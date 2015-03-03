路透图片30年回顾（一）

2004年9月2日，俄罗斯车臣附近的北奥塞梯省别斯兰镇，车臣分离主义武装分子在第一中学制造一起劫持学生、教师和家长作为人质的恐怖活动，一个俄罗斯警察怀抱着刚被解救出来的婴儿。REUTERS/Viktor Korotayemore