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群星闪耀奥斯卡 The 84th Academy Awards
2012年2月26日，备受瞩目的第84届奥斯卡颁奖典礼在美国好莱坞举行，梅丽尔·斯特里普凭借《铁娘子》获得最佳女主角，让·杜雅尔丹凭《艺术家》获得最佳男主角。 REUTERS/Mike Blake
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Photo 影片《艺术家》成为本届奥斯卡的最大赢家，获得包括最佳影片、最佳服装设计在内的五项大奖。(男主角让·杜雅尔丹拿着奖杯。) REUTERS/Gary Hershorn
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Photo 《艺术家》导演迈克尔·哈扎纳维希乌斯(Michel Hazanavicius)获得最佳导演奖。 REUTERS/Mario Anzuoni
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《艺术家》获得最佳原创配乐奖，作曲家路多维克·鲍斯(Ludovic Bource)上台领奖。 REUTERS/Gary Hershorn
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Photo 克里斯托弗·普卢默(Christopher Plummer)凭借《初学者》(Beginners)获得最佳男配角奖。 REUTERS/Gary Hershorn
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Photo 奥克塔维亚·斯宾瑟(Octavia Spencer)凭借《帮助》中的精湛演技获得最佳女配角奖。 REUTERS/Gary Hershorn
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Photo 伊朗电影《纳德和西敏:一次别离》(A Separation)获最佳外语片奖，导演阿斯哈·法哈蒂(Asghar Farhadi)上台领奖。 REUTERS/Gary Hershorn
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