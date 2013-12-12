年终盘点：讣告类 Yearend 2013:Notable Deaths

4月8日，被称为“铁娘子”的英国前首相撒切尔夫人(Baroness Thatcher)因中风去世，享年87岁。撒切尔夫人于1979至1990年间担任英国首相，至今仍是英国史上唯一女首相，曾获民调肯定为二次世界大战后英国最more

4月8日，被称为“铁娘子”的英国前首相撒切尔夫人(Baroness Thatcher)因中风去世，享年87岁。撒切尔夫人于1979至1990年间担任英国首相，至今仍是英国史上唯一女首相，曾获民调肯定为二次世界大战后英国最伟大首相。撒切尔夫人曾四次访问中国，并于1984年同中方签署《中英关于香港问题的联合声明》，为香港回归中国奠定了坚实的政治基础。 REUTERS/Cathal McNaughton/Pool

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