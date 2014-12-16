路透年终盘点：趣味体育瞬间
托举臀部。(2014年9月6日，德国阿恩斯贝格，选手在“强悍泥人”(Tough Mudder)障碍赛中爬墙。) REUTERS/Ina Fassbender
奥运五环乌龙。(2月7日，在索契冬奥会举行开幕式上，奥运五环亮相环节出现“乌龙”， 五朵雪绒花打开四朵，变为“四环”。) REUTERS/David Gray
清凉裸奔。(10月25日，2014赛季亚洲足球冠军联赛决赛首回合比赛在澳大利亚悉尼举行，一名球迷在比赛中冲入场内裸奔。) REUTERS/Jason Reed
高超球技。(9月23日，第40届莱德杯高尔夫球赛在苏格兰举行，马丁·凯梅尔(左)、与队友罗里·麦克罗伊、塞尔希奥·加西亚行走时打球。) REUTERS/Russell Cheyne
大打出手。(7月13日，在德国摩托车大奖赛中，荷兰车手布莱恩与其同胞车手发生碰撞后引发冲突互相殴打。) REUTERS/Thomas Peter
比基尼滑雪赛。(4月19日，美国华盛顿州的滑雪胜地克里斯托山举行一场别开生面的滑雪比赛，选手们脱下厚厚的滑雪服，赤裸上身或身穿比基尼参加滑雪比赛。) REUTERS/David Ryder
急速躲避。(2月13日，2014索契冬奥会女子500米短道速滑比赛中，中国选手范可欣失手冲出赛道撞到防护墙。) REUTERS/David Gray
性感身材。(4月3日，以色列迪莫纳，选手在一场健美业余比赛前涂油。) REUTERS/Finbarr O'Reilly
硬汉的顶峰对决。(11月29日，2014年匈牙利摔跤锦标赛在布达佩斯举行，匈牙利摔跤手展开激烈对抗。) REUTERS/Laszlo Balogh
兴奋不已。(2月13日，第22届索契冬奥会花样滑冰单项比赛进入第二项男子单人滑的赛程，日本小将羽生结弦以完美发挥成为历史上首位冲破短节目100分大关的男单选手，排在第一。) REUTERS/Lucy Nicholson
翻跟头领奖。(2月14日，在索契冬奥会上，高山滑雪男子全能铜牌得主意大利人伊内霍夫在领奖台翻起了筋斗，惹得旁边的冠亚军连连拍手大笑。) REUTERS/Stefano Rellandini
冲浪狗。(9月28日，美国亨廷顿海滩举行冲浪城市冲浪狗大赛。) REUTERS/Lucy Nicholson
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悉尼一家咖啡馆发生人质劫持事件，透过窗户可看见现场有黑白旗帜，与“伊斯兰国”的旗帜相似。据目击者最新消息，已有数名人质跑出咖啡馆，但还不清楚是获释还是逃出。
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Pippa Middleton, younger sister of Kate, Britain's Duchess of Cambridge, was married in a small English country church surrounded by royals and celebrities but those hoping for a dash of Hollywood were left in the cold.