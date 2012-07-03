路透6月照片精选(下) Pictures of the Month - Jun 2012（2）
6月13日，第52届蒙特卡洛电视节在摩纳哥举行，女星伊娃·朗格利亚参加美剧《绝望主妇》记者会。《绝望的主妇》获得“喜剧类国际电视观众奖”。 REUTERS/Eric Gaillard
ICESCAPE探险队在北冰洋深处惊人地发现多样的植物生命，这引起了对海洋生命的潜在担忧。科学家声称，全球变暖正在让北冰洋的冰越来越薄，使太阳光可以深入海洋，创造了植物的大量繁殖，在那些地方他们以前从未观测到这种现象发生more
6月10日，哥伦比亚波雅卡省苏塔马钱市，一个孩子参加一年一度的西红柿大战。 REUTERS/John Vizcaino
6月8日，印度新德里，一只八哥叼着螳螂喂食雏鸟。 REUTERS/Parivartan Sharma
6月8日，北京，一名仪仗队士兵准备参加上海合作组织峰会开幕式。 REUTERS/Jason Lee
6月6日，俄罗斯莫斯科，一对夫妇在电车车站亲吻，背景处是全俄展览中心附近的前苏联雕塑《工人和集体农庄女庄员》(Worker and Kolkhoz Woman)。这座雕塑高24.5米，不锈钢材质，由女雕塑家薇拉·穆欣娜(more
因政局动荡重燃希腊或退出欧元区的担忧，希腊旅游业遭受重创，游客锐减到冰点，阳光海滩无人光顾。2012年旅游业收入或下降15%。(5月31日，雅典西南部基利尼小镇，空荡的Olympia Riviera海滩。) REUTERmore
6月6日，泰国北榄府，一名渔民在养鱼池中捕捞白罗非鱼。泰国商业部副部长乃蓬公布，2012年4月份的泰国出口总值为169亿1,970万美元，同比下降3.67%，主因是特大洪水后制造业还未全面恢复，使得出口未能获得制造生产力more
6月5日，位于北大西洋的法罗群岛(丹麦自治领)举行传统集体捕鲸活动。活动期间，岛上居民集体宰杀巨头鲸，这一传统已有1000多年的历史。据统计，法罗群岛每年宰杀的巨头鲸达950余头，产生鲸肉和鲸脂约500余吨。这一活动并非more
6月2日，乌拉圭蒙得维的亚，球迷们观看世界杯资格赛乌拉圭队对阵委内瑞拉队。 REUTERS/Pablo La Rosa
5月31日，巴西里约热内卢，人们在格拉玛舒垃圾场(Jardim Gramacho)中搜集可用物品，鹰群在附近盘旋。 REUTERS/Sergio Moraes
6月19日，埃及开罗，穆斯林兄弟会候选人穆尔西(Mohamed Morsy)的支持者参加庆祝集会。埃及穆斯林兄弟会候选人穆尔西赢得埃及首次自由总统选举。 REUTERS/Ahmed Jadallah
6月19日，印度孟买，模特参加蕾珂美时装周模特选拔活动。蕾珂美时装周将于8月3日至8月7日举行。REUTERS/Vivek Prakash
6月15日，加拿大安大略省，美国著名特技表演者尼克·瓦伦达(Nik Wallenda)走钢丝横越美加交界的尼加拉瀑布。REUTERS/Mark Blinch
6月30日，奥地利维也纳，人们在公共泳池旁晒日光浴。 REUTERS/Lisi Niesner
7月1日，庆祝香港回归祖国15周年大会暨香港特别行政区第四届政府就职典礼在香港会展中心举行，由中国国家主席胡锦涛监誓，梁振英宣誓就任香港特别行政区第四任行政长官。 REUTERS/Bobby Yip
6月26日，美国科罗拉多州科泉市，I-25号公路上空飘浮滚滚浓烟。科罗拉多斯普林斯地区24日发生山林大火，山火失控后蔓延至当地多个夏日度假胜地，迫使超过1.1万居民以及大量游客紧急撤离。 REUTERS/Rick Wilmore
6月26日，也门马里卜，一名部落战士跳下卡车。也门军方表示，连接产油省份马里卜和首都萨那的一条公路时隔一年多后于24日重新开放。 REUTERS/Khaled Abdullah
6月15日，湖北武汉，一名居民在阴霾天气中锻炼身体。当日上午，武汉市再次出现霾天气，武汉中心气象台6月15日9时51分发布霾黄色预警信号。湖北省环保厅表示，当日上午的雾霾天气是由于周边省份的秸秆燃烧引起，目前影响范围涉及more
6月16日，甘肃酒泉卫星发射中心，神舟九号飞船搭载3名航天员发射升空，与“天宫一号”目标飞行器交会对接。 REUTERS/Jason Lee
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性丑闻主角卡恩被踢出家门 Strauss-Kahn Separated From Wife
(Reuters) -消息人士称，国际货币基金组织(IMF)前总裁卡恩(Dominique Strauss-Kahn)与妻子已分居。卡恩因涉嫌卷入法国一宗卖淫案正面临调查。
24小时时事新闻(7月3日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
路透6月照片精选(下) Pictures of the Month - Jun 2012（2）
(Reuters) -路透社全球摄影记者6月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
路透6月照片精选(上) Pictures of the Month - Jun 2012（1）
(Reuters) - 路透社全球摄影记者6月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。