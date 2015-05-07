2009年9月25日，以色列前总理奥尔默特(Ehud Olmert)(右)抵达耶路撒冷地方法院。2009年8月30日，以色列检察机构就三项涉腐案件起诉奥尔默特。9月24日，耶路撒冷地方法院作出判决，奥尔默特因犯背信罪被处more

2009年9月25日，以色列前总理奥尔默特(Ehud Olmert)(右)抵达耶路撒冷地方法院。2009年8月30日，以色列检察机构就三项涉腐案件起诉奥尔默特。9月24日，耶路撒冷地方法院作出判决，奥尔默特因犯背信罪被处一年缓刑和罚款75300新谢克尔(约合２万美元)。2014年3月，奥尔默特被特拉维夫地区法院判处犯有受贿罪，同年5月被判处6年有期徒刑并处罚金100万谢克(约29万美元)。他也成为以色列首位因受贿被定罪并获刑的前总理。 REUTERS/Amit Shabi/Pool

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