扎克伯格T恤秀 Zuckerberg's gray t-shirt
Facebook首席执行官马克•扎克伯格在《今日秀》节目中称，他每天穿同样的衣服，在衣柜里有20件相同的灰色T恤。(摄于2010年11月15日，旧金山) REUTERS/Robert Galbraith
2010年12月14日，美国加利福尼亚州萨克拉门托，扎克伯格参加年度加州名人堂颁奖典礼的彩排仪式。REUTERS/Hector Amezcua/Pool
2012年7月11日，爱达荷州太阳谷，扎克伯格参加美国投资公司Allen & Co主办的峰会。REUTERS/Jim Urquhart
2012年7月12日，扎克伯格参加美国投资公司Allen & Co主办的峰会。 REUTERS/Jim Urquhart
2012年10月2日，俄罗斯莫斯科，扎克伯格与莫斯科国立大学的学生进行交流。 REUTERS/Maxim Shemetov
2011年11月7日，美国马萨诸塞州剑桥，扎克伯格参观麻省理工学院。REUTERS/Brian Snyder
2011年12月26日，扎克伯格(左3)游览越南北部沙霸镇。 REUTERS/Stringer
2011年9月22日，旧金山，扎克伯格(左)在f8开发者大会上做主题演讲。 REUTERS/Robert Galbraith
2010年8月18日，美国加州帕罗奥多，扎克伯格在Facebook总部大楼参加一个记者会。 REUTERS/Robert Galbraith
2011年9月22日，旧金山，扎克伯格在f8开发者大会上做主题演讲。REUTERS/Robert Galbraith
2012年9月11日，旧金山，扎克伯格参加TechCrunch Disrupt大会。 REUTERS/Beck Diefenbach
2011年9月22日，旧金山，扎克伯格在f8开发者大会上做主题演讲。REUTERS/Robert Galbraith
2012年7月11日，太阳谷，扎克伯格参加美国投资公司Allen & Co主办的峰会。 REUTERS/Jim Urquhart
2011年5月25日，扎克伯格与阳狮集团董事长兼首席执行官Maurice Levy参加“八国集团电子论坛”。REUTERS/Gonzalo Fuentes
2010年11月15日，旧金山，扎克伯格在新闻发布会上倾听听众的提问。REUTERS/Robert Galbraith