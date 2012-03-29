叙利亚霍姆斯街头 The streets of Homs
霍姆斯是叙利亚第三大城市，现已成为叙利亚危机的核心。自去年3月中旬叙利亚爆发大规模反政府抗议活动以来，叙反对派将霍姆斯市变成反政府的一个堡垒，政府军与反对派的冲突不断，造成了重大人员伤亡和财产损失。(2012年2月8日，霍姆斯巴卜阿鲁姆区(Bab Amro)，一栋遭毁坏房屋的内部。) REUTERS/Mulham Alnader/Handout
霍姆斯位于首都大马士革以北160多公里处，是叙利亚重要的交通枢纽，目前已是叙利亚暴力冲突最严重的城市。(2月23日，卡拉姆扎通(Karm al Zaytoun)，一个孩子拿着迫击炮残骸。) REUTERS/Moulhem Al-Jundi/Handout
联合国中东问题特使谢里称，叙利亚武装冲突持续一年多，全国死亡人数已超过9,000人，其中大多数人都是和平居民。(3月16日，霍姆斯街头一景。) REUTERS/Sumar Al Homsi/Shaam News Network
3月24日，霍姆斯附近卡迪尔(Al-Qadir)武装冲突过后场景。 REUTERS/Shaam News Network
3月21日，霍姆斯市中心遭到破坏的建筑。 REUTERS/Abu al-Zain Al-Homsi/Shaam News Network
一名男子行走在街道上。 REUTERS/Abu al-Zain Al-Homsi/Shaam News Network
霍姆斯市中心。 REUTERS/Abu al-Zain Al-Homsi/Shaam News Network
关闭的店铺。 REUTERS/Abu al-Zain Al-Homsi/Shaam News Network/Handout
遭袭击地区冒着浓烟。 REUTERS/Abu al-Zain Al-Homsi/Shaam News Network
一名男子行走在毁坏的建筑旁。 REUTERS/Abu al-Zain Al-Homsi/Shaam News Network
3月20日，Bab al-Draib地区，被炸坏的汽车。 REUTERS/ Omar Bawab
3月9日，Jab Al-Jandli地区冒出浓烟。 REUTERS/Handout
3月7日，因斯哈特(Inshaat)地区，建筑在冲突中遭毁坏。 REUTERS/Handout
房屋破损一景。 REUTERS/Handout
因斯哈特地区街道。 REUTERS/Handout
一栋房屋内部。 REUTERS/Handout
2月23日，卡拉姆扎通(Karm al Zaytoun)，市民站在街道上。 REUTERS/Moulhem Al-Jundi
巴卜阿鲁姆区一景。叙利亚政府军与控制巴卜阿鲁姆区的反对派武装“叙利亚自由军”曾经激战27天，于3月1日重新控制该区。不过，目前政府军与反政府武装在霍姆斯其他地区仍有零星战斗。(摄于2月12日) REUTERS/Mulham Alnader/Handout
2月8日，以逊尼派为主的巴卜阿鲁姆区，遭到毁坏的房屋。 REUTERS/Mulham Alnader/Handout
街道上布满碎石和瓦砾。 REUTERS/Mulham Alnader
遭毁坏房屋的碎石。 REUTERS/Mulham Alnader
2月12日，遭轰击的建筑。 REUTERS/Mulham Alnader
1月23日，一名士兵在检查站警戒。 REUTERS/Ahmed Jadallah
一个男孩站在毁坏的装甲车附近。 REUTERS/Ahmed Jadallah
1月17日，军队坦克驻扎在霍姆斯。 REUTERS/Handout