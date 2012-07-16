最年轻明星吸金榜 Top-earning celebs under 30

18岁的加拿大人气小天王贾斯汀·比伯(Justin Bieber)以5,500万美元的收入位居第二。此次《福布斯》公布的年轻名人富豪榜，主要针对的是好莱坞影星和娱乐界人士，运动员未在统计之列。 REUTERS/Mike Cassese