扫除预赛阴霾 中国体操男团零失误夺冠 Men's Gymnastics Team Final
作者
MIKE BLAKE
2012年7月30日，在北格林威治体育馆进行的男子体操团体决赛中，中国体操男队以零失误的表现，275.997分成功卫冕冠军，日本队申诉成功后获第二，英国队获第三。 REUTERS/Mike Blake
1 / 15
作者
DYLAN MARTINEZ
中国体操男队在两天前的预赛中表现低迷，仅获得第六名。(体操队员庆祝夺冠。) REUTERS/Dylan Martinez
2 / 15
作者
PHIL NOBLE
在最后一轮鞍马比赛前，日本排在中国之后列第二位，但当三届世锦赛男子个人全能冠军内村航平鞍马下马时出现失误，裁判给出一个低分，日本排第四位。但日本队对内村航平的鞍马成绩提出申诉，最终裁判组修订先前分数，并使得日本队的总成绩上升，获得银牌。 REUTERS/Phil Noble
3 / 15
作者
BRIAN SNYDER
中国体操男队接受金牌。REUTERS/Brian Snyder
4 / 15
作者
PHIL NOBLE
体操队员们夺冠后向观众致意。 REUTERS/Phil Noble
5 / 15
作者
DYLAN MARTINEZ
中国体操男队成员庆祝获得金牌。 REUTERS/Dylan Martinez
6 / 15
作者
PHIL NOBLE
张成龙完成跳马比赛后与教练击掌。 REUTERS/Phil Noble
7 / 15
作者
BRIAN SNYDER
郭伟阳参加第一轮吊环比赛。 REUTERS/Brian Snyder
8 / 15
作者
DYLAN MARTINEZ
陈一冰参加吊环比赛。 REUTERS/Dylan Martinez
9 / 15
作者
PHIL NOBLE
张成龙参加第二轮跳马比赛。 REUTERS/Phil Noble
10 / 15
作者
PHIL NOBLE
邹凯完成跳马项目比赛。 REUTERS/Phil Noble
11 / 15
作者
DYLAN MARTINEZ
冯喆参加第三轮双杠比赛，难度7.0，得分15.95，这是该项目目前为止的最高分。 REUTERS/Dylan Martinez
12 / 15
作者
MIKE BLAKE
邹凯完成第四轮单杠项目。 REUTERS/Mike Blake
13 / 15
作者
BRIAN SNYDER
冯喆参加单杠比赛。REUTERS/Brian Snyder
14 / 15
作者
MIKE BLAKE
郭伟阳参加第六轮鞍马比赛。REUTERS/Mike Blake
15 / 15