染医治无效，于12月5日在约翰内斯堡家中平静辞世，享年95岁。曼德拉是南非第一位黑人总统，是反对种族隔离斗争的象征性人物，在种族隔离监狱关押2more
因《速度与激情》系列电影而走红的男星保罗·沃克(Paul Walker)于11月30日因车祸不幸身亡，年仅40岁。事故发生在洛杉矶北部，当时保罗·沃克乘坐的一辆保时捷突然失去控制，撞上一座灯杆和一颗树后起火燃烧随后爆炸，more
英国女作家、2007年诺贝尔文学奖获得者多丽丝·莱辛(Doris Lessing)于11月17日凌晨去世，享年94岁。她被誉为继伍尔芙之后英国最伟大的女性作家，一生创作小说、戏剧、散文、诗歌共50多部。REUTERS/Tmore
重量级乐团“地下丝绒”的主唱兼吉他手卢·里德(Lou Reed)于美国时间10月27日在纽约南安普敦逝世，享年71岁。他被美国《滚石》杂志誉为当今摇滚界首屈一指的重要影响人物之一。REUTERS/Alessia Piermore
美国老牌男星艾德·劳特(Ed Lauter)于10月17日去世，一生出演影视剧超过200部的他享年74岁。今年5月，艾德·劳特发现自己患上了间皮瘤，经过几个月的治疗后最终还是不治身亡。REUTERS/Phil McCarmore
越南共产党、越南人民军大将武元甲(General Vo Nguyen Giap)于10月4日在河内去世，享年102岁。他是越南社会主义共和国和越南人民军的主要缔造者和领导人之一，曾参与指挥越南抗法、抗美战争。REUTERmore
素有法国“魔鬼律师”之称的雅克·韦尔热斯(Jacques Verges)于8月15日因病在巴黎家中去世，享年88岁。他是法国最有争议的律师之一，曾为一些恐怖分子、战犯等提供辩护，被称为专门为魔鬼辩护的“魔鬼律师”和“断头more
从芝加哥警察转战影坛的美国演员丹尼斯·法里纳(Dennis Farina)7月22日因肺血栓病逝于亚历桑纳州，享年69岁。丹尼斯·法里纳因在《法律与秩序》(Law and Order)中饰演警探方塔纳一角而令影迷印象深刻more
加拿大歌手、音乐喜剧《欢乐合唱团》男星柯瑞·蒙特斯(Cory Monteith)于7月13日被发现在加拿大酒店房间中去世，年仅31岁。警方没有透露柯瑞·蒙特斯的死因，以及是否在其房间中发现毒品。3月份柯瑞·蒙特斯刚刚接受more
曾在HBO电视剧《黑道家族》中饰演黑帮老大托尼的三次艾美奖获奖演员詹姆斯·甘多费尼(James Gandolfini)6月19日在罗马度假时心脏病突发去世，享年51岁。去世前，他刚刚完成新片《动物救援》在纽约的拍摄，并打more
阿根廷前军事独裁者豪尔赫·拉斐尔·魏地拉于当地时间5月17日在距阿根廷首都布宜诺斯艾利斯50公里的马科斯拉巴斯的监狱中去世，享年87岁。魏地拉于1976年-1981年任阿根廷总统，他曾大肆杀害反对军政府的人、左翼游击队员more
美国民谣音乐人里奇·海文斯(Richie Havens)因突发心脏病于4月22日在新泽西州家中病逝，享年72岁。在1969年的伍德斯托克音乐节上，海文斯第一个上场，演唱了《Motherless Child/Freedommore
在电视剧《陆军野战医院》扮演的Sidney Freedman医生的美国演员艾伦·阿伯斯(Allan Arbus)于4月19日因充血性心力衰竭于洛杉矶家中去世，享年95岁。REUTERS/Fred Prouser/Filemore
被称为“铁娘子”的英国前首相撒切尔夫人(Baroness Thatcher)因中风于4月8日不幸去世，享年87岁。撒切尔夫人于1979至1990年间担任英国首相，至今仍是英国史上唯一女首相，更曾获民调肯定为二次世界大战后more
美国著名电影评论家罗杰·艾伯特(Roger Ebert)因癌症不治，于当地时间4月4日在芝加哥去世，享年70岁。他是美国知名影评人、剧本作家，普利策奖获得者。埃伯特以他每周评论专栏和与另一位影评人吉恩·西斯克尔联袂主持的more
瑞典平民王妃莉莲·戴维斯(Lilian)因病于3月10日下午在位于斯德哥尔摩的家中去世，享年97岁。莉莲与瑞典王子贝蒂尔(Bertil)于1943年相识，但基于贝蒂尔当年要继承王位，故两人恋情一直秘而不宣，直至古斯塔夫继more
委内瑞拉副总统马杜罗宣布，委内瑞拉总统乌戈·查韦斯(Chavez)于当地时间3月5日16时25分去世，终年58岁。1982年，查韦斯创建了“玻利瓦尔革命运动”。查韦斯自1999年2月首次就职委内瑞拉总统以来，一直是拉美强more
荷兰官员于8月12日宣布，去年在奥地利滑雪遭遇雪崩受伤成植物人的荷兰王子约翰·弗里索(Johan Friso)(右)去世，年仅44岁。弗里索出生于1968年，是前荷兰女王贝娅特丽克丝(左)的儿子，2004年因与平民女子结more
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冒牌金正恩 Kim Jong-un looklike
(Reuters) - 现年35岁的男子霍华德(Howard)模仿朝鲜最高领导人金正恩的穿着和发型现身香港街头，引发众人围观。
微软Xbox One对决索尼PS4
(Reuters) - 游戏机索尼PlayStation 4与微软Xbox One近期相继上市，首发销量难分伯仲。两款新产品比上一代产品的视觉效果更出色、处理器更强大，并增加了一系列独家游戏。
终盘点：讣告类 Yearend 2013:Notable Deaths
(Reuters) -
比特币直逼黄金价 Bitcoin on the Rise
(Reuters) - 数字虚拟货币比特币价格突破1170美元，价格逼近1盎司黄金。2008年1美元能买到1300个比特币，如今其价格上涨超过100万倍，被称为“史上涨得最快的货币”。
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Portugal wins Eurovision for first time
Portugal's Salvador Sobral won the 2017 Eurovision Song Contest performing a jazz-style ballad written by sister Luisa, beating second-place Bulgaria.
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
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Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.