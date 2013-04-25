年轻消费者是中国经济转型关键 Youth Spending Power
在中国政府努力进行一场关键的宏观经济转型，即促消费减投资之时，年轻消费者或许是这场转型的关键。中国的这场经济转型不仅是新领导层所致力于的，也是全世界所期待的。(2011年4月26日，上海，两名女子行走在商业区。) REUmore
中国市场研究集团(China Market Research)分析师凯文德(Benjamin Cavender)表示，出于很多原因，18-35岁这个年龄段的群体更积极乐观，对承担风险也更为开放，因为他们完全没有经历过艰难more
这种思想观念上的代际转变，正重塑中国的经济图景：中国的经济增长因素以及增长的地理形态即将发生重大改变。(2013年3月27日，中国国际时装周在北京举行，一名模特在后台化妆。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
现如今，中国东部沿海城市约占中国一年18万亿元零售支出的约35%。这也反映出上海、广州等城市相比中国其他城市的富裕程度。(2008年7月19日，上海，一名女子在迪诺海滨吃热狗。) REUTERS/Nir Elias
越来越多的企业为寻求更为廉价的劳动力和新市场，将工厂从东部沿海搬到内陆，内陆城市收入水平的大幅增长正改变中国的经济力量平衡。(2007年3月9日，山东济南，一名女子经过一家商店。) REUTERS/Stringer
波士顿咨询公司执行董事沃尔特斯(Jeff Walters)表示，东部沿海依然会有增长。但在江西、河南、安徽等内陆省份，你会看到消费阶层有更为显着的增长。(2010年12月3日，几名女子扮成动漫人物准备在中国(合肥)国际数more
2012年12月2日，北京，一名女子在眼镜店购买眼镜时检查视力。 REUTERS/Jason Lee
2012年6月23日，“2012 SUPER SHOW 中国极速赛车节”在上海举行，一名女子戴上头盔。此次赛事汇聚了全国23个省市地区的超级跑车俱乐及世界顶级跑车500余辆和大批超跑爱好者。REUTERS/Carlos more
2012年12月24日，上海，一名女子在圣诞节庆祝活动中表演。 REUTERS/Aly Song
2012年4月29日，北京，一名歌迷在草莓音乐节上参加人浪活动。 REUTERS/Barry Huang
2012年8月23日，北京，一名身穿汉服的表演者查看手机。REUTERS/Jason Lee
2012年10月19日，中国东方航空公司在上海市面向华东六省一市招收空姐，应聘者化妆做准备。 REUTERS/Aly Song
2012年10月30日，北京，一名女子打电话。REUTERS/David Gray
2010年7月30日，中国国际数码互动娱乐展览会在上海举行，几名扮成动漫人物的女子在表演间隙休息。 REUTERS/Aly Song
2009年4月26日，上海，一名男子练习自行车特技。REUTERS/ Nir Elias
2008年2月23日，上海，一名男子在歌厅唱歌。 REUTERS/Nir Elias
2008年6月25日，安徽合肥，学生在钢管舞学校练习舞蹈。REUTERS/Jianan Yu
2007年11月4日，上海，一名女子在整形医院接受双眼皮手术。这是目前中国最普遍的整容手术之一。 REUTERS/Nir Elias
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年轻人思维方式在改变中国经济版图 Youth Spending Power
(Reuters) -年轻人思维方式的转变，加上河南等昔日贫困省份的庞大人口越来越富裕，这正在改变中国经济版图。
24小时时事新闻(4月25日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
羊驼春季换发型 The Alpacas are Shorn
(Reuters) -在德国雷根斯堡附近的温克兰村，每逢春天，饲养员们总要修剪一下羊驼们的毛发，帮他们“换个新造型”，一方面有利于羊驼顺利度过炎热的夏季，另一方面也能售卖羊驼毛获得丰厚收入。
日本议员集体参拜靖国神社 Visits to the Yasukuni Shrine
(Reuters) -由日本跨党派国会议员组成的“大家都来参拜靖国神社议员联盟”168名成员，23日集体参拜供奉有二战甲级战犯牌位的靖国神社，这加剧了中日紧张关系。
精选图集
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
'Mother of all marches' in Venezuela
Venezuela's opposition begins the "mother of all marches" in the culmination of two weeks of violent demonstrations against President Nicolas Maduro.
Iraqi violinist returns to play Mosul after ISIS
Amid the bombed-out ruins of an ancient site revered by both Muslims and Christians in Mosul, Iraqi violinist Ameen Mukdad held a small concert in the city he was forced to flee by Islamic State militants.
USS Carl Vinson's tour of Asia
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group was supposed to be headed toward North Korea in a show of force, but was actually completing training exercises in Australia.
Dior goes to Tokyo
Models present creations for Christian Dior's Haute Couture Spring-Summer 2017 live show to celebrate Dior's new flagship store at Tokyo's Ginza Six mall.
Julia Roberts: People's most beautiful woman
Julia Roberts was named the world's most beautiful woman by People magazine for a record 5th time, but the actress said she thought her best years were yet to come.
Riding the subway in North Korea
Scenes from the underground in Pyongyang.
Iceberg Alley
The first icebergs of the season pass "Iceberg Alley" on the coast of Newfoundland, Canada.