路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - March Second 2012
3月5日，法国巴黎，游客在音乐博物馆内参观美国民谣领军人物鲍勃·迪伦(Bob Dylan)主题展览。 REUTERS/Charles Platiau
3月25日，巴基斯坦卡拉奇，新娘们等待参加集体婚礼。非政府组织赞助51对乡村新人举行集体婚礼。 REUTERS/Akhtar Soomro
3月6日，在巴黎时装周上，一名模特展示德国著名设计师卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)为奢侈品牌香奈儿设计的新款服装。 REUTERS/Stephane Mahe
3月6日，缅甸仰光河沿岸小镇达拉，一个儿童躺在吊床上。 REUTERS/Staff
3月18日，几内亚比绍比索，孩子隔窗观望总统大选官方计票。几内亚比绍当日总统选举投票后立即展开计票工作。 REUTERS/Joe Penney
3月19日，印尼马卡萨，学生参加示威集会，抗议政府调高油价。印尼政府计划在下月将油价提高33%，避免燃料补贴过高引发的预算赤字。 REUTERS/Yusuf Ahmad
3月19日，北京故宫附近，一名男子站在门口漱口。 REUTERS/David Gray
3月12日，加沙地带北部，受伤的巴勒斯坦孩子在医院接受治疗。巴勒斯坦和以色列3月9日起在加沙地带爆发冲突。以色列军方表示，巴勒斯坦方面向以色列境内发射超过150枚火箭弹。作为报复，以方连日空袭加沙地带。 REUTERS/more
3月12日，阿富汗楠格哈尔省，一名美军士兵带着泰迪熊等待乘坐飞机回国。 REUTERS/Erik De Castro
3月24日，泰国曼谷中国城，数万名僧侣参加盛大的万佛节布施仪式。万佛节是泰国重要的传统佛教节日之一，旨在纪念佛教创始人释迦牟尼首次向公众宣传佛教教义。 REUTERS/Damir Sagolj
3月14日，希腊雅典郊区基菲萨，一名43岁的失业女子透过公寓的窗户向外观看。希腊经济已连续四个年头陷入衰退的境地，2011年希腊有6.8万个中小型企业倒闭，接近14万个工作机会就此丢失。 REUTERS/Cathal Mmore
3月8日，法国巴黎，旺多姆广场一地下停车场发生火灾，大火烧毁数辆汽车，造成一人轻伤。有90名消防队员参与灭火。 REUTERS/Charles Platiau
3月24日，国际热气球节在印尼西爪哇省茂物冼都举行，一名参与者准备热气球升空。此次国际热气球节有来自世界各地的21名职业热气球驾驶员参加。 REUTERS/Supri
3月8日，阿富汗首家女性网吧在首都喀布尔开业，妇女可以在这里自由使用互联网，而且不会受到任何骚扰。REUTERS/Mohammad Ismail
3月17日，美国纽约，一位市民身上挂满纪念章观看圣帕特里克节游行。 REUTERS/Carlo Allegri
3月23日，2012年国际泳联跳水系列赛北京站在水立方举行，一名男子在赛间表演上骑单车从10米跳台上跃入池中。 REUTERS/David Gray
3月7日，印度达兰萨拉，寺庙僧侣参加诵经仪式。 REUTERS/Stringer
3月15日，瑞士锡永附近Uvrier，车祸遇难者亲属站在宾馆外哭泣。13日晚，一辆比利时牌照客车在瑞士南部瓦莱州谢尔附近9号高速公路的一处隧道失控撞上隧道内紧急停车带的水泥墙，导致28人死亡，其中包括22名儿童。车上搭载more
3月23日，巴基斯坦卡拉奇，反对党伊斯兰大会党的支持者举行示威活动的身影映射在摩托车车镜内。400名示威者抗议巴基斯坦重启北约通往阿富汗的供给线。 REUTERS/Athar Hussain
3月27日，韩国首尔，英国副首相尼克·克莱格(Nick Clegg)等人参观宣传馆“三星数码之光”。尼克·克莱格在参加核安全峰会期间访问三星集团总部。 REUTERS/Bobby Yip
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On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
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Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.