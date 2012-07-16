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最年轻明星吸金榜 Top-earning celebs under 30

2012年 7月 16日 星期一

《福布斯》杂志发布30岁以下收入最高名人榜，22岁的乡村小天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)荣登榜首，过去一年的收入为5,700万美元。 REUTERS/Robert Galbraith

2012年 7月 16日 星期一
《福布斯》杂志发布30岁以下收入最高名人榜，22岁的乡村小天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)荣登榜首，过去一年的收入为5,700万美元。 REUTERS/Robert Galbraith
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2012年 7月 16日 星期一

18岁的加拿大人气小天王贾斯汀·比伯(Justin Bieber)以5,500万美元的收入位居第二。此次《福布斯》公布的年轻名人富豪榜，主要针对的是好莱坞影星和娱乐界人士，运动员未在统计之列。 REUTERS/Mike Cassese

2012年 7月 16日 星期一
18岁的加拿大人气小天王贾斯汀·比伯(Justin Bieber)以5,500万美元的收入位居第二。此次《福布斯》公布的年轻名人富豪榜，主要针对的是好莱坞影星和娱乐界人士，运动员未在统计之列。 REUTERS/Mike Cassese
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2012年 7月 16日 星期一

24岁的嘻哈小天后蕾哈娜(Rihanna)排名第三，收入为5,300万美元，主要来自《Talk That Talk》专辑和85场演唱会。在榜单十名年轻富豪中，女性占了6位，其中有4位女性在前5名之列。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 7月 16日 星期一
24岁的嘻哈小天后蕾哈娜(Rihanna)排名第三，收入为5,300万美元，主要来自《Talk That Talk》专辑和85场演唱会。在榜单十名年轻富豪中，女性占了6位，其中有4位女性在前5名之列。 REUTERS/Lucy Nicholson
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2012年 7月 16日 星期一

去年的冠军、26岁的百变天后Lady Gaga下滑至第四名，收入也从9,000万美元锐减至5,200万美元。 REUTERS/Tim Chong

2012年 7月 16日 星期一
去年的冠军、26岁的百变天后Lady Gaga下滑至第四名，收入也从9,000万美元锐减至5,200万美元。 REUTERS/Tim Chong
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2012年 7月 16日 星期一

第五名：27岁的美国歌手凯蒂·佩里(Katy Perry)，年收入为4,500万美元。 REUTERS/Fabrizio Bensch

2012年 7月 16日 星期一
第五名：27岁的美国歌手凯蒂·佩里(Katy Perry)，年收入为4,500万美元。 REUTERS/Fabrizio Bensch
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2012年 7月 16日 星期一

第六名：24岁的英国歌手阿黛尔(Adele)，收入为3,500万美元。阿黛尔近期通过其官方博客公布自己怀有男友Simon Konecki孩子的喜讯。REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 7月 16日 星期一
第六名：24岁的英国歌手阿黛尔(Adele)，收入为3,500万美元。阿黛尔近期通过其官方博客公布自己怀有男友Simon Konecki孩子的喜讯。REUTERS/Lucy Nicholson
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2012年 7月 16日 星期一

第七名：22岁的《暮光之城》系列女主角克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)，收入为3,450万美元。其男友罗伯特·帕丁森亦名列榜单。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 7月 16日 星期一
第七名：22岁的《暮光之城》系列女主角克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)，收入为3,450万美元。其男友罗伯特·帕丁森亦名列榜单。 REUTERS/Mario Anzuoni
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2012年 7月 16日 星期一

第八名：29岁的饶舌歌手利尔·韦恩(Lil Wayne)，过去一年的收入为2,700万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 7月 16日 星期一
第八名：29岁的饶舌歌手利尔·韦恩(Lil Wayne)，过去一年的收入为2,700万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni
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2012年 7月 16日 星期一

第九名：《暮光之城》中的“小狼人”、20岁的泰勒·洛特(Taylor Lautner)，年收入为2,650万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 7月 16日 星期一
第九名：《暮光之城》中的“小狼人”、20岁的泰勒·洛特(Taylor Lautner)，年收入为2,650万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni
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2012年 7月 16日 星期一

第十名：《暮光之城》中的“吸血鬼”、26岁的罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)，年收入为2,650万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 7月 16日 星期一
第十名：《暮光之城》中的“吸血鬼”、26岁的罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)，年收入为2,650万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni
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