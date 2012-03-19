酒店美女试睡员 Sleeping For A Living

酒店试睡员的工作内容包括搜寻中国最具特色的酒店与最新开业的酒店，在不透露身份的情况下入住酒店，进行酒店点评，发表点评内容，收发、回复用户信件或问题，不定期接受媒体采访，维护个人博客，分享第一手酒店图片与影片等。(庄菁检查more

酒店试睡员的工作内容包括搜寻中国最具特色的酒店与最新开业的酒店，在不透露身份的情况下入住酒店，进行酒店点评，发表点评内容，收发、回复用户信件或问题，不定期接受媒体采访，维护个人博客，分享第一手酒店图片与影片等。(庄菁检查酒店的茶杯。) REUTERS/Jason Lee

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