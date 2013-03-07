24小时时事新闻(3月8日) 24Hours
3月6日，委内瑞拉加拉加斯，民众聚集在总统查韦斯灵车附近哀悼。委内瑞拉外长豪亚宣布，查韦斯的葬礼将于8日上午举行，而从6日开始，查韦斯的灵柩将停放在加拉加斯军事学院。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
3月6日，墨西哥华雷斯，一名男子站在遭枪击的报纸El Diario办公室附近。El Diario办公室夜间遭枪击，但无人员伤亡。AREUTERS/Jose Luis Gonzalez
3月6日，韩国首尔，德寿宫景观。 REUTERS/Kim Hong-Ji
3月6日，英国伦敦，一名行人行走在千禧桥上。REUTERS/Stefan Wermuth
3月6日，日本福岛，福岛核电站工作人员对前来采访报道的媒体车辆进行辐射扫描。 REUTERS/Issei Kato
3月6日，英国切斯特动物园，一名饲养员给鸟类进行年度体检期间，为一只禾雀量体重。REUTERS/Phil Noble
3月6日，在巴黎时装周上，模特展示意大利设计师詹巴迪斯塔·瓦利(Giambattista Valli)的新品服装。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
3月6日，肯尼亚蒙巴萨，一名女子行走在海滩上。 REUTERS/Marko Djurica
3月6日，朝鲜平壤，一辆公共汽车罩着网行驶在街道上。韩国国防部称，朝鲜正进行一系列军事演习，为空前规模的全国范围军演做准备。 REUTERS/Kyodo
3月6日，哥伦比亚波哥大，一个女孩乘坐汽车抵达剧院参加表演。REUTERS/Gary Hershorn
3月5日，广东南部上浦村，村民行走在被毁坏的车辆附近。据广东省揭西县人民政府通报，2月22日上午，揭西县棉湖镇上浦村发生外来人员进村滋事事件。滋事人员乘坐24辆汽车进村，与上浦村村民发生冲突，后车上人员被迫弃车。初步调查more
3月6日，乌克兰时装周在基辅举行，一名模特展示乌克兰设计师Lilia Poustovit的新品服装。 REUTERS/Gleb Garanich
3月6日，阿尔及利亚阿尔及尔，女警参加训练。 REUTERS/Louafi Larbi
3月6日，上海，一个老住宅的街道上晾晒着衣服。中国政府政将城镇化定为扩内需的最大潜力所在，而具体举措仍有待公布。中国国家发改委主任张平表态称，上半年可能出台城镇化发展规划。 REUTERS/Aly Song
3月5日，萨尔瓦多Sonsonate，一名关押的帮派分子。 REUTERS/Ulises Rodriguez
3月6日，肯尼亚内罗毕，一位妇女注视着站岗的警察。肯尼亚独立选举委员会称，由于总统选举计票系统出现数据传输故障，将改用传统的人工计票法。 REUTERS /Karel Prinsloo
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本周中国区精选(3月1日-8日) China Weekly
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朝鲜半岛局势紧张 Korea Conflict 2013
(Reuters) - 朝鲜近日威胁称将撕毁1953年停战协议，韩国则表示若遭朝鲜进攻将坚决还击，再加上联合国制裁朝鲜决议案即将付诸表决，导致朝鲜半岛紧张局势急剧升温。
24小时时事新闻(3月7日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
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The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
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