神话之国——希腊 Inside Greece
希腊是欧洲的文明古国，2700多年前就开始有文字记载的历史。 (2010年3月24日，位于雅典的宙斯神殿。) REUTERS/Yiorgos Karahalis
希腊不仅是西方文明的摇蓝，还蕴藏着丰富和珍贵的历史遗产。(2010年10月3日，一名总统卫兵在帕特农神殿前升起国旗。) REUTERS/John Kolesidis
希腊共和国位于巴尔干半岛的东南端，三面临海，国土的四分之三都是山地，海岸长达12，000公里。 (2006年6月20日，人们海滩嬉戏。) REUTERS/John Kolesidis
希腊面积为131，944平方公里，包括希腊本土、爱琴海和爱奥尼亚海中的诸多岛屿。 (2007年8月26日，一架考古直升机飞过古奥林匹亚体育场上空。) REUTERS/John Kolesidis
希腊建立了现代哲学、数学和科学体系的基础，在艺术、工程方面也对世界贡献很大。最著名的是雅典卫城的帕提农神庙，是西方文化的象征。(2011年11月1日，一轮新月状帕特农神殿上空升起。) REUTERS/Yannis Behrakis
雅典是奥运会起源的地方。1896年曾举办过第一届夏季奥运会。(5月9日，2012伦敦奥运会圣火希腊奥林匹克运动圣地奥林匹亚的赫拉神庙点燃。REUTERS/John Kolesidis
2004年4月17日，奥运会资格赛在雅典奥林匹克运动中心举行，一名乌克兰花样游泳选手参加自由自选项目比赛。第二十八届夏季奥林匹克运动会在雅典举行。 REUTERS/Yannis Behrakis
2011年6月22日，一名游客参观国家考古博物馆。这是雅典最著名的博物馆及游览胜地之一，收藏希腊全国出土的各个时期价值极高的文物，这些文物出自希腊不同的考古地点，年代由史前到晚古时期都有。 REUTERS/John Kolesidis
2011年4月11日，总统仪仗队士兵列队经过无名战士纪念碑。这是雅典的一个著名旅游景点，位于国会大厦和宪法广场之间，建于1928年，是为了纪念在摆脱土耳其统治的战争中捐躯的希腊无名英雄。 REUTERS/John Kolesidis
2008年10月8日，雅典Faliro，人们观看飞行表演队的特技表演。 REUTERS/Yiorgos Karahalis
2007年10月25日，希腊时装周在扎皮翁宫举行，模特们前往参加表演。 REUTERS/Yannis Behrakis
2009年3月2日，雅典西北部加拉克西迪镇，狂欢者参加东正教节日“净周一”期间的彩色面粉大战。希腊正教(东正教)为国教。 REUTERS/Yiorgos Karahalis
2008年1月28日，东正教牧师在教堂排队向去世的大主教Christodoulos鞠躬致敬。希腊东正教领导人、大教主Christodoulos经过与癌症长达7个月的斗争后于28日凌晨5时去世，享年69岁。 REUTERS/Yiorgos Karahalis
但希腊政府于2009年12月公布政府财政赤字，全球三大信用评级相继调低希腊主权信用评级从而揭开希腊债务危机的序幕。(2012年1月30日，雅典，一名移民推着购物车经过一幅涂鸦画。) REUTERS/Yannis Behrakis
希腊债务危机的直接原因即是政府的财政赤字，除希腊外欧洲大部分国家都存在较高的财政赤字，因此，希腊债务危机也引爆了欧洲债务危机。(2011年10月5日，雅典宪法广场，防爆警察试图阻止示威者投掷的汽油弹爆炸。) REUTERS/Yannis Behrakis
目前，希腊已和欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成协议同意改革，以换取紧急贷款。(2011年10月14日，一名学生在国会大厦附近拿着抗议标语。) REUTERS/Yannis Behrakis
但希腊若真的不履行改革协议，欧盟/IMF将停止发放资金，以希腊国内的赤字情况来看，这意味着其将无力支付薪水，且必须离开欧元区，并开始发行自己的货币。(2011年11月21日，一名示威者吸烟休息，防暴警察在附近警戒。) REUTERS/John Kolesidis
2012年4月13日，一名非洲非法移民住在铁路轨道附近。 REUTERS/Yannis Behrakis
2007年8月25日，希腊西南部伯罗奔尼撒半岛小村Artemida，一位妇女站在遭森林大火烧毁的汽车附近。 REUTERS/John Kolesidis
2008年12月3日，一名男子站在收集垃圾的卡车前面。 REUTERS/Yiorgos Karahalis