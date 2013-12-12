年终盘点：讣告类 Yearend 2013:Notable Deaths
12月5日，南非前总统曼德拉(Nelson Mandela)因长期肺部感染医治无效，在位于约翰内斯堡家中平静辞世，享年95岁。曼德拉是南非第一位黑人总统，是反种族隔离斗士。 REUTERS/Mike Hutchings
11月30日，因《速度与激情》系列电影而走红的男星保罗·沃克(Paul Walker)因车祸不幸身亡，年仅40岁。事故发生在洛杉矶北部，当时保罗·沃克乘坐的一辆保时捷突然失去控制，撞上一座灯杆和一颗树后起火燃烧随后爆炸，more
11月17日，英国女作家、2007年诺贝尔文学奖获得者多丽丝·莱辛(Doris Lessing)去世，享年94岁。她被誉为继伍尔芙之后英国最伟大的女性作家，一生创作小说、戏剧、散文、诗歌共50多部。REUTERS/Tobmore
10月27，重量级乐团“地下丝绒”的主唱兼吉他手卢·里德(Lou Reed)在纽约南安普敦去世，享年71岁。他被美国《滚石》杂志誉为当今摇滚界首屈一指的重要影响人物之一。REUTERS/Alessia Pierdomenmore
10月17日，美国老牌男星艾德·劳特(Ed Lauter)去世，享年74岁。艾德·劳特一生出演超过200部影视剧，于今年5月发现自己患上间皮瘤，经过几个月的治疗后最终病故。REUTERS/Phil McCarten
10月4日，越南共产党、越南人民军大将武元甲(General Vo Nguyen Giap)在河内去世，享年102岁。他是越南社会主义共和国和越南人民军的主要缔造者和领导人之一，曾参与指挥越南抗法、抗美战争。REUTERmore
8月15日，素有法国“魔鬼律师”之称的雅克·韦尔热斯(Jacques Verges)因病在巴黎家中去世，享年88岁。他是法国最有争议的律师之一，曾为一些恐怖分子、战犯等提供辩护，被称为专门为魔鬼辩护的“魔鬼律师”和“断头more
7月22日，由芝加哥警察转战影坛的美国演员丹尼斯·法里纳(Dennis Farina)因肺血栓病在亚历桑纳州去世，享年69岁。丹尼斯·法里纳因在《法律与秩序》(Law and Order)中饰演警探方塔纳一角走红，该剧是more
7月13日，加拿大歌手、音乐喜剧《欢乐合唱团》主演柯瑞·蒙特斯(Cory Monteith)被发现在加拿大酒店房间中去世，年仅31岁。警方没有透其死因，以及是否在事发房间中发现毒品，而3月份柯瑞·蒙特斯刚刚接受过戒毒康复more
6月19日，曾在HBO剧集《黑道家族》中饰演黑帮老大托尼的三次艾美奖获得者詹姆斯·甘多费尼(James Gandolfini)在罗马度假时因心脏病突发去世，享年51岁。此前，他刚刚完成新片《动物救援》在纽约的拍摄，并打算more
5月17日，阿根廷前军事独裁者豪尔赫·拉斐尔·魏地拉在马科斯拉巴斯的监狱中去世，享年87岁。魏地拉于1976至1981年担任阿根廷总统，曾大肆杀害军政府反对者、左翼游击队员和民主进步人士，制造白色恐怖。在监禁期间，他从未more
4月22日，美国民谣音乐人里奇·海文斯(Richie Havens)因突发心脏病在新泽西州家中病逝，享年72岁。海文斯在1969年的伍德斯托克音乐节上演唱一曲《Motherless Child/Freedom》，因独特的more
4月8日，被称为“铁娘子”的英国前首相撒切尔夫人(Baroness Thatcher)因中风去世，享年87岁。撒切尔夫人于1979至1990年间担任英国首相，至今仍是英国史上唯一女首相，曾获民调肯定为二次世界大战后英国最more
4月4日，美国著名电影评论家罗杰·艾伯特(Roger Ebert)因癌症不治在芝加哥去世，享年70岁。他是美国知名影评人、剧本作家，普利策奖获得者，以每周评论专栏和与另一位影评人吉恩·西斯克尔联袂主持的主持电视节目《西斯more
3月10日，瑞典平民王妃莉莲·戴维斯(Lilian)因病在位于斯德哥尔摩的家中去世，享年97岁。莉莲与瑞典王子贝蒂尔(Bertil)于1943年相识，但基于贝蒂尔当年要继承王位，故两人恋情一直秘而不宣，直至古斯塔夫继承王more
3月5日，委内瑞拉总统乌戈·查韦斯(Chavez)去世，终年58岁。查韦斯自1999年2月首次就职委内瑞拉总统以来，一直是拉美强硬的反美旗手、激进左翼的政治领袖，迄今已连续执政14年。REUTERS/Jorge Silvmore
8月12日，去年在奥地利滑雪遭遇雪崩受伤成为植物人的荷兰王子约翰·弗里索(Johan Friso)去世，年仅44岁。弗里索出生于1968年，是前荷兰女王贝娅特丽克丝(左)的儿子，2004年因与平民女子结婚而放弃王位继承资more
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多国政要聚首曼德拉追悼会 Memorial for Mandela
(Reuters) - 南非前总统曼德拉追悼会在约翰内斯堡举行，有近百名各国元首、政要及南非十万民众参加。奥巴马与劳尔·卡斯特罗在追悼会上握手，这是美国和古巴元首间罕见姿态。
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