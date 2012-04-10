泰坦尼克沉船百年纪念 英邮轮重温传奇之旅 Titanic
-2012年4月8日，英国邮轮“巴尔莫勒尔”号从英国港口城市南安普敦出发，沿着“泰坦尼克”号当年的航线开始了百年纪念之旅。今年4月15日是著名的海难事故--“泰坦尼克”号沉没100周年纪念日。 REUTERS/Chris Helgren
这艘邮轮上共载1,309名乘客，与当年“泰坦尼克”号的载客人数相同，游客中包括当年遇难者和幸存者的后代，及来自世界各地的自愿者，包括历史学家、作家、对“泰坦尼克”号的故事非常感兴趣的人士。 REUTERS/Stringer
这次纪念旅程为期12天，“巴尔莫勒尔”号将首先前往泰坦尼克号沉没的北大西洋海域，纪念它失事100周年。然后驶向泰坦尼克号当年的目的地--美国纽约。 REUTERS/Chris Helgren
“巴尔莫勒尔”号还将于4月15日赶到当年泰坦尼克号的沉船地点，并举行纪念仪式。一些遇难者亲属带来了花圈和家人制作的小玩意，以表达对逝者的哀悼之情。(3月29日，美国加州杜瓦迪市，一名游客展示她准备在沉船地点用于悼念的纪念牌。) REUTERS/Mario Anzuoni
这次泰坦尼克重温之旅的船票价格相当不菲，最普通的船票也要3,000英镑(约合人民币3万元)，不过即使这样，来自28个国家的乘客在几个月前就将所有船票抢购一空。 REUTERS/Stringer
为了让乘客更加真切地感受到当年“泰坦尼克”号首航的情景，“巴尔莫勒尔”号上面的部分房间还原了“泰坦尼克”号头等舱上的陈设。(一名游客坐在头等舱房间内。) REUTERS/Chris Helgren
船上菜单也与“泰坦尼克”号首航的菜单完全一致。(来自华盛顿州的姐妹坐在餐桌旁。) REUTERS/Chris Helgren
有的乘客还特意穿上了颇具上世纪初风格的服装。 REUTERS/Chris Helgren
一名牧师在邮轮上做复活节礼拜日的宗教活动。 REUTERS/Chris Helgren
此次纪念之旅的主办人迈尔斯·摩根表示，这是一趟“非常非常特别的旅程”，特别是对遇难者的亲属而言。“这趟航行筹划5年，试图让它真正符合那个年代，同时也为遇难的乘客和船员举行追悼仪式。”(一名海军表演者(左二)身穿颇具上世纪风格的服装登船。) REUTERS/Chris Helgren
游客们排队登船。 REUTERS/Chris Helgren
来自澳大利亚墨尔本的游客身穿颇具上世纪初风格的服装，准备登船。 REUTERS/Chris Helgren
1912年4月10日，“泰坦尼克”号从英国南安普敦出发，开始了这艘“梦幻客轮”的处女航，计划中的目的地为美国纽约，不过却在途中遭遇意外。当年4月14日晚11点40分，“泰坦尼克”号在北大西洋撞上冰山并于4月15日凌晨2点20分沉没，仅有700多人获救，而其余1,500多人都葬身海底，成为历史上最严重的航海事故之一。(一名游客在邮轮起航时挥手。) REUTERS/Chris Helgren
一名游客手拿加拿大旗帜。 REUTERS/Chris Helgren
游客在演练中穿上救生衣。 REUTERS/Chris Helgren
4月9日，英国邮轮“巴尔莫勒尔”号抵达爱尔兰海港小镇科夫，游客在邮轮附近合影。 REUTERS/Chris Helgren
一名海军艺术家与他的一幅泰坦尼克号的图画合影。 REUTERS/Chris Helgren
一名来自澳大利亚悉尼的游客在顶层甲板的泳池中游泳。 REUTERS/Chris Helgren
两名来自挪威的游客享受邮轮上的热浴。 REUTERS/Chris Helgren
游客在甲板泳池中游泳。 REUTERS/Chris Helgren
一对来自美国肯塔基州的新婚夫妇在邮轮附近行走。 REUTERS/Chris Helgren
“巴尔莫勒尔”号邮轮游客参观小镇科夫。 REUTERS/Chris Helgren
游客们经过一家折扣商店。 REUTERS/Chris Helgren
3月29日，加拿大基奇纳，一名游客展示在泰坦尼克号沉船中遇难祖父的照片。 REUTERS/Mark Blinch
3月25日，美国丹佛，一名泰坦尼克号爱好者在莫莉•布朗故居博物馆内与一幅莫莉•布朗的肖像画合影。美国慈善家、社会名流、激进主义者莫莉•布朗因为在泰坦尼克号沉没时成功逃生，被人们称作“永不沉没的莫莉•布朗”。她曾经的故居被作为一个展览馆来展示她的一生。 REUTERS/Rick Wilking