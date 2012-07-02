路透6月照片精选(上) Pictures of the Month - Jun 2012（1）

6月14日，日本明仁天皇的堂弟宽仁亲王(Tomohito)的葬礼在东京举行。宽仁亲王是日本昭和天皇弟弟三笠宫崇仁亲王的长子,也是三笠宫的最后一位男性成员,在日本皇位继承者中排名第六。 REUTERS/Koji Sasahara/Pool

6月14日，日本明仁天皇的堂弟宽仁亲王(Tomohito)的葬礼在东京举行。宽仁亲王是日本昭和天皇弟弟三笠宫崇仁亲王的长子,也是三笠宫的最后一位男性成员,在日本皇位继承者中排名第六。 REUTERS/Koji Sasahara/Pool

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