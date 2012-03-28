路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - March Second 2012

3月15日，瑞士锡永附近Uvrier，车祸遇难者亲属站在宾馆外哭泣。13日晚，一辆比利时牌照客车在瑞士南部瓦莱州谢尔附近9号高速公路的一处隧道失控撞上隧道内紧急停车带的水泥墙，导致28人死亡，其中包括22名儿童。车上搭载more

3月15日，瑞士锡永附近Uvrier，车祸遇难者亲属站在宾馆外哭泣。13日晚，一辆比利时牌照客车在瑞士南部瓦莱州谢尔附近9号高速公路的一处隧道失控撞上隧道内紧急停车带的水泥墙，导致28人死亡，其中包括22名儿童。车上搭载的学生来自比利时两所学校，他们刚从瑞士南部一处旅游胜地度假后返回。 REUTERS/Denis Balibouse

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