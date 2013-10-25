路透10月照片精选(下) Pictures of the Month

10月14日，比利时林堡，一辆汽车开过林堡大教堂(左)旁主教Franz-Peter Tebartz-van Elst的主教府。德国主教的负责人表示主教Tebartz-van Elst应对用高达3100万欧元的支出扩建林堡more

10月14日，比利时林堡，一辆汽车开过林堡大教堂(左)旁主教Franz-Peter Tebartz-van Elst的主教府。德国主教的负责人表示主教Tebartz-van Elst应对用高达3100万欧元的支出扩建林堡主教府的行为进行反省。在教皇弗朗西斯强调谦卑和服务穷人的思想下，Tebartz-van Elst的行为激起了国内的不满，被要求辞去天主教职务。REUTERS/Kai Pfaffenbach

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