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图片 | 2012年 4月 5日 星期四 13:50 BJT

童子尿煮蛋受追捧 Urine hard-boiled eggs

2012年3月26日，浙江东阳，一个孩子观看童子尿煮鸡蛋。每年三月，东阳街头摊贩会用童子尿煮鸡蛋出售，这种煮蛋被称为“童子蛋”，已被列入东阳市非物质文化遗产。 REUTERS/Aly Song

2012年3月26日，浙江东阳，一个孩子观看童子尿煮鸡蛋。每年三月，东阳街头摊贩会用童子尿煮鸡蛋出售，这种煮蛋被称为“童子蛋”，已被列入东阳市非物质文化遗产。 REUTERS/Aly Song

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2012年3月26日，浙江东阳，一个孩子观看童子尿煮鸡蛋。每年三月，东阳街头摊贩会用童子尿煮鸡蛋出售，这种煮蛋被称为“童子蛋”，已被列入东阳市非物质文化遗产。 REUTERS/Aly Song
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当地人认为，食用童子蛋是在春季补身体的好方法。小摊贩称，吃童子蛋，春天不会犯困，夏天不会中暑。(一名男子购买童子蛋。) REUTERS/Aly Song

当地人认为，食用童子蛋是在春季补身体的好方法。小摊贩称，吃童子蛋，春天不会犯困，夏天不会中暑。(一名男子购买童子蛋。) REUTERS/Aly Song

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当地人认为，食用童子蛋是在春季补身体的好方法。小摊贩称，吃童子蛋，春天不会犯困，夏天不会中暑。(一名男子购买童子蛋。) REUTERS/Aly Song
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每年春天，东阳市小学的男厕所就会放置许多盆桶，男生们小便时会直接尿到桶里。学校的老师也默许这样的行为，不过他们会经常提醒孩子们在感冒生病期间不能往桶里小便。 REUTERS/Aly Song

每年春天，东阳市小学的男厕所就会放置许多盆桶，男生们小便时会直接尿到桶里。学校的老师也默许这样的行为，不过他们会经常提醒孩子们在感冒生病期间不能往桶里小便。 REUTERS/Aly Song

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每年春天，东阳市小学的男厕所就会放置许多盆桶，男生们小便时会直接尿到桶里。学校的老师也默许这样的行为，不过他们会经常提醒孩子们在感冒生病期间不能往桶里小便。 REUTERS/Aly Song
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但超过10岁的小孩子的尿液就不能用来煮鸡蛋了。(小学男厕所里放置着收集尿液的盆桶。) REUTERS/Aly Song

但超过10岁的小孩子的尿液就不能用来煮鸡蛋了。(小学男厕所里放置着收集尿液的盆桶。) REUTERS/Aly Song

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但超过10岁的小孩子的尿液就不能用来煮鸡蛋了。(小学男厕所里放置着收集尿液的盆桶。) REUTERS/Aly Song
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童子蛋首次煮开后，要把鸡蛋全部拿出来，把蛋壳敲裂，再放进去煮。过段时间，再把上下的鸡蛋换个位置，加入新鲜的童子尿。这样反复，用不同的火，整整煮上一天一夜。 REUTERS/Aly Song

童子蛋首次煮开后，要把鸡蛋全部拿出来，把蛋壳敲裂，再放进去煮。过段时间，再把上下的鸡蛋换个位置，加入新鲜的童子尿。这样反复，用不同的火，整整煮上一天一夜。 REUTERS/Aly Song

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童子蛋首次煮开后，要把鸡蛋全部拿出来，把蛋壳敲裂，再放进去煮。过段时间，再把上下的鸡蛋换个位置，加入新鲜的童子尿。这样反复，用不同的火，整整煮上一天一夜。 REUTERS/Aly Song
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“童子蛋”的功效目前尚无定论。但在中医里，童尿的主要功效是养阴，因此“童尿蛋”可能有补身疗伤的功效。 REUTERS/Aly Song

“童子蛋”的功效目前尚无定论。但在中医里，童尿的主要功效是养阴，因此“童尿蛋”可能有补身疗伤的功效。 REUTERS/Aly Song

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“童子蛋”的功效目前尚无定论。但在中医里，童尿的主要功效是养阴，因此“童尿蛋”可能有补身疗伤的功效。 REUTERS/Aly Song
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一名摊贩食用童子蛋。 REUTERS/Aly Song

一名摊贩食用童子蛋。 REUTERS/Aly Song

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一名摊贩食用童子蛋。 REUTERS/Aly Song
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一个摊贩处放置的两桶童子尿。 REUTERS/Aly Song

一个摊贩处放置的两桶童子尿。 REUTERS/Aly Song

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一个摊贩处放置的两桶童子尿。 REUTERS/Aly Song
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一名摊贩将童子尿倒入煮鸡蛋的锅内。 REUTERS/Aly Song

一名摊贩将童子尿倒入煮鸡蛋的锅内。 REUTERS/Aly Song

2012年 4月 1日 星期日
一名摊贩将童子尿倒入煮鸡蛋的锅内。 REUTERS/Aly Song
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一名摊贩展示童子蛋。 REUTERS/Aly Song

一名摊贩展示童子蛋。 REUTERS/Aly Song

2012年 4月 5日 星期四
一名摊贩展示童子蛋。 REUTERS/Aly Song
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一名顾客购买“童子蛋”。 REUTERS/Aly Song

一名顾客购买“童子蛋”。 REUTERS/Aly Song

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“童子蛋”。 REUTERS/Aly Song

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