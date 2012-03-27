路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - March First
3月1日，叙利亚库塞尔，人们冒雪排队购买面包。 REUTERS/Goran Tomasevic
3月4日，孟加拉中部地区福里德布尔县的一家妓院，一名雏妓Hashi与情人相拥。根据联合国儿童基金会的数据，全球大约有180万未成年人被迫从事性交易工作，在孟加拉等发展中国家，这一情况尤其严重。 REUTERS/Andremore
3月8日，叙利亚霍姆斯，一名医生展示从受伤的女孩身上取出的子弹。叙利亚活动人士称，亲政府的民兵对霍姆斯市发动袭击，导致数十人死亡，其中有妇女和儿童。 REUTERS/Stringer
3月13日，乌干达古卢，一个患有听力障碍的孩子在斯达克听力基金会组织的活动中接受治疗。 REUTERS/Xavier Toya
3月14日，孟加拉蒙什甘吉，营救人员将一名轮船失事事故遇难者移至岸边。13日凌晨，在蒙什甘吉地区附近的梅克纳河河域，一艘正由该国南部城市驶往达卡的客运渡轮因与一艘运油货轮相撞而倾覆，已导致至少112人死亡。 REUTERmore
3月18日，北京，两条狗在雪地上爬行。受冷空气和西南暖湿气流的共同影响，从17日傍晚到18日早晨，北京出现较大雨雪天气。 REUTERS/David Gray
3月13日，苏丹喀土穆，喀土穆队庆祝在青少年足球联盟赛中打败恩图曼队。喀土穆队将在苏丹朱巴迎战南苏丹队。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
3月19日，印度马图拉附近道吉庙，女人们在“Huranga”活动中用衣服“抽打”男人们。“Huranga”是胡里节后一天的一种庆祝活动，男人用有颜色的水将女人浇湿，而女人们剥下男人的衣服并抽打他们。 REUTERS/Admore
3月17日，加拿大魁北克，选手们参加“红牛破冰赛”。参赛选手必须沿着老魁北克区的一条溜冰赛道滑下，冰道长550米，上下落差达56米。 REUTERS/Mathieu Belanger
3月18日，缅甸仰光河，乘客下船。 REUTERS/Staff
3月15日，英国伦敦，一名游客参观智利艺术家卡萨森佩雷(Fernando Casasempere)的陶土手制花作品。该艺术装置名为“不协调”，由陶土手制的1万朵花组成。 REUTERS/Andrew Winning
3月11日，德国柏林，选手参加ISU短道速滑世界锦标赛。 REUTERS/Fabrizio Bensch
3月8日，第十一届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂举行，服务人员列队。本届两会代表中，有妇女代表637名，占代表总数的21.33%，比上届提高1.09个百分点。 REUTERS/Jason Lee
3月8日，印度海德拉巴，一名男子在胡里节上洗“彩色浴”。印度胡里节亦称为“色彩节”，是春天开始的标志。REUTERS/Krishnendu Halder
3月3日，印控克什米尔查谟，一名女子在河岸晾晒清洗的纱丽。 REUTERS/Mukesh Gupta
3月7日，印尼索罗阿科，一辆卡车倾泻金属镍的废料。印度尼西亚政府最近颁布了新矿业法，把外国投资者在印尼采矿业的持股比例限制在49％以内，这意味着再过10年，外资将无法独自控制印尼矿产和煤矿业。 REUTERS/Yusufmore
3月22日，印尼马卡萨，学生在示威活动中燃烧轮胎，以抗议政府调高油价。印尼政府计划在下月将油价提高33%，避免燃料补贴过高引发的预算赤字。 REUTERS/Yusuf Ahmad
2月29日，巴西圣保罗的巴西兰迪亚贫民区，一名女子站在房屋门口向外张望，小巷墙上写着“美丽”字样。西班牙街头艺术团体“博阿米斯图拉”发起“小巷之光”项目，将六条小巷涂上鲜艳的颜色，并写上“爱”、“骄傲”、“美丽”等词语，more
3月3日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯投票站网络摄像头的录像监控。俄罗斯大选当天，俄罗斯境内将开放9.6万多个投票站。大多投票站安装有网络摄像头。每个投票站都有两个摄像头工作，一个摄像头对准投票箱，另一个对准选票发放处，在投票站more
3月8日，英国伦敦，本土选手Rebecca Adlington参加女子800米自由泳比赛。 REUTERS/Toby Melville
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