24小时时事新闻(7月10日) 24Hours
7月8日，俄罗斯克雷姆斯克镇，一位当地居民查看遭洪水毁坏的房屋。俄罗斯内政部一名发言人表示，俄西南部克拉斯诺达尔边疆区暴雨引发的洪水已导致至少150人丧生，其中多数死者来自于受灾最严重的克雷姆斯克镇。 REUTERS/Emore
一处墙壁上留有洪水消退的脏暗痕迹。 REUTERS/Eduard Korniyenko
7月9日，越南河内，一名仪仗队军官调整士兵的帽子，为古巴国务委员会主席兼部长会议主席劳尔·卡斯特罗向越南已故领导人胡志明敬献花圈仪式做准备。劳尔·卡斯特罗7日至9日对越南进行友好访问。 REUTERS/Kham
7月7日，刚果(金)布纳加纳，一名反政府武装士兵经过一双政府军士兵丢弃的军靴。刚果(金)政府军与反政府武装爆发冲突，约600名政府军士兵逃入乌干达境内避难，一名联合国维和士兵丧生。REUTERS/James Akena
7月8日，第99届环法自行车赛在瑞士波朗特吕结束第八赛段争夺，瑞典选手凯西雅科夫(Fredrik Kessiakoff)站在颁奖台上。 REUTERS/Bogdan Cristel
7月8日，在2012赛季F1英国大奖赛银石赛道，红牛车队澳大利亚车手韦伯(中)夺冠，亚军为法拉利队西班牙车手阿隆索(左)，季军为韦伯队友、德国人维特尔。 REUTERS/Paul Hackett
7月8日，西班牙潘普洛纳市举行一年一度的奔牛节，狂欢者坐在长椅上睡觉。 REUTERS/Susana Vera
被称为“Recortador”的斗牛士表演斗牛。与通常的斗牛士不同，被称为“Recortador”的斗牛士手里没有任何工具，甚至连块红布也没有，表演的场面非常危险刺激。 REUTERS/Joseba Etxaburu
7月8日，温布尔登网球锦标赛在英国伦敦举行，英国选手穆雷在男单决赛中摔倒。瑞士球王费德勒击败英国天才穆雷，夺得个人第七个温网冠军，追平美国名将桑普拉斯的七冠纪录，同时费德勒也拿到职业生涯的第17个大满贯冠军。 REUTEmore
王妃凯特与妹妹皮帕•米德尔顿观看男单决赛费德勒对阵穆雷。REUTERS/Toby Melville
7月8日，法国兰斯，法国总统奥朗德和德国总理默克尔共同出席战后两国和解、建立和平友好关系50周年纪念活动。两国元首均承诺继续合作推动欧洲建设。1962年7月8日，时任法国总统戴高乐与联邦德国总理阿登纳在兰斯签署第一个法德more
7月8日，利比亚的黎波里，“自由派”领导人、执政当局“全国过渡委员会”主席马哈茂德·贾布里勒(Mahmoud Jibril)在党总部的新闻发布会上擦拭汗渍。“自由派”宣称在全国各地的开票结果取得大选初步领先优势。 REUmore
7月7日，美国新泽西州伍兹敦，一名牛仔透过大门观望竞技场。REUTERS/Tom Mihalek
7月9日，尼泊尔加德满都，无家可归的少年在寺庙内睡觉。 REUTERS/Navesh Chitrakar
7月8日，肯尼亚葛瑞斯沙，一个孩子在“非洲内地会”教堂的窗户上玩耍。数名蒙面枪手持枪和手榴弹攻击北部贾里萨镇罗马天主教和非洲内地会教堂，造成至少17人丧生、逾60人受伤，为肯尼亚自从派部队进入索马利亚镇压青年党以来最严重more
下一个
中国经济面面观 China's economy
(Reuters) - 近来中国经济数据整体疲弱，显示经济持续放缓，下行压力较大。今年中国打破国内生产总值"保八"惯例，目标降至7.5%。
寰宇搜奇 Oddly(9)
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
本周中国区精选(6月29日-7月6日) China Weekly 2012
(Reuters) -聚焦6月29日-7月6日中国区新闻事件和热点动态。
科学神教名星信徒 Celebrity Scientologists
(Reuters) - 作为世界上最受争议的宗教之一，科学神教因好莱坞明星汤姆·克鲁斯的离婚事件成为媒体焦点，新闻集团董事长默多克在Tweeter上称，汤姆·克鲁斯是科学神教(又称山达基教)第二或第三号人物，该教派“令人毛骨悚然”但很有钱。
精选图集
Blizzard blankets the Northeast
Snow piled up rapidly in parts of the northeastern United States as a blizzard began blowing in, with residents being advised to stay at home, airlines grounding flights and schools canceling classes.
Rise of Europe's far right
Who's who of far-right politics in Europe as parties ride a wave of success on anti-immigration, nationalist and eurosceptic policies.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
U.S. aircraft carrier joins South Korea drills
North Korea warns the United States of "merciless" attacks if the carrier infringes on its sovereignty or dignity during U.S.-South Korean drills.
Inside the Islamic State tunnel network
Exploring the tunnel system used by Islamic State in Iraq and Syria.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.