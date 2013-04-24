年轻人思维方式在改变中国经济版图 Youth Spending Power
随着中国年轻人思维方式的转变，以及昔日贫困省份的人口日益富裕，正在改变中国经济版图。(2011年4月26日，上海，两名女子行走在商业区。) REUTERS/Carlos Barria
东部沿海城市占中国零售消费额的35%，但内地收入激增。(2008年7月19日，上海，一名女子在迪诺海滨吃热狗。) REUTERS/Nir Elias
波士顿咨询集团的杰夫·沃尔特斯称，领头羊是赣豫皖等内地省份，消费阶层正迅速扩大，未来几年收入会持续增长，收入即将跨过家庭乐于增加消费的门槛。正在显现的这种“舒适期”对宏观经济具有深远意义。(2010年12月3日，几名女子more
如今，中国家庭储蓄率约为28%，高居世界前列，但强劲的涨薪势头已令其放松消费束缚。纽约大学教授海伦·密斯预测，2020年中国家庭储蓄率会降至24%。(2012年9月7日，上海，一名女子在路易威登店购物。) REUTERSmore
2013年3月27日，中国国际时装周在北京举行，一名模特在后台化妆。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2012年12月2日，北京，一名女子在眼镜店购买眼镜时检查视力。 REUTERS/Jason Lee
2012年6月23日，“2012 SUPER SHOW 中国极速赛车节”在上海举行，一名女子戴上头盔。此次赛事汇聚了全国23个省市地区的超级跑车俱乐及世界顶级跑车500余辆和大批超跑爱好者。REUTERS/Carlos more
2012年12月24日，上海，一名女子在圣诞节庆祝活动中表演。 REUTERS/Aly Song
2012年4月29日，北京，一名歌迷在草莓音乐节上参加人浪活动。 REUTERS/Barry Huang
2012年8月23日，北京，一名身穿汉服的表演者查看手机。REUTERS/Jason Lee
2012年10月19日，中国东方航空公司在上海市面向华东六省一市招收空姐，应聘者化妆做准备。 REUTERS/Aly Song
2012年10月30日，北京，一名女子打电话。REUTERS/David Gray
2010年7月30日，中国国际数码互动娱乐展览会在上海举行，几名扮成动漫人物的女子在表演间隙休息。 REUTERS/Aly Song
2009年4月26日，上海，一名男子练习自行车特技。REUTERS/ Nir Elias
2008年2月23日，上海，一名男子在歌厅唱歌。 REUTERS/Nir Elias
2008年6月25日，安徽合肥，学生在钢管舞学校练习舞蹈。REUTERS/Jianan Yu
2007年3月9日，山东济南，一名女子经过一家商店。 REUTERS/Stringer
2007年11月4日，上海，一名女子在整形医院接受双眼皮手术。这是目前中国最普遍的整容手术之一。 REUTERS/Nir Elias
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24小时时事新闻(4月25日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
羊驼春季换发型 The Alpacas are Shorn
(Reuters) -在德国雷根斯堡附近的温克兰村，每逢春天，饲养员们总要修剪一下羊驼们的毛发，帮他们“换个新造型”，一方面有利于羊驼顺利度过炎热的夏季，另一方面也能售卖羊驼毛获得丰厚收入。
日本议员集体参拜靖国神社 Visits to the Yasukuni Shrine
(Reuters) -由日本跨党派国会议员组成的“大家都来参拜靖国神社议员联盟”168名成员，23日集体参拜供奉有二战甲级战犯牌位的靖国神社，这加剧了中日紧张关系。
力与美的盛宴 Bodybuilding Competition
(Reuters) - 浙江省健身健美锦标赛在绍兴举行，吸引了来自浙江省各地的百余名选手参赛。
精选图集
Pictures of the month: April
Our top photos from the past month.
May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
Images of U.S. military forces operating within Syria.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.
Protesters rally during climate march
A sea of protesters swarmed in front of the White House to voice displeasure with President Donald Trump's stance on the environment and demand that he rethink plans to reverse the climate change policies backed by his predecessor.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.