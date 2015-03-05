路透图片30年回顾（二）
2008年8月8日，第29届夏季奥林匹克运动会在北京国家体育场鸟巢开幕，开幕式上的升国旗仪式。REUTERS/Jerry Lampen/Files
2010年8月7日，巴基斯坦旁遮普省Muzaffargarh，洪水灾民试图抓住投掷粮食的军用直升机的侧翼，以逃离受灾地区。 REUTERS/Adrees Latif/Files
2007年9月27日，缅甸仰光，中弹受伤躺地的法新社记者Kenji Nagai试图拍摄照片。Nagai是在警察和军队为驱散抗议人群而开火后中弹的。 REUTERS/Adrees Latif/Files
1990年2月6日，罗马尼亚布加勒斯特，一对父母带著小棺材和十字架来到一家医院，前来收殓他们的因艾滋病去世的孩子。 REUTERS/Radu Sigheti/Files
1989年12月23日，罗马尼亚布加勒斯特，居民在罗马尼亚革命中保护自己免受交火的伤害。REUTERS/Charles Platiau/Files
2013年3月11日，美国弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓，一名女子躺在她弟弟瑞恩(Ryan Coyer)的墓碑旁。瑞恩参加了美军在伊拉克和阿富汗的战争，最终因为在阿富汗战争中受伤并发症而去世。REUTERS/Kevin Lammore
2008年10月6日，美国华盛顿，雷曼兄弟公司总裁兼首席执行官理查德·福尔德出席评估雷曼兄弟破产原因和影响的听证会时，遭抗议者围堵。 REUTERS/Jonathan Erns/Files
2010年1月13日，海地太子港，一个在地震中受伤的孩子接受救治。2010年1月12日海地发生7.0级地震，大约造成30万人死亡、30万座房屋受损。 REUTERS/Eduardo Munoz/Files
2005年2月14日，黎巴嫩贝鲁特，一名男子为在汽车炸弹爆炸袭击中的伤者寻求帮助。黎巴嫩前总理哈里里在此次爆炸袭击中身亡。 REUTERS/Mohamed Azakir/Files
2003年5月22日，香港，送葬者带著口罩参加抗非典而殉职的医生谢婉雯的葬礼。 REUTERS/Bobby Yip/Files
2009年8月12日，阿富汗库纳尔省白沙瓦山谷，一名美军士兵在执行夜间任务期间休息。 REUTERS/Carlos Barria/Files
2003年4月9日，伊拉克巴格达，一名美军士兵观看伊拉克前总统萨达姆的雕像被推倒。REUTERS/Goran Tomasevic/Files
2006年7月13日，德国特林维莱尔斯哈根，时任美国总统小布什抱着一名哭泣的婴儿。 REUTERS/Jim Bourg/Files
2006年12月26日，尼日利亚拉各斯，一名男子在天然气管道爆炸现场冲洗脸上的烟灰。REUTERS/Akintunde Akinleye/Files
1985年11月19日，瑞士日内瓦，苏联领导人戈尔巴乔夫与美国总统里根初次举行会谈。REUTERS/Stringer/Files
1990年2月11日，南非开普敦附近，在监狱中度过了27年的曼德拉终于重获自由，曼德拉与妻子温妮携手步出监狱大门，并向支持者挥手致意。 REUTERS/Ulli Michel/Files
2004年12月28日，印度古德洛尔，一名印度女子哀悼在海啸中遇难的亲人。东南亚海啸导致14个国家的23万人死亡，成为有史以来最致命的自然灾害之一。 REUTERS/Arko Datta/Files
1988年9月24日，第二十四届夏季奥林匹克运动会在韩国首都汉城(现名首尔)举行，短跑运动员本·约翰逊刷新男子100米世界记录，却在事后被发现服用兴奋剂，这是奥运会历史上最为轰动的兴奋剂丑闻。 REUTERS/Gary more
2000年10月20日，加沙地带南部汗尤尼斯小镇，巴基斯坦人在冲突中奔跑躲避以色列士兵发射的催泪瓦斯。REUTERS/Reinhard Krause/Files
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2015年日内瓦车展探馆
素有“汽车潮流风向标”之称的日内瓦车展近日拉开帷幕，汇集全球各大厂商40款重磅首发车型，其中包括33款量产车以及7款全新概念车。
路透图片30年回顾（一）
路透作为历史的忠实记录者，发布一系列回顾图片作品，还原过去30年间最震撼心灵的历史瞬间。
香港商场发生围堵内地旅客事件
2月15日，香港一家商场内发生针对内地旅客的示威活动。示威者与警方发生对抗，警方使用胡椒喷雾。
全球十大最安全国家和地区
犯罪率被视为决定一个国家安全与否的主要因素，其他还包括天灾、贪腐、恐怖主义、经济危机和文化等。全球十大最安全国家和地区排行榜就是依据上述条件，以及经济与和平研究所（IEP）自2007年来每年都会公布的全球和平指数得出。
精选图集
Deadly wildfire in Portugal
Portugal's deadliest forest fire on record has killed at least 64 people, many of whom died in their cars as they tried to flee the blaze.
Detained in North Korea
Some of the foreigners who have been detained, and in some cases released, in North Korea.
Van rams London mosque worshippers
A van plowed into worshippers leaving a London mosque, injuring 10 people in what witnesses said was a deliberate attack on Muslims.
Moscow demolishes Soviet-era apartments
The Moscow government plans to resettle millions of citizens, moving them from their Soviet-era apartment blocks mass-produced under Nikita Krushchev in the 1950s and into modern flats.
High tech flight at the Paris Airshow
The latest innovations in the world of flight at the 52rd Paris Airshow.
Hats and horses
Royals, races and headwear at the Royal Ascot.
Inside the battle for besieged Philippine city
Philippine aircraft and troops launch a renewed push against Islamist militants in a southern city to clear the area by the weekend Eid festival.
Deadly day in Caracas
A teenager died of a gunshot wound in the latest clashes between Venezuelan opposition activists and security forces, bringing the death toll since April to at least 73.
Ramadan in a time of war
Muslims observe the holy month of Ramadan amid conflict and displacement.