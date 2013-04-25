年轻消费者是中国经济转型关键 Youth Spending Power

在中国政府努力进行一场关键的宏观经济转型，即促消费减投资之时，年轻消费者或许是这场转型的关键。中国的这场经济转型不仅是新领导层所致力于的，也是全世界所期待的。(2011年4月26日，上海，两名女子行走在商业区。) REUmore