路透10月照片精选(上) Pictures of the Month

10月7日，比利时布鲁塞尔，在一次为了争取更好地工作条件的抗议中消防队员喷射出的泡沫来压制，防暴警察也被泡沫覆盖了全身。REUTERS/Yves Herman

10月7日，比利时布鲁塞尔，在一次为了争取更好地工作条件的抗议中消防队员喷射出的泡沫来压制，防暴警察也被泡沫覆盖了全身。REUTERS/Yves Herman

Close