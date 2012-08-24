政要很忙 Politics Mobile Lovers 2012
2011年10月18日，乘坐C-17运输机前往利比亚的黎波里的美国国务卿希拉里。 REUTERS/Kevin Lamarque
2008年2月3日，法国凡尔赛宫，时任法国总统萨科齐与妻子卡拉·布吕尼。 REUTERS/Antoine Gyori
2012年2月3日，古巴哈瓦那，古巴前领导人菲尔德·卡斯特罗(Fidel Castro)参加其回忆录《时代游击队员》(Guerrillero del tiempo)的发行仪式。 REUTERS/Courtesy of Cubadebate/Roberto Chile
2010年3月19日，美国弗吉尼亚州费尔法克斯，美国总统奥巴马。 REUTERS/Pete Souza/The White House/Handout
2007年6月22日，欧盟政府首脑峰会议在比利时布鲁塞尔召开，时任法国总统萨科齐。 REUTERS/Patrick Kovarik/Pool
2009年6月12日，伊朗总统大选在德黑兰举行，总统兼候选人艾哈迈迪内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)。 REUTERS/Ahmed Jadallah
2010年12月14日，意大利罗马，参加参议员信任投票的时任意大利总理布卢斯科尼(Silvio Berlusconi)。 REUTERS/Tony Gentile
2010年10月29日，联合国-东盟峰会在越南河内举行，联合国秘书长潘基文(Ban Ki-moon)。 REUTERS/Na Son Nguyen/Pool
2011年6月2日，秘鲁阿雷基帕，总统候选人、秘鲁前总统阿尔韦托·藤森的女儿藤森庆子(Keiko Fujimori)。 REUTERS/Mariana Bazo
2010年11月19日，缅甸仰光，反对派领导人、诺贝尔和平奖获得者昂山素季。 REUTERS/Soe Zeya Tun
2012年6月21日，巴西里约热内卢，俄罗斯总理梅德韦杰夫。 REUTERS/Yekaterina Shtukina/RIA Novosti/Pool
2007年8月14日，俄罗斯图瓦地区，普京。 REUTERS/RIA Novosti/KREMLIN
2012年1月11日，德国柏林的新闻发布会上，意大利总理蒙蒂(Mario Monti)。 REUTERS/Thomas Peter
2009年3月31日，乌克兰基辅，时任总理季莫申科(Yulia Tymoshenko)。REUTERS/Gleb Garanich
2009年8月26日，德国柏林，德国总理默克尔。 REUTERS/Fabrizio Bensch
2009年9月21日，联合国大会在美国纽约召开，在饭店的阿根廷总统克里斯蒂娜·基什内尔(Cristina Fernandez)。 REUTERS/Presidencia/Handout
2012年7月14日，帆船节“Les Tonnerres de Brest 2012”在法国布雷斯特举行，法国总统奥朗德(Francois Hollande)。 REUTERS/Jean-Sebastien Evrard/Pool
2012年6月18日，20国集团峰会在墨西哥洛斯卡沃斯举行，墨西哥总统费利佩·卡尔德龙(Felipe Calderon)。 REUTERS/Henry Romero
2008年7月25日，葡萄牙语国家共同体峰会在葡萄牙里斯本举行，时任巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula)。 REUTERS/Nacho Doce
2011年2月8日，美国华盛顿，乘坐火车的美国副总统拜登。 REUTERS/Larry Downing