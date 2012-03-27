路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - March First

3月14日，孟加拉蒙什甘吉，营救人员将一名轮船失事事故遇难者移至岸边。13日凌晨，在蒙什甘吉地区附近的梅克纳河河域，一艘正由该国南部城市驶往达卡的客运渡轮因与一艘运油货轮相撞而倾覆，已导致至少112人死亡。 REUTERmore