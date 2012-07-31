扫除预赛阴霾 中国体操男团零失误夺冠 Men's Gymnastics Team Final

在最后一轮鞍马比赛前，日本排在中国之后列第二位，但当三届世锦赛男子个人全能冠军内村航平鞍马下马时出现失误，裁判给出一个低分，日本排第四位。但日本队对内村航平的鞍马成绩提出申诉，最终裁判组修订先前分数，并使得日本队的总成绩上升，获得银牌。 REUTERS/Phil Noble