叙利亚霍姆斯街头 The streets of Homs

霍姆斯是叙利亚第三大城市，现已成为叙利亚危机的核心。自去年3月中旬叙利亚爆发大规模反政府抗议活动以来，叙反对派将霍姆斯市变成反政府的一个堡垒，政府军与反对派的冲突不断，造成了重大人员伤亡和财产损失。(2012年2月8日，霍姆斯巴卜阿鲁姆区(Bab Amro)，一栋遭毁坏房屋的内部。) REUTERS/Mulham Alnader/Handout