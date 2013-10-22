路透10月照片精选(上) Pictures of the Month
10月1日，法国巴黎，2014春夏巴黎时装周上，模特展示由法国设计师Agnes b.设计的女装成衣。REUTERS/Gonzalo Fuentes
10月1日，美国华盛顿，一名游客在关闭的圆顶国会大厦前自拍。17日，美国政府在关闭16天后重新“开门”。REUTERS/Larry Downing
9月28日，智利圣地亚哥的当代艺术博物馆内，由智利艺术家Norton Maza创作的名为"The Landscape and its Kingdoms"的雕塑予以展出，时间将持续到11月24日。展览致力于描绘耶稣基督被导more
10月3日，美国华盛顿，Sixth & I Synagogue的"关闭中心"的印有国会主要领导人头像的乒乓球拍。Sixth & I希望给失业的员工提供聚集的场所，这里除了乒乓球还有两党棋类游戏、阅读材料、不断的“The more
10月3日，中国北京网球公开赛上，球迷们争抢塞尔维亚选手德约科维奇战胜西班牙选手费尔南多·沃达斯科后抛出的毛巾。REUTERS/Petar Kujundzic
10月5日，西班牙马德里，人们进行主题为“Mafia Out, Hello Democracy”的示威游行，要求西班牙首相Mariano Rajoy辞职。图为执政的人民党处所外守卫的西班牙防暴警察。REUTERS/Susmore
10月5日，新墨西哥阿尔伯克基举办了第42届阿尔伯克基国际气球节，数千名观众聚集在气球公园观看由500多只形态各异的热气球参加的气球升空仪式。REUTERS/Jose Luis Gonzalez
10月6日，埃及开罗，埃及前总统穆尔西的支持者借1973年第四次中东战争纪念日之际再次示威，图为一位防暴警察站在被反穆尔西抗议者包围的装甲车上向穆斯林兄弟会成员和埃及前总统穆尔西的支持者开枪。本次冲突至少造成28人死亡，more
10月4日，甘肃敦煌，在十一黄金周期间游客们骑着骆驼沿着明霞山行进。REUTERS/China Daily
10月7日，印度加尔各答，寡妇们载歌载舞庆祝为了纪念印度教女神杜尔迦而举办的杜尔迦供节日的到来。REUTERS/Rupak De Chowdhuri
10月8日，浙江杭州，一个人走过遭受台风“菲特”袭击后被淹没的凉亭。这次台风给东部沿海城市造成巨大损失。REUTERS/Lang Lang
10月9日，马来西亚布城，工人在清理位于Tuanku Mizan Zainal Abidin清真寺内的一个水池。REUTERS/Samsul Said
10月9日，德国首都柏林，在“Festival of Light”的开幕仪式上，人们观看被彩灯装饰后的柏林大教堂。持续到20日，柏林的很多地标性建筑和旅游景点都将被灯点亮。REUTERS/Tobias Schwarz
10月10日，印度钦奈，孩子们坐在海滩上的水泥管道里玩耍。REUTERS/Babu
10月11日，泰国曼谷，在泰国总理英拉欢迎中国总理李克强到访仪式结束后，工作人员收起红地毯。中国总理李克强于10月11日到13日出访泰国。REUTERS/Damir Sagolj
10月12日，在夏威夷科纳举行了第35届铁人三项世界锦标赛，图为业余铁人三项运动员准备开始2.4英里(3.86公里)的游泳部分。REUTERS/Hugh Gentry
10月13日，意大利Trieste港举办了一年一度的Barcolana帆船比赛。这次比赛拥有超过1500名的参与者，始于1969年。REUTERS/Stefano Rellandini
9月30日，美国犹他州帕克城，在2013年美国奥运代表团媒体峰会期间，奥林匹克赛车手Noelle Pikus-Pace的肖像。REUTERS/Lucas Jackson
10月4日，阿富汗喀布尔，青年滑下水上乐园的一个滑道。这个水上乐园拥有餐厅、波浪池，还有为孩子准备的玩耍区，允许10岁以下的女孩进入。REUTERS/Omar Sobhani
10月7日，比利时布鲁塞尔，在一次为了争取更好地工作条件的抗议中消防队员喷射出的泡沫来压制，防暴警察也被泡沫覆盖了全身。REUTERS/Yves Herman
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智能机器人创意战 Intelligent Robot
(Reuters) -
闯入“13层地狱” Haunted 13th Floor
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