路透10月照片精选(下) Pictures of the Month

10月14日，印度新德里，妇女们在杜尔迦节的最后一天排队领取糖果并拜谒女神杜尔迦。11日开始的杜尔迦节是印度教最大的宗教节日，以纪念象征着善良战胜邪恶的杜尔迦女神。 REUTERS/Anindito Mukherjee