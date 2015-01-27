路透1月照片精选（上）
1月11日，墨西哥首都墨西哥城，一名乘客参加"不穿裤子搭地铁"活动。“不穿裤子搭地铁日”是由美国民间组织“处处即兴”在2002年发起的一项活动。REUTERS/Edgard Garrido
1月10日，韩国华川，一名男子在“山鳟鱼冰雪节”的宣传活动上咬住一条鳟鱼。 REUTERS/Kim Hong-Ji
1月13日，印度萨格尔岛，印度苦行僧在河中洗圣浴，准备庆祝桑格拉提节。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
1月13日，瑞士东北部小村Urnaesch，当地人穿戴上面具和特制服装，身上挂着牛铃铛，扮成“鬼怪”。据说，当地人相信，奇异的装扮能把邪恶的精灵吓走，为新的一年带来好运。 REUTERS/Arnd Wiegmannmore
1月11日，法国巴黎，多国政要手臂相挽参加反恐大游行，向近期恐怖袭击中的遇难者致敬。(前排由左至右)以色列总理内塔尼亚胡、马里总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔、法国总统奥朗德、德国总理默克尔、欧洲理事会主席图斯克和巴勒斯坦民more
1月2日，英国伯明翰，选手们参加已故摇滚歌星、猫王埃尔维斯·普雷斯利模仿大赛。 REUTERS/Darren Staples
1月12日，尼泊尔勒利德布尔，工人们在砖厂运砖。 REUTERS/Navesh Chitrakar
1月12日，印尼庞卡兰布翁，搜救人员将亚航失事客机QZ8501的黑匣子装到一个容器中。印尼交通官员称，印尼不会向公众公开亚航(AIRA.KL: 行情)客机坠毁事件的初步调查报告，此次坠机事件导致162人丧生。 REUTEmore
1月6日，新一届美国国会开幕举行投票选举众议院议长，共和党众议员约翰·博纳(右)以216票对164票战胜民主党众议员佩洛西(左)，第三次当选美国众议院议长。 REUTERS/Jonathan Ernst
1月6日，保加利亚索菲亚， 东正教徒跳入冰湖中抢夺十字架。按照当地宗教习俗，东正教教士向河里扔出十字架，最先抢到十字架的人在新的一年里会健康。 REUTERS/Stoyan Nenov
1月5日，美国佛罗里达州迈阿密，四对同性恋在结婚后接吻。佛罗里达州成为美国第36个向同性伴侣颁发结婚证的司法管辖区。 REUTERS/Javier Galeano
1月2日，上海，一名遇难者的母亲在踩踏事件事发现场痛哭。2014年12月31日晚23时35分许，上海外滩陈毅广场发生拥挤踩踏事件，造成36人死。REUTERS/Aly Song
1月4日，游客使用哈尔滨国际冰雪节上的万花筒。本届冰雪节以“冰雪五十年，魅力哈尔滨”为主题，开展冰雪旅游、冰雪文化、冰雪时尚、冰雪经贸、冰雪体育5大类共百余项活动。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月5日，美国芝加哥，一名男子观看结冰的密歇根湖。 REUTERS/Jim Young
1月7日，摩纳哥亲王阿尔伯特二世与夏琳王妃抱着他们的龙凤胎在皇宫阳台上与公众见面，这是皇室龙凤胎的首次公开露面。 REUTERS/Sebastien Nogier/Pool
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