路透6月照片精选(上) Pictures of the Month - Jun 2012（1）
6月16日，波兰Gniewino，一个男孩在田间踢足球。 REUTERS/Juan Medina
6月20日，希腊雅典，数以千计的希腊人和外国移民排队领取市政府免费发放的蔬菜。据希腊统计署报告，2012年希腊超过20%约200万公民处在贫困线之下。希腊贫困标准为单人年收入低于7,178欧元。 REUTERS/Yannis Behrakis
6月20日，匈牙利蒂萨伊诺卡，长尾蜉蝣在蒂萨河上飞翔。蒂萨河的花季从春末持续到夏初，这期间，数百万蜉蝣忙乱地交配，繁殖，然后死去。成年蜉蝣的寿命很短，只有数小时。 REUTERS/Laszlo Balogh
6月18日，印控克什米尔斯利那加，一名穆斯林男子在哈兹拉特伯神庙的Meeraj-un-Nabi庆祝活动上祈祷，身旁漂浮着孩子们投掷的气球。 REUTERS/Fayaz Kabli
6月19日，孟加拉吉大港，一名试图进入孟加拉的缅甸罗兴亚难民女子遭孟加拉海岸警卫队逮捕，怀抱孩子哭啼。孟加拉国拒绝缅甸罗兴亚难民入境，并要求国际社会不要再提此类要求。 REUTERS/Andrew Biraj
6月20日，英国牛津大学，缅甸反对派领导人昂山素季抵接受牛津大学授予的荣誉博士学位。REUTERS/Andrew Winning
6月20日，意大利托斯卡纳大区吉利奥岛附近，游客在“科斯塔·康科迪亚”号游轮附近游玩。该游轮于今年1月13日搁浅并侧翻，近日受雇扶正并拖走游轮的美国泰坦打捞公司和意大利麦克罗佩里公司开始初期工作，有望在一年内使其摆脱搁浅状态，重新浮在水面上。 REUTERS/Max Rossi
6月19日，也门阿比扬省，也门共和国卫队士兵与部落武装力量在道路上进行安全检查。自今年5月12日起，也门政府军对位于南部阿比扬省的“基地”组织据点展开大规模攻击，打死多名武装分子并收复一些重要城镇。 REUTERS/Khaled Abdullah
6月16日，美国纽约布朗斯维尔，一个孩子参加父亲节狂欢活动。 REUTERS/Eric Thayer
6月16日，在塞内加尔达卡时装周上，一名模特身穿埃及设计师Tito的服装在后台候场。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
6月12日，巴基斯坦白沙瓦，一名在炸弹袭击中受伤的男孩在医院接受治疗。一个反塔利班武装的部落长者法希姆当日在白沙瓦遭自杀式炸弹袭击，导致法希姆的2名安保人员死亡，另有2人受伤，但他本人无恙。 REUTERS/ Khuram Parvez
6月12日，尼泊尔加德满都，一个孩子拿着喂食鸽子的盆。 REUTERS/Navesh Chitrakar
6月12日，云南昆明，昆明市公安局在安宁市永昌钢铁有限公司举行统一销毁非法枪爆物品活动，对昆明精当2010年以来收缴的各类民用枪555支、仿真枪1,546支和管制刀具13,471把进行集中销毁。 REUTERS/Wong Campion
6月10日，西班牙南部Zahara de la Sierra，一名女子走出房屋大门，两旁装饰着庆祝“圣体节”的树枝和草丛。 REUTERS/Jon Nazca
6月9日，黎巴嫩西顿，一条流浪狗站在垃圾堆上。这个垃圾堆位于学校、医院和居民区附近，已几次将部分垃圾倾倒入地中海里。 REUTERS/Ali Hashisho
6月10日，缅甸实兑港，一名若开邦男子拿着自制武器，背后的房屋在交火中燃烧。缅甸若开邦地方官员表示，若开邦骚乱总体上得到了控制，局势相对平静，难民救助工作正加紧展开。REUTERS/Staff
6月14日，美国加州阿纳海姆，人们在加州迪士尼乐园“色彩世界”中戴着发光的米老鼠耳朵。美国加利福尼亚州迪士尼乐园斥巨资打造的最新力作“色彩世界”(World of Color)，这一主题秀是以水幕、灯光打造出的奇幻景观，异常眩目。 REUTERS/David McNew
6月15日，澳大利亚悉尼，一名员工在证交易所打电话。亚洲股市当日收高，香港股市领涨，投资者希望全球央行能够携手一同调整政策来应对周末至关重要的希腊选举。 REUTERS/Daniel Munoz
6月14日，日本明仁天皇的堂弟宽仁亲王(Tomohito)的葬礼在东京举行。宽仁亲王是日本昭和天皇弟弟三笠宫崇仁亲王的长子,也是三笠宫的最后一位男性成员,在日本皇位继承者中排名第六。 REUTERS/Koji Sasahara/Pool
6月13日，土耳其格杰克湾，一名游客在遭洪水淹没的古代罗马澡堂遗址游泳。 REUTERS/Umit Bektas