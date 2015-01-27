路透1月照片精选（上）

1月13日，瑞士东北部小村Urnaesch，当地人穿戴上面具和特制服装，身上挂着牛铃铛，扮成“鬼怪”。据说，当地人相信，奇异的装扮能把邪恶的精灵吓走，为新的一年带来好运。 REUTERS/Arnd Wiegmannmore