24小时时事新闻(3月8日) 24Hours

3月5日，广东南部上浦村，村民行走在被毁坏的车辆附近。据广东省揭西县人民政府通报，2月22日上午，揭西县棉湖镇上浦村发生外来人员进村滋事事件。滋事人员乘坐24辆汽车进村，与上浦村村民发生冲突，后车上人员被迫弃车。初步调查more

3月5日，广东南部上浦村，村民行走在被毁坏的车辆附近。据广东省揭西县人民政府通报，2月22日上午，揭西县棉湖镇上浦村发生外来人员进村滋事事件。滋事人员乘坐24辆汽车进村，与上浦村村民发生冲突，后车上人员被迫弃车。初步调查，有4名村民受伤，滋事人员的车辆有22辆被砸，2辆被烧。 REUTERS/James Pomfret

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