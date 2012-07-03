路透6月照片精选(下) Pictures of the Month - Jun 2012（2）

ICESCAPE探险队在北冰洋深处惊人地发现多样的植物生命，这引起了对海洋生命的潜在担忧。科学家声称，全球变暖正在让北冰洋的冰越来越薄，使太阳光可以深入海洋，创造了植物的大量繁殖，在那些地方他们以前从未观测到这种现象发生more

ICESCAPE探险队在北冰洋深处惊人地发现多样的植物生命，这引起了对海洋生命的潜在担忧。科学家声称，全球变暖正在让北冰洋的冰越来越薄，使太阳光可以深入海洋，创造了植物的大量繁殖，在那些地方他们以前从未观测到这种现象发生。(2011年7月12日，北冰洋，进行科学考察的破冰船“Cutter Healy”船员领取运输机投放的供给品。) REUTERS/Kathryn Hansen/NASA

Close