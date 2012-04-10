泰坦尼克沉船百年纪念 英邮轮重温传奇之旅 Titanic

1912年4月10日，“泰坦尼克”号从英国南安普敦出发，开始了这艘“梦幻客轮”的处女航，计划中的目的地为美国纽约，不过却在途中遭遇意外。当年4月14日晚11点40分，“泰坦尼克”号在北大西洋撞上冰山并于4月15日凌晨2点20分沉没，仅有700多人获救，而其余1,500多人都葬身海底，成为历史上最严重的航海事故之一。(一名游客在邮轮起航时挥手。) REUTERS/Chris Helgren