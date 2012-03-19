酒店美女试睡员 Sleeping For A Living
来自上海的庄菁2010年3月从7,800名应征者中脱颖而出，成为中国饭店协会的职业酒店试睡员之一，被称为拥有“史上最舒服的工作”。(2012年3月6日，北京，庄菁在酒店内试睡。) REUTERS/Jason Lee
酒店试睡员的工作内容包括搜寻中国最具特色的酒店与最新开业的酒店，在不透露身份的情况下入住酒店，进行酒店点评，发表点评内容，收发、回复用户信件或问题，不定期接受媒体采访，维护个人博客，分享第一手酒店图片与影片等。(庄菁检查more
庄菁接受采访时称，她工作时往往设想自己为不同类型、年龄、性别与需求的游客，然后对酒店作出评断，以帮助游客选择最适合自己的酒店。(庄菁检查酒店床铺。) REUTERS/Jason Lee
有网友称酒店试睡员是一份非常舒服的工作，上班不用打卡，经常出入各类酒店，旅游也是工作，网络上还有一大堆粉丝，每月轻轻松松地能有1万元的收入。(庄菁在酒店内使用笔记本。) REUTERS/Jason Lee
庄菁则称，相比其他需要8小时坐班的工作，酒店试睡员确实自由很多。但这份工作并不轻松，包含大量的资讯搜索，除了对酒店服务及设施进行客观评价外，还需要为入住酒店的客人提供实地信息，包括酒店周边的交通、美食、景点最佳路线等。(more
庄菁称，当“试睡”成为职业，每隔两三天就要换一家酒店体验，每到一家酒店都要完成这些工作，辛苦程度远远超出人们想象，绝对不是“躺着睡觉就能赚钱”的舒服工作。 REUTERS/Jason Lee
庄菁还要与服务员聊天，连对方的作息时间、房间打扫程序都要打听清楚。同时，她还要设计各种刁钻难办的事情，以此来检验酒店的服务。最终，所有的入住感受都将写进体验报告，并附有照片和视频佐证。（庄菁检查酒店厕纸的质量。） REUmore
“80后”上海女生庄菁原本就职于一家国际旅行社，拥有丰富的旅游经历和点评经验，与另外两名应聘者一起成为中国首批酒店试睡员。(庄菁检查北京一家酒店大门口。) REUTERS/Jason Lee
庄菁检查一家酒店内的玻璃杯。 REUTERS/Jason Lee
庄菁站在一家酒店的入口处。 REUTERS/Jason Lee
庄菁拍摄酒店内的拖鞋。 REUTERS/Jason Lee
庄菁检查一家酒店的床铺。 REUTERS/Jason Lee
庄菁站在一家酒店客房的屋顶上。 REUTERS/Jason Lee
庄菁拍摄一家酒店的公共区域。 REUTERS/Jason Lee
庄菁在一家酒店的公共区域内拍照。 REUTERS/Jason Lee
庄菁在一家酒店的床铺上找到头发丝。 REUTERS/Jason Lee
庄菁拖着行李寻找酒店。 REUTERS/Jason Lee