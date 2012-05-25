神话之国——希腊 Inside Greece

希腊建立了现代哲学、数学和科学体系的基础，在艺术、工程方面也对世界贡献很大。最著名的是雅典卫城的帕提农神庙，是西方文化的象征。(2011年11月1日，一轮新月状帕特农神殿上空升起。) REUTERS/Yannis Behrakis