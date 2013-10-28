路透10月照片精选(下) Pictures of the Month
10月14日，比利时林堡，一辆汽车开过林堡大教堂(左)旁主教Franz-Peter Tebartz-van Elst的主教府。德国主教的负责人表示主教Tebartz-van Elst应对用高达3100万欧元的支出扩建林堡more
10月14日，印度新德里，印度教妇女在杜尔迦节的最后一天排队领取糖果以及拜谒印度教女神杜尔迦。11日开始的杜尔迦节是印度教最大的宗教节日，印度教徒相信杜尔迦女神象征着力量以及能够战胜邪恶的正义。REUTERS/Anindmore
10月15日，浙江嘉兴，在一所体育学校的体操练习厅里，老师(左二)正在矫正一群一年级学生的姿势。这些年轻的体操运动员每天的日程包括上午的文化课以及下午的体育训练。REUTERS/William Hong
10月16日，新加坡时装周“阿拉伯第一千零二夜”服装秀上，模特展示中国设计师郭培的作品。REUTERS/Edgar Su
10月17日，菲律宾中部保和遭遇了地震，Holy Trinity教堂在地震中倒塌。本次菲律宾7.2级地震导致至少158人死亡，目前，保和岛居民因担心余震会致破损的房屋倒塌而仍居住在户外。REUTERS/Erik De Cmore
10月17日，美国华盛顿，生化电子人“The Incredible Bionic Man”是世界上首个利用人造器官、肢体和其它身体组织，成功组装出的会呼吸、说话和走路的逼真生化电子人。REUTERS/Joshua Robmore
10月17日，德国曼斯特，孩子们在自然历史博物馆举办的“鲸鱼——海洋的巨人”展览中观看巨大的鲸鱼模型。REUTERS/Ina Fassbender
10月20日，叙利亚城市阿勒颇街头，一个加油站爆炸燃起大火。目击者称，爆炸是由一名效忠于叙利亚总统Bashar al-Assad的阻击手射击引发的，事故地点位于反对党和政府分别控制区域的分隔地带。REUTERS/Halemore
10月20日，英国伦敦南岸中心，巴基斯坦女生Malala Yousafzaiwho将推出个人回忆录《I Am Malala》，2012年她曾因致力于为失学女童争取权益而被塔利班击中头部。REUTERS/Olivia Hamore
10月19日，意大利罗马，在财政部大楼前，Guardia di Finanza警察手持盾牌抵挡抗议者扔出的照明弹。成千上万罗马人举行游行示威，抗议失业、政府裁减以及利用社会服务资金进行的大型建设项目。REUTERS/Almore
10月22日，苹果在旧金山芳草地中心召开新品发布会，正式推出新5代全尺寸平板iPad Air和迷你版平板iPad mini 2。REUTERS/Robert Galbraith
10月16日，英国伦敦，弗雷兹艺术博览会上的展品。REUTERS/Andrew Winning
10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的素食节上，血从一名信徒纹身的后背上滴下来。REUTERS/Athit Perawongmetha
10月21日，中国辽宁沈阳，矗立在雾霾中的前中国主席毛泽东的塑像。据悉，沈阳当地时间8点检测到的能见度不足200米。REUTERS/Stringer
10月14日，国际空间站的Kibo实验室内，NASA宇航员Karen Nyberg，俄罗斯宇航员Fyodor Yurchikhin指挥官(右)以及欧洲航天局宇航员Luca Parmitano在拍照。REUTERS/NASmore
10月23日，澳大利亚悉尼，一位女性消防员(RFS)在试图扑灭距离悉尼70公里的蓝山郊区附近的小火之后，走过一处被燃烧的区域。随着森林火灾的持续以及天气状况的恶化，新南威尔士州宣布进入紧急状态，大约有60处火灾仍在这个州more
10月24至27日，在中国上海美兰湖高尔夫俱乐部举行了2013年BMW大师赛。西班牙选手冈萨罗·费南德斯·康斯塔诺以低于标准杆11杆的总成绩夺得冠军，此次成绩最好的中国球手是并列第42名的李昊桐。(美国选手John Damore
10月24日，德国柏林，歌手Lady Gaga现身于Berghain夜总会宣传她的新专辑《Artpop》，本张专辑将在11月8日在德国发行。REUTERS/Tobias Schwarz
10月24日，泰国大城府大象营，骑着大象的象夫参加抗议政府计划的活动。数百名象夫带着大象集会，抗议政府准备将已驯化大象的所有权移交给国家公园和野生动植物保护区的计划，要求维护自身的权益。REUTERS/Athit Permore
10月24日，美国纽约Hustler俱乐部门前，舞者和英国涂鸦艺术家Banksy的作品合影。Banksy每天需要在躲避警察的情况下在纽约街头作画，他的行为也引起了纽约市长Michael Bloomberg的忿怒。Bankmore
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Journey to the Space Station
The Soyuz MS-04 spacecraft carrying the crew of Jack Fischer of the U.S. and Fyodor Yurchikhin of Russia blasts off to the International Space Station.