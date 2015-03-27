路透3月照片精选（下）
3月22日，哈萨克斯坦阿拉木图，滑雪运动者参加红牛冰冻水池跳跃比赛。参赛者身穿各式节日服装，以各种绝技跳起跃入冰水池中。 REUTERS/Shamil Zhumatov
3月4日，索马里摩加迪沙，人们因居住营地遭政府关闭而用卡车搬运个人物品离开。REUTERS/Feisal Omar
3月5日，第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂开幕，服务人员为与会代表准备茶水。 REUTERS/Jason Lee
3月4日，泰国佛统府，僧侣手举蜡烛庆祝万佛节，场面壮观。 REUTERS/Athit Perawongmetha
3月24日，希腊雅典，一名女孩举着希腊国旗。希腊政府周二称，希腊高官代表团周三起将对中国进行为期四天的访问，旨在促进双边投资和贸易。REUTERS/Alkis Konstantinidis
3月24日，德国小城哈尔腾，Josef-Koenig-Gymnasium高中的学生悲痛相拥，身后是为悼念空难遇难者点燃的蜡烛。该校16名学生和2名教师在德翼航空空难中丧生。REUTERS/Kirsten Neumann
3月24日，格鲁吉亚首都第比利斯，瓦兹亚尼军事基地的一名军人在欢送会结束后会见孩子们。军人们将赴阿富汗，参加北约率领的军事行动。 REUTERS/David Mdzinarishvili
3月23日，新加坡，丹戎巴葛民众俱乐部里民众鞠躬悼念已故新加坡前总理李光耀。李光耀自1955年起担任丹戎巴葛集选区议员。 REUTERS/Edgar Su
3月18日，乌克兰顿涅茨克，乌克兰东部叛军举行反恐演习，一名士兵隐蔽在报亭边上。最近俄乌争议又起，乌克兰和平进程再度遭遇考验。REUTERS/Marko Djurica
3月19日，澳大利亚新南威尔士州，河流流经遭受干旱的农业区。澳大利亚气象局称，澳大利亚今年2月气温创下1910年有记录以来第二高位，全国最高温度高于平均水平2.35摄氏度。 REUTERS/David Gray
3月17日，巴基斯坦拉合尔，来自基督徒社区的女子参加亲戚葬礼，她们的亲戚之前在教堂爆炸案中丧生。拉合尔两座教堂周日遭自杀性炸弹袭击，造成14人死亡，近80人受伤。REUTERS/Mohsin Raza
3月25日，也门亚丁，当地一军事基地传出枪炮声，人群匆忙寻找庇护所。REUTERS/Anees Mansour
3月22日，柬埔寨暹粒市，美国第一夫人米歇尔•奥巴马正在暹粒国际机场登机。 米歇尔3月21日在柬埔寨暹粒市展开访问，进行一项推动女性教育的全球公益项目。REUTERS/Athit Perawongmetha
3月20日，挪威朗伊尔城，天空出席日食场景。 REUTERS/Jon Olav Nesvold/NTB scanpix
3月26日，美国纽约曼哈顿，一栋楼房起火后冒出浓烟。美国纽约市消防局称，纽约一建筑当日发生爆炸引起火灾，建筑主要部分坍塌，至少12人受伤。 REUTERS/Mike Segar
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路透3月照片精选（上）
路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。 请尽享视觉盛宴。
空客A320坠毁 机上无人生还
由德国汉莎航空旗下的廉价航空公司--德翼航空运营的一架空客客机A320周二在法国阿尔卑斯山区坠毁，机上150人全部遇难，包括16名儿童。
春之韵
迟日江山丽，春风花草香。路透记者带您领略春日美景。
新加坡前总理李光耀因病去世
新加坡总理公署称，首任总理李光耀周一早晨逝世，享年91岁。李光耀曾在英国剑桥大学攻读法律，被公认为是带领新加坡跻身全球人均收入最高国家之列的功臣。
精选图集
Deadly wildfire in Portugal
Portugal's deadliest forest fire on record has killed at least 64 people, many of whom died in their cars as they tried to flee the blaze.
Detained in North Korea
Some of the foreigners who have been detained, and in some cases released, in North Korea.
Van rams London mosque worshippers
A van plowed into worshippers leaving a London mosque, injuring 10 people in what witnesses said was a deliberate attack on Muslims.
Moscow demolishes Soviet-era apartments
The Moscow government plans to resettle millions of citizens, moving them from their Soviet-era apartment blocks mass-produced under Nikita Krushchev in the 1950s and into modern flats.
High tech flight at the Paris Airshow
The latest innovations in the world of flight at the 52rd Paris Airshow.
Hats and horses
Royals, races and headwear at the Royal Ascot.
Inside the battle for besieged Philippine city
Philippine aircraft and troops launch a renewed push against Islamist militants in a southern city to clear the area by the weekend Eid festival.
Deadly day in Caracas
A teenager died of a gunshot wound in the latest clashes between Venezuelan opposition activists and security forces, bringing the death toll since April to at least 73.
Ramadan in a time of war
Muslims observe the holy month of Ramadan amid conflict and displacement.