年轻人思维方式在改变中国经济版图 Youth Spending Power

如今，中国家庭储蓄率约为28%，高居世界前列，但强劲的涨薪势头已令其放松消费束缚。纽约大学教授海伦·密斯预测，2020年中国家庭储蓄率会降至24%。(2012年9月7日，上海，一名女子在路易威登店购物。) REUTERSmore