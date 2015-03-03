路透图片30年回顾（一）
1992年4月5日，伊拉克与土耳其边境，库尔德难民在人道主义援助分发点争抢一个面包。 REUTERS/Yannis Behrakis/Files
2011年2月11日，埃及开罗，一名狂欢者拿着手提电脑拍摄民众在解放广场庆祝总统穆拉巴克辞职的场景。 REUTERS/Dylan Martinez/Files
2006年5月5日，西班牙加那利群岛富埃特文图拉岛，一名非法移民乘坐简易小船抵达海岸后在海滩上爬行。 REUTERS/Juan Medina/Files
2004年9月2日，俄罗斯车臣附近的北奥塞梯省别斯兰镇，车臣分离主义武装分子在第一中学制造一起劫持学生、教师和家长作为人质的恐怖活动，一个俄罗斯警察怀抱着刚被解救出来的婴儿。REUTERS/Viktor Korotayemore
1994年7月31日，德国霍根海姆，贝纳通车队车手维斯塔潘(Jas Verstappen)在德国F-1大奖赛赛道二次进站加油时不慎引起大火。 REUTERS/Joachim Herrmann/Files
2008年5月18日，阿富汗赫尔曼德省加姆塞尔附近，美国海军陆战队的William Olas Bee中士在和塔利班的交火中，千钧一发躲过一击。 REUTERS/Goran Tomasevic/Files
2001年9月11日，美国纽约，救援人员在911恐怖袭击现场将受伤的消防局专职随行牧师米卡尔·乔治(Father Mychal Judge)抬出废墟。 REUTERS/Shannon Stapleton/Files more
1997年3月16日，阿尔巴尼亚都拉斯，美国海军陆战队超级种马直升机降落，一个阿尔巴尼亚男子带着一个孩子来参观。 REUTERS/Yannis Behrakis/Files
1991年3月30日，伊拉克艾哈迈迪，消防员全力扑灭遭撤退的萨达姆军队放火燃烧的油井。 REUTERS/Russell Boyce/Files
2005年8月18日，以色列计划从加沙撤离，反对者们向警察抗议。 REUTERS/Nir Elias/Files
2003年3月6日，加沙地带北部，贾巴里亚难民营的一条街上躺着许多身份不明的尸体。 REUTERS/Ahmed Jadallah/Files
2010年5月11日，美国亚拉巴马州多芬岛，游客在海滩上享受日光浴，前面围着一圈干草防止英国石油公司的油污上岸。 REUTERS/Brian Snyder/Files
2010年4月22日晚，冰岛艾雅法拉火山上空出现极光。 REUTERS/Lucas Jackson/Files
2008年5月17日，四川省北川县，一位妇女因为找不到丈夫和4岁女儿在地震废墟上痛哭。REUTERS/Jason Lee/Files
2013年5月28日，土耳其伊斯坦布尔，防暴警察使用催泪瓦斯驱散抗议者。 REUTERS/Osman Orsal/Files
2008年9月11日，英国伦敦，职员在雷曼兄弟办公室的会议室内参加会议。REUTERS/Kevin Coombs/Files
2008年8月9日，格鲁吉亚哥里，一名男子抱着在轰炸中丧生的亲属尸体痛哭。REUTERS/Gleb Garanich/Files
2009年1月7日，以色列比尔谢巴，以色列士兵参加他们战友艾利克斯(Alex Mashavisky)的葬礼。REUTERS/Eric Gaillard/Files
2005年9月4日，美国路易斯安那州新奥尔良，飓风卡特里娜过后洪水淹没街道，一名男子趴在车顶上等待救援。 REUTERS/Robert Galbraith/Files
下一个
香港商场发生围堵内地旅客事件
2月15日，香港一家商场内发生针对内地旅客的示威活动。示威者与警方发生对抗，警方使用胡椒喷雾。
全球十大最安全国家和地区
犯罪率被视为决定一个国家安全与否的主要因素，其他还包括天灾、贪腐、恐怖主义、经济危机和文化等。全球十大最安全国家和地区排行榜就是依据上述条件，以及经济与和平研究所（IEP）自2007年来每年都会公布的全球和平指数得出。
疯狂自拍客
手机视图年代，无论时间地点，人人爱自拍。
真爱至上
情人节将至，世界各地的爱侣们互相表达浓浓爱意。
精选图集
Deadly wildfire in Portugal
Portugal's deadliest forest fire on record has killed at least 64 people, many of whom died in their cars as they tried to flee the blaze.
Detained in North Korea
Some of the foreigners who have been detained, and in some cases released, in North Korea.
Van rams London mosque worshippers
A van plowed into worshippers leaving a London mosque, injuring 10 people in what witnesses said was a deliberate attack on Muslims.
Moscow demolishes Soviet-era apartments
The Moscow government plans to resettle millions of citizens, moving them from their Soviet-era apartment blocks mass-produced under Nikita Krushchev in the 1950s and into modern flats.
High tech flight at the Paris Airshow
The latest innovations in the world of flight at the 52rd Paris Airshow.
Hats and horses
Royals, races and headwear at the Royal Ascot.
Inside the battle for besieged Philippine city
Philippine aircraft and troops launch a renewed push against Islamist militants in a southern city to clear the area by the weekend Eid festival.
Deadly day in Caracas
A teenager died of a gunshot wound in the latest clashes between Venezuelan opposition activists and security forces, bringing the death toll since April to at least 73.
Ramadan in a time of war
Muslims observe the holy month of Ramadan amid conflict and displacement.