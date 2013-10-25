路透10月照片精选(下) Pictures of the Month
10月14日，比利时林堡，一辆汽车开过林堡大教堂(左)旁主教Franz-Peter Tebartz-van Elst的主教府。德国主教的负责人表示主教Tebartz-van Elst应对用高达3100万欧元的支出扩建林堡more
10月14日，印度新德里，印度教妇女在杜尔迦节的最后一天排队领取糖果以及拜谒印度教女神杜尔迦。11日开始的杜尔迦节是印度教最大的宗教节日，印度教徒相信杜尔迦女神象征着力量以及能够战胜邪恶的正义。REUTERS/Anindmore
10月15日，浙江嘉兴，在一所体育学校的体操练习厅里，老师(左二)正在矫正一群一年级学生的姿势。这些年轻的体操运动员每天的日程包括上午的文化课以及下午的体育训练。REUTERS/William Hong
10月16日，新加坡时装周“阿拉伯第一千零二夜”服装秀上，模特展示中国设计师郭培的作品。REUTERS/Edgar Su
10月17日，菲律宾中部保和遭遇了地震，Holy Trinity教堂在地震中倒塌。本次菲律宾7.2级地震导致至少158人死亡，目前，保和岛居民因担心余震会致破损的房屋倒塌而仍居住在户外。REUTERS/Erik De Cmore
10月17日，美国华盛顿，生化电子人“The Incredible Bionic Man”是世界上首个利用人造器官、肢体和其它身体组织，成功组装出的会呼吸、说话和走路的逼真生化电子人。REUTERS/Joshua Robmore
10月17日，德国曼斯特，孩子们在自然历史博物馆举办的“鲸鱼——海洋的巨人”展览中观看巨大的鲸鱼模型。REUTERS/Ina Fassbender
10月20日，叙利亚城市阿勒颇街头，一个加油站爆炸燃起大火。目击者称，爆炸是由一名效忠于叙利亚总统Bashar al-Assad的阻击手射击引发的，事故地点位于反对党和政府分别控制区域的分隔地带。REUTERS/Halemore
10月20日，英国伦敦南岸中心，巴基斯坦女生Malala Yousafzaiwho将推出个人回忆录《I Am Malala》，2012年她曾因致力于为失学女童争取权益而被塔利班击中头部。REUTERS/Olivia Hamore
10月19日，意大利罗马，在财政部大楼前，Guardia di Finanza警察手持盾牌抵挡抗议者扔出的照明弹。成千上万罗马人举行游行示威，抗议失业、政府裁减以及利用社会服务资金进行的大型建设项目。REUTERS/Almore
10月22日，苹果在旧金山芳草地中心召开新品发布会，正式推出新5代全尺寸平板iPad Air和迷你版平板iPad mini 2。REUTERS/Robert Galbraith
10月16日，英国伦敦，弗雷兹艺术博览会上的展品。REUTERS/Andrew Winning
10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的素食节上，血从一名信徒纹身的后背上滴下来。REUTERS/Athit Perawongmetha
10月21日，中国辽宁沈阳，矗立在雾霾中的前中国主席毛泽东的塑像。据悉，沈阳当地时间8点检测到的能见度不足200米。REUTERS/Stringer
10月14日，国际空间站的Kibo实验室内，NASA宇航员Karen Nyberg，俄罗斯宇航员Fyodor Yurchikhin指挥官(右)以及欧洲航天局宇航员Luca Parmitano在拍照。REUTERS/NASmore
10月23日，澳大利亚悉尼，一位女性消防员(RFS)在试图扑灭距离悉尼70公里的蓝山郊区附近的小火之后，走过一处被燃烧的区域。随着森林火灾的持续以及天气状况的恶化，新南威尔士州宣布进入紧急状态，大约有60处火灾仍在这个州more
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智能机器人创意战 Intelligent Robot
(Reuters) - 美女、老师、服务员，智能机器人们让你真假难辨。
路透10月照片精选(下) Pictures of the Month
(Reuters) - 路透社全球摄影记者10月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
炫彩时装耀上海 Shanghai Fashion Week
(Reuters) - 2013年10月17日至23日，上海国际时装周2014春夏作品发布在上海新天地太平湖公园上演。来自全球的134个品牌在为期一周的时间内为公众呈现41场专业时装发布秀。
本周中国区精选(10月18日-25日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦10月18日至25日中国区新闻事件和热点动态。
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Trump voters of Obama country
The views of Trump supporters in �swing� counties that went for Obama in 2008 and 2012 but then flipped for Trump last year � a slice of the electorate dominated by white voters that is crucial to the Republican�s re-election hopes and that Democrats want to win back.
Brazil on strike
Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
China's all-girl 'boy band'
Sporting short bobs, loose T-shirts and barely there makeup, FFC-Acrush is the first Chinese pop band with the androgynous look of 'handsome girls'.
Mannequins on the frontline
Fighters use mannequins to attract and locate snipers on the battlefield.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
After Boko Haram
A multinational force pushed Boko Haram militants from the Nigerian state of Borno, but thousands still remain displaced.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Fighting frost with fire in France's vineyards
French wine growers light heaters to protect vineyards from frost damage.