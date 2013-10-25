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图片 | 2013年 10月 25日 星期五 08:58 BJT

路透10月照片精选(下) Pictures of the Month

10月14日，比利时林堡，一辆汽车开过林堡大教堂(左)旁主教Franz-Peter Tebartz-van Elst的主教府。德国主教的负责人表示主教Tebartz-van Elst应对用高达3100万欧元的支出扩建林堡主教府的行为进行反省。在教皇弗朗西斯强调谦卑和服务穷人的思想下，Tebartz-van Elst的行为激起了国内的不满，被要求辞去天主教职务。REUTERS/Kai Pfaffenbach

10月14日，比利时林堡，一辆汽车开过林堡大教堂(左)旁主教Franz-Peter Tebartz-van Elst的主教府。德国主教的负责人表示主教Tebartz-van Elst应对用高达3100万欧元的支出扩建林堡more

2013年 10月 25日 星期五
10月14日，比利时林堡，一辆汽车开过林堡大教堂(左)旁主教Franz-Peter Tebartz-van Elst的主教府。德国主教的负责人表示主教Tebartz-van Elst应对用高达3100万欧元的支出扩建林堡主教府的行为进行反省。在教皇弗朗西斯强调谦卑和服务穷人的思想下，Tebartz-van Elst的行为激起了国内的不满，被要求辞去天主教职务。REUTERS/Kai Pfaffenbach
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10月14日，印度新德里，印度教妇女在杜尔迦节的最后一天排队领取糖果以及拜谒印度教女神杜尔迦。11日开始的杜尔迦节是印度教最大的宗教节日，印度教徒相信杜尔迦女神象征着力量以及能够战胜邪恶的正义。REUTERS/Anindito Mukherjee

10月14日，印度新德里，印度教妇女在杜尔迦节的最后一天排队领取糖果以及拜谒印度教女神杜尔迦。11日开始的杜尔迦节是印度教最大的宗教节日，印度教徒相信杜尔迦女神象征着力量以及能够战胜邪恶的正义。REUTERS/Anindmore

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10月14日，印度新德里，印度教妇女在杜尔迦节的最后一天排队领取糖果以及拜谒印度教女神杜尔迦。11日开始的杜尔迦节是印度教最大的宗教节日，印度教徒相信杜尔迦女神象征着力量以及能够战胜邪恶的正义。REUTERS/Anindito Mukherjee
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10月15日，浙江嘉兴，在一所体育学校的体操练习厅里，老师(左二)正在矫正一群一年级学生的姿势。这些年轻的体操运动员每天的日程包括上午的文化课以及下午的体育训练。REUTERS/William Hong

10月15日，浙江嘉兴，在一所体育学校的体操练习厅里，老师(左二)正在矫正一群一年级学生的姿势。这些年轻的体操运动员每天的日程包括上午的文化课以及下午的体育训练。REUTERS/William Hong

2013年 10月 25日 星期五
10月15日，浙江嘉兴，在一所体育学校的体操练习厅里，老师(左二)正在矫正一群一年级学生的姿势。这些年轻的体操运动员每天的日程包括上午的文化课以及下午的体育训练。REUTERS/William Hong
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10月16日，新加坡时装周“阿拉伯第一千零二夜”服装秀上，模特展示中国设计师郭培的作品。REUTERS/Edgar Su

10月16日，新加坡时装周“阿拉伯第一千零二夜”服装秀上，模特展示中国设计师郭培的作品。REUTERS/Edgar Su

2013年 10月 25日 星期五
10月16日，新加坡时装周“阿拉伯第一千零二夜”服装秀上，模特展示中国设计师郭培的作品。REUTERS/Edgar Su
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10月17日，菲律宾中部保和遭遇了地震，Holy Trinity教堂在地震中倒塌。本次菲律宾7.2级地震导致至少158人死亡，目前，保和岛居民因担心余震会致破损的房屋倒塌而仍居住在户外。REUTERS/Erik De Castro

10月17日，菲律宾中部保和遭遇了地震，Holy Trinity教堂在地震中倒塌。本次菲律宾7.2级地震导致至少158人死亡，目前，保和岛居民因担心余震会致破损的房屋倒塌而仍居住在户外。REUTERS/Erik De Cmore

2013年 10月 25日 星期五
10月17日，菲律宾中部保和遭遇了地震，Holy Trinity教堂在地震中倒塌。本次菲律宾7.2级地震导致至少158人死亡，目前，保和岛居民因担心余震会致破损的房屋倒塌而仍居住在户外。REUTERS/Erik De Castro
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10月17日，美国华盛顿，生化电子人“The Incredible Bionic Man”是世界上首个利用人造器官、肢体和其它身体组织，成功组装出的会呼吸、说话和走路的逼真生化电子人。REUTERS/Joshua Roberts

10月17日，美国华盛顿，生化电子人“The Incredible Bionic Man”是世界上首个利用人造器官、肢体和其它身体组织，成功组装出的会呼吸、说话和走路的逼真生化电子人。REUTERS/Joshua Robmore

2013年 10月 25日 星期五
10月17日，美国华盛顿，生化电子人“The Incredible Bionic Man”是世界上首个利用人造器官、肢体和其它身体组织，成功组装出的会呼吸、说话和走路的逼真生化电子人。REUTERS/Joshua Roberts
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10月17日，德国曼斯特，孩子们在自然历史博物馆举办的“鲸鱼——海洋的巨人”展览中观看巨大的鲸鱼模型。REUTERS/Ina Fassbender

10月17日，德国曼斯特，孩子们在自然历史博物馆举办的“鲸鱼——海洋的巨人”展览中观看巨大的鲸鱼模型。REUTERS/Ina Fassbender

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10月17日，德国曼斯特，孩子们在自然历史博物馆举办的“鲸鱼——海洋的巨人”展览中观看巨大的鲸鱼模型。REUTERS/Ina Fassbender
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10月20日，叙利亚城市阿勒颇街头，一个加油站爆炸燃起大火。目击者称，爆炸是由一名效忠于叙利亚总统Bashar al-Assad的阻击手射击引发的，事故地点位于反对党和政府分别控制区域的分隔地带。REUTERS/Haleem Al-Halabi

10月20日，叙利亚城市阿勒颇街头，一个加油站爆炸燃起大火。目击者称，爆炸是由一名效忠于叙利亚总统Bashar al-Assad的阻击手射击引发的，事故地点位于反对党和政府分别控制区域的分隔地带。REUTERS/Halemore

2013年 10月 25日 星期五
10月20日，叙利亚城市阿勒颇街头，一个加油站爆炸燃起大火。目击者称，爆炸是由一名效忠于叙利亚总统Bashar al-Assad的阻击手射击引发的，事故地点位于反对党和政府分别控制区域的分隔地带。REUTERS/Haleem Al-Halabi
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10月20日，英国伦敦南岸中心，巴基斯坦女生Malala Yousafzaiwho将推出个人回忆录《I Am Malala》，2012年她曾因致力于为失学女童争取权益而被塔利班击中头部。REUTERS/Olivia Harris

10月20日，英国伦敦南岸中心，巴基斯坦女生Malala Yousafzaiwho将推出个人回忆录《I Am Malala》，2012年她曾因致力于为失学女童争取权益而被塔利班击中头部。REUTERS/Olivia Hamore

2013年 10月 25日 星期五
10月20日，英国伦敦南岸中心，巴基斯坦女生Malala Yousafzaiwho将推出个人回忆录《I Am Malala》，2012年她曾因致力于为失学女童争取权益而被塔利班击中头部。REUTERS/Olivia Harris
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10月19日，意大利罗马，在财政部大楼前，Guardia di Finanza警察手持盾牌抵挡抗议者扔出的照明弹。成千上万罗马人举行游行示威，抗议失业、政府裁减以及利用社会服务资金进行的大型建设项目。REUTERS/Alessandro Bianchi

10月19日，意大利罗马，在财政部大楼前，Guardia di Finanza警察手持盾牌抵挡抗议者扔出的照明弹。成千上万罗马人举行游行示威，抗议失业、政府裁减以及利用社会服务资金进行的大型建设项目。REUTERS/Almore

2013年 10月 25日 星期五
10月19日，意大利罗马，在财政部大楼前，Guardia di Finanza警察手持盾牌抵挡抗议者扔出的照明弹。成千上万罗马人举行游行示威，抗议失业、政府裁减以及利用社会服务资金进行的大型建设项目。REUTERS/Alessandro Bianchi
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10月22日，苹果在旧金山芳草地中心召开新品发布会，正式推出新5代全尺寸平板iPad Air和迷你版平板iPad mini 2。REUTERS/Robert Galbraith

10月22日，苹果在旧金山芳草地中心召开新品发布会，正式推出新5代全尺寸平板iPad Air和迷你版平板iPad mini 2。REUTERS/Robert Galbraith

2013年 10月 25日 星期五
10月22日，苹果在旧金山芳草地中心召开新品发布会，正式推出新5代全尺寸平板iPad Air和迷你版平板iPad mini 2。REUTERS/Robert Galbraith
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10月16日，英国伦敦，弗雷兹艺术博览会上的展品。REUTERS/Andrew Winning

10月16日，英国伦敦，弗雷兹艺术博览会上的展品。REUTERS/Andrew Winning

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10月16日，英国伦敦，弗雷兹艺术博览会上的展品。REUTERS/Andrew Winning
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10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的素食节上，血从一名信徒纹身的后背上滴下来。REUTERS/Athit Perawongmetha

10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的素食节上，血从一名信徒纹身的后背上滴下来。REUTERS/Athit Perawongmetha

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10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的素食节上，血从一名信徒纹身的后背上滴下来。REUTERS/Athit Perawongmetha
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10月21日，中国辽宁沈阳，矗立在雾霾中的前中国主席毛泽东的塑像。据悉，沈阳当地时间8点检测到的能见度不足200米。REUTERS/Stringer

10月21日，中国辽宁沈阳，矗立在雾霾中的前中国主席毛泽东的塑像。据悉，沈阳当地时间8点检测到的能见度不足200米。REUTERS/Stringer

2013年 10月 25日 星期五
10月21日，中国辽宁沈阳，矗立在雾霾中的前中国主席毛泽东的塑像。据悉，沈阳当地时间8点检测到的能见度不足200米。REUTERS/Stringer
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10月14日，国际空间站的Kibo实验室内，NASA宇航员Karen Nyberg，俄罗斯宇航员Fyodor Yurchikhin指挥官(右)以及欧洲航天局宇航员Luca Parmitano在拍照。REUTERS/NASA/Handout via Reuters

10月14日，国际空间站的Kibo实验室内，NASA宇航员Karen Nyberg，俄罗斯宇航员Fyodor Yurchikhin指挥官(右)以及欧洲航天局宇航员Luca Parmitano在拍照。REUTERS/NASmore

2013年 10月 25日 星期五
10月14日，国际空间站的Kibo实验室内，NASA宇航员Karen Nyberg，俄罗斯宇航员Fyodor Yurchikhin指挥官(右)以及欧洲航天局宇航员Luca Parmitano在拍照。REUTERS/NASA/Handout via Reuters
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10月23日，澳大利亚悉尼，一位女性消防员(RFS)在试图扑灭距离悉尼70公里的蓝山郊区附近的小火之后，走过一处被燃烧的区域。随着森林火灾的持续以及天气状况的恶化，新南威尔士州宣布进入紧急状态，大约有60处火灾仍在这个州蔓延。REUTERS/David Gray

10月23日，澳大利亚悉尼，一位女性消防员(RFS)在试图扑灭距离悉尼70公里的蓝山郊区附近的小火之后，走过一处被燃烧的区域。随着森林火灾的持续以及天气状况的恶化，新南威尔士州宣布进入紧急状态，大约有60处火灾仍在这个州more

2013年 10月 25日 星期五
10月23日，澳大利亚悉尼，一位女性消防员(RFS)在试图扑灭距离悉尼70公里的蓝山郊区附近的小火之后，走过一处被燃烧的区域。随着森林火灾的持续以及天气状况的恶化，新南威尔士州宣布进入紧急状态，大约有60处火灾仍在这个州蔓延。REUTERS/David Gray
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