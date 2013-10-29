路透10月照片精选(下) Pictures of the Month
10月14日，比利时林堡，夜色下的林堡大教堂。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
10月14日，印度新德里，妇女们在杜尔迦节的最后一天排队领取糖果并拜谒女神杜尔迦。11日开始的杜尔迦节是印度教最大的宗教节日，以纪念象征着善良战胜邪恶的杜尔迦女神。 REUTERS/Anindito Mukherjee
10月15日，浙江嘉兴，一名体操学校的老师为学生上课。 REUTERS/William Hong
10月16日，在新加坡时装周上，模特展示中国设计师郭培的“阿拉伯第一千零二夜”主题秀。REUTERS/Edgar Su
10月17日，菲律宾中部保和遭遇7.2级地震，造成至少158人死亡，当地居民观望倒塌的圣三一教堂。REUTERS/Erik De Castro
10月17日，美国华盛顿，生化电子人“The Incredible Bionic Man”公开亮相，这是世界上首个利用人造器官、肢体和其它身体组织，成功组装出的会呼吸、说话和走路的逼真生化电子人。REUTERS/Joshua Roberts
10月17日，德国曼斯特，自然历史博物馆举办“鲸鱼——海洋的巨人”展览，孩子们观看巨大的鲸鱼模型。 REUTERS/Ina Fassbender
10月20日，叙利亚城市阿勒颇，一座加油站发生爆炸并燃起大火。目击者称爆炸是由一名阿萨德 的支持者引发的，事故地点位于反对党和政府分控区域的分隔地带。REUTERS/Haleem Al-Halabi
10月20日，英国伦敦，因维护女性权利而遭塔利班枪击的巴基斯坦少女马拉拉推出个人传记《我是马拉拉》。 REUTERS/Olivia Harris
10月19日，意大利罗马，防暴警察手持盾牌在财政部大楼前抵挡抗议者投掷的照明弹。上千名罗马市民走上街头参加游行，抗议失业、政府裁减以及利用社会服务资金进行的大型建设项目。REUTERS/Alessandro Bianchi
10月22日，苹果在旧金山芳草地中心召开新品发布会，正式推出新款iPad Air平板电脑和新款iPad mini，以及更高速的Mac电脑。 REUTERS/Robert Galbraith
10月16日，英国伦敦，游客参观弗雷兹艺术博览会上的展品。REUTERS/Andrew Winning
10月10日，泰国普吉岛，在一年一度的素食节上，一名信徒背上的血迹。信徒用各类锋利的东西在脸上穿刺以洗刷自己的罪孽。 REUTERS/Athit Perawongmetha
10月21日，辽宁沈阳，雾霾中的毛泽东塑像。东北三省当日遭遇重度雾霾天气，多地发布雾霾红色预警，多条高速公路也因此全线封闭，群众生活受到极大影响。REUTERS/Stringer
10月14日，国际空间站Kibo实验室内，美国宇航局的卡伦·妮柏格(Karen Nyberg)、俄罗斯联邦航太署宇航员费奥多尔·尤尔奇欣(Fyodor Yurchikhin)和意大利宇航员卢卡·帕尔米塔诺(Luca Parmitano)合影。REUTERS/NASA/Handout via Reuters
10月23日，澳大利亚悉尼，一名消防员经过被山火烧焦的树林。17日发生的新南威尔士州大火为40年来最严重的森林大火，灾情已造成1人丧生，至少208间房屋被毁。 REUTERS/David Gray
10月26，上海美兰湖高尔夫俱乐部，观众观战2013年BMW大师赛。 REUTERS/Carlos Barria
10月24日，德国柏林，歌手Lady Gaga宣传新专辑《Artpop》，本张专辑将于11月8日在德国发行。REUTERS/Tobias Schwarz
10月24日，泰国大城府大象营，象夫骑着大象参加集会，抗议政府准备将已驯化大象的所有权移交给国家公园和野生动植物保护区的计划，要求维护自身的权益。REUTERS/Athit Perawongmetha
10月24日，美国纽约，一名女子与英国涂鸦艺术家Banksy的作品合影。 REUTERS/Eric Thayer