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豪华游艇成亚洲富人炫富新宠 Superyachts

2012年 5月 2日 星期三

豪华游艇业高管称，全球现有7,000艘豪华游艇，其中亚洲仅占不足4%，但过去五年，亚洲新贵对游艇的兴趣高涨，许多买家是年轻人。(摄于2012年4月15日，新加坡圣陶沙海湾) REUTERS/Tim Chong

2012年 5月 2日 星期三
豪华游艇业高管称，全球现有7,000艘豪华游艇，其中亚洲仅占不足4%，但过去五年，亚洲新贵对游艇的兴趣高涨，许多买家是年轻人。(摄于2012年4月15日，新加坡圣陶沙海湾) REUTERS/Tim Chong
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2012年 5月 2日 星期三

新加坡豪华游艇协会负责人Jean-Jacques Lavigne称，香港仍是亚洲最大的豪华游艇市场，但泰国、中国大陆、印尼和新加坡亦发展迅速。(摄于2012年4月15日，新加坡圣陶沙海湾) REUTERS/Tim Chong

2012年 5月 2日 星期三
新加坡豪华游艇协会负责人Jean-Jacques Lavigne称，香港仍是亚洲最大的豪华游艇市场，但泰国、中国大陆、印尼和新加坡亦发展迅速。(摄于2012年4月15日，新加坡圣陶沙海湾) REUTERS/Tim Chong
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2012年 5月 2日 星期三

但香港、新加坡和泰国的船坞已拥挤不堪、需要在亚洲加强相关基础设施建设，并且在中国大陆和印尼等市场还面临监管层面的不确定性。(一名工人清洁游艇。) REUTERS/Tim Chong

2012年 5月 2日 星期三
但香港、新加坡和泰国的船坞已拥挤不堪、需要在亚洲加强相关基础设施建设，并且在中国大陆和印尼等市场还面临监管层面的不确定性。(一名工人清洁游艇。) REUTERS/Tim Chong
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2012年 5月 2日 星期三

2011年美林-凯捷(Merrill Lynch-Capgemini)世界财富报告显示，亚洲富人数量达到了330万人，仅略少于北美的340万人，超出欧洲的310万。(一个豪华游艇停泊在圣淘沙海湾。) REUTERS/Tim Chong

2012年 5月 2日 星期三
2011年美林-凯捷(Merrill Lynch-Capgemini)世界财富报告显示，亚洲富人数量达到了330万人，仅略少于北美的340万人，超出欧洲的310万。(一个豪华游艇停泊在圣淘沙海湾。) REUTERS/Tim Chong
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2012年 5月 2日 星期三

新加坡圣淘沙海湾停泊的游艇。 REUTERS/Tim Chong

2012年 5月 2日 星期三
新加坡圣淘沙海湾停泊的游艇。 REUTERS/Tim Chong
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2012年 5月 2日 星期三

在摩纳哥游艇展上的豪华游艇。 REUTERS/Eric Gaillard

2012年 5月 2日 星期三
在摩纳哥游艇展上的豪华游艇。 REUTERS/Eric Gaillard
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2012年 5月 2日 星期三

一名模特展示游艇。 REUTERS/Eric Gaillard

2012年 5月 2日 星期三
一名模特展示游艇。 REUTERS/Eric Gaillard
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2012年 5月 2日 星期三

奢华游艇。 REUTERS/Eric Gaillard

2012年 5月 2日 星期三
奢华游艇。 REUTERS/Eric Gaillard
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2012年 5月 2日 星期三

在意大利热那亚国际游艇展上，CRN船厂的奢华游艇“蓝眼睛号”内部景观。 REUTERS/Alessandro Garofalo

2012年 5月 2日 星期三
在意大利热那亚国际游艇展上，CRN船厂的奢华游艇“蓝眼睛号”内部景观。 REUTERS/Alessandro Garofalo
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2012年 5月 2日 星期三

“蓝眼睛号”内部舒适宽敞。 REUTERS/Alessandro Garofalo

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