路透图片30年回顾（二）

2013年3月11日，美国弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓，一名女子躺在她弟弟瑞恩(Ryan Coyer)的墓碑旁。瑞恩参加了美军在伊拉克和阿富汗的战争，最终因为在阿富汗战争中受伤并发症而去世。REUTERS/Kevin Lammore