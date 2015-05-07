深陷囹圄的总统们
2015年4月30日，埃及前总统穆尔西在开罗出庭受审。埃及一家法院就2012年埃及总统府外冲突导致示威者死亡一案，判处前总统穆尔西20年有期徒刑。这是埃及法庭对穆尔西被起诉的多项罪名作出的首项判决。 REUTERS/Almore
2001年4月25日，菲律宾前总统埃斯特拉达(Joseph Estrada)被判入狱后的第一天囚涯生活。埃斯特拉达1998年当选总统，2001年1月因涉嫌贪污而被迫下台，同年4月遭正式拘捕并长期被软禁在黎刹省的私人住宅内more
2009年4月7日，秘鲁前总统阿尔韦托•藤森(Alberto Fujimori)出庭受审。藤森因人道主义罪行和贪污腐败被处以25年的监禁。REUTERS/Francisco Medina/Justice Palace/Hmore
2006年11月5日，伊拉克前总统萨达姆被判绞刑。行刑当天是伊斯兰最神圣节日宰牲节的第一天，此一举动引起伊斯兰教徒不满。 REUTERS/David Furst/Pool
2011年2月8日，利比里亚前总统查尔斯•泰勒(Charles Taylor)在塞拉利昂特别法庭受审。国际刑事法院2012年5月30日判处利比里亚前总统查尔斯•泰勒50年监禁。此前，泰勒因在邻国塞拉利昂十年内战期间支持和more
2002年2月13日，前南联盟总统米洛舍维奇(Slobodan Milosevic)(中)在国际法庭受审。2002年2月12日，前南国际刑庭正式开庭审理米洛舍维奇一案。他被指控犯有包括战争罪、反人类罪和种族屠杀罪在内的6more
2009年9月25日，以色列前总理奥尔默特(Ehud Olmert)(右)抵达耶路撒冷地方法院。2009年8月30日，以色列检察机构就三项涉腐案件起诉奥尔默特。9月24日，耶路撒冷地方法院作出判决，奥尔默特因犯背信罪被处more
2012年10月29日，菲律宾警方将前总统阿罗约押解到位于大马尼拉地区奎松市的菲反贪法院第一分院出庭受审。2012年10月4日，阿罗约因涉嫌在总统任内滥用3.65亿比索（约合880万美元）的国家彩票基金被菲律宾警方逮捕。more
2015年2月23日，马尔代夫前总统穆罕默德·纳希德出席听证会。2015年3月13日，纳希德因违反反恐法，被判13年监禁。REUTERS/Waheed Mohamed
2013年4月15日，埃及前总统穆巴拉克在开罗刑事法院参加庭审。2014年11月29日，埃及法院判决前总统穆巴拉克涉嫌谋杀示威者一案不成立，穆巴拉克可以被无罪释放。这场耗时将近三年，几经曲折的世纪审判终于划上了句号。 Rmore
2011年12月7日，以色列前总统摩西·卡察夫(Moshe Katsav)(右二)进入Maasiyahu监狱。 2011年3月，以色列特拉维夫地方法院判处卡察夫因犯有强奸罪和性骚扰罪入狱7年。 REUTERS/Baz Rmore
2011年12月11日，巴拿马前领导人曼纽尔·诺列加抵达雷纳瑟(Renacer)监狱。诺列加1983年出任巴拿马国防军总司令，成为巴拿马实权人物。美国1988年指控他有贩毒行为，并于次年对巴拿马采取军事行动。1990年，more
2013年2月28日，海地前总统让－克洛德·杜瓦利埃在海地首都太子港出庭，接受法官对他有关涉嫌侵犯人权等指控的问询。杜瓦利埃在流亡海外近25年后，于2011年初突然返回海地，随即被指控犯有侵犯人权、盗窃国家资产、贪污和挪more
2005年1月9日，智利前军政府领导人皮诺切特(Augusto Pinochet)(中)前去参加一个弥撒。1998年10月16日，皮诺切特在伦敦一家医院就医时被捕，起因是西班牙方面指控他在执政期间涉嫌杀害西班牙人和西班牙more
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