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中国

美国特工召妓丑闻 Secret Service Prostitute Scandal

作者
KEVIN LAMARQUE
2012年 4月 17日 星期二

美国总统奥巴马称，特勤局(Secret Service)将全面调查美国特工召妓的报导，如果情况属实，他对此极为愤怒。这些特工被派往哥伦比亚是为保护奥巴马。(2012年4月15日，哥伦比亚卡塔赫纳，奥巴马与哥伦比亚总统桑托斯(Juan Manuel Santos)召开联合新闻发布会。) REUTERS/Kevin Lamarque

2012年 4月 17日 星期二
美国总统奥巴马称，特勤局(Secret Service)将全面调查美国特工召妓的报导，如果情况属实，他对此极为愤怒。这些特工被派往哥伦比亚是为保护奥巴马。(2012年4月15日，哥伦比亚卡塔赫纳，奥巴马与哥伦比亚总统桑托斯(Juan Manuel Santos)召开联合新闻发布会。) REUTERS/Kevin Lamarque
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作者
STRINGER/COLOMBIA
2012年 4月 17日 星期二

奥巴马在哥伦比亚出席美洲峰会，他希望随行特工和军人在海外应尽显尊严和正气。但奥巴马在新闻发布会上表示相关报导证明，随行特工和军人没有达到这些标准。(4月13日，奥巴马乘坐车辆前往酒店。) REUTERS/Joaquin Sarmiento

2012年 4月 17日 星期二
奥巴马在哥伦比亚出席美洲峰会，他希望随行特工和军人在海外应尽显尊严和正气。但奥巴马在新闻发布会上表示相关报导证明，随行特工和军人没有达到这些标准。(4月13日，奥巴马乘坐车辆前往酒店。) REUTERS/Joaquin Sarmiento
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作者
STRINGER/COLOMBIA
2012年 4月 17日 星期二

报导称，在奥巴马抵达哥伦比亚之前，有美国特工和军人在当地召妓并引发风波。特勤局已令11名特工暂时休假，另有五名美国军人也卷入此事。(4月14日，性工作者行走在街道上。) REUTERS/Joaquin Sarmiento

2012年 4月 17日 星期二
报导称，在奥巴马抵达哥伦比亚之前，有美国特工和军人在当地召妓并引发风波。特勤局已令11名特工暂时休假，另有五名美国军人也卷入此事。(4月14日，性工作者行走在街道上。) REUTERS/Joaquin Sarmiento
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作者
JOSE MIGUEL GOMEZ
2012年 4月 17日 星期二

当地警方一消息人士称，这些美国人携多名妓女回到奥巴马即将入住的海滨酒店。(4月12日，奥巴马所入住的希尔顿酒店。) REUTERS/Jose Miguel Gomez

2012年 4月 17日 星期二
当地警方一消息人士称，这些美国人携多名妓女回到奥巴马即将入住的海滨酒店。(4月12日，奥巴马所入住的希尔顿酒店。) REUTERS/Jose Miguel Gomez
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作者
STRINGER/COLOMBIA
2012年 4月 17日 星期二

4月14日，哥伦比亚卡塔赫纳，性工作者站在酒吧外面。 REUTERS/Joaquin Sarmiento

2012年 4月 17日 星期二
4月14日，哥伦比亚卡塔赫纳，性工作者站在酒吧外面。 REUTERS/Joaquin Sarmiento
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作者
STRINGER/COLOMBIA
2012年 4月 17日 星期二

性工作者行走在街道上。 REUTERS/Joaquin Sarmiento

2012年 4月 17日 星期二
性工作者行走在街道上。 REUTERS/Joaquin Sarmiento
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作者
STRINGER/COLOMBIA
2012年 4月 17日 星期二

哥伦比亚性工作者。 REUTERS/Joaquin Sarmiento

2012年 4月 17日 星期二
哥伦比亚性工作者。 REUTERS/Joaquin Sarmiento
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作者
STRINGER/COLOMBIA
2012年 4月 17日 星期二

一名性工作者坐在街边的长椅上。 REUTERS/Joaquin Sarmiento

2012年 4月 17日 星期二
一名性工作者坐在街边的长椅上。 REUTERS/Joaquin Sarmiento
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作者
JONATHAN ERNST
2012年 4月 17日 星期二

2012年4月13日，美国华盛顿，奥巴马乘坐空军一号离开白宫时，一名特工在附近警戒。 REUTERS/Jonathan Ernst

2012年 4月 17日 星期二
2012年4月13日，美国华盛顿，奥巴马乘坐空军一号离开白宫时，一名特工在附近警戒。 REUTERS/Jonathan Ernst
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作者
JASON REED
2012年 4月 17日 星期二

2月15日，洛杉矶国际机场，特工围在奥巴马附近。 REUTERS/Jason Reed

2012年 4月 17日 星期二
2月15日，洛杉矶国际机场，特工围在奥巴马附近。 REUTERS/Jason Reed
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作者
JOSHUA ROBERTS
2012年 4月 17日 星期二

2011年11月9日，华盛顿，奥巴马出席国家妇女法律中心年度颁奖晚宴，一名特工在现场警戒。 REUTERS/Joshua Roberts

2012年 4月 17日 星期二
2011年11月9日，华盛顿，奥巴马出席国家妇女法律中心年度颁奖晚宴，一名特工在现场警戒。 REUTERS/Joshua Roberts
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作者
JASON REED
2012年 4月 17日 星期二

10月24日，拉斯维加斯，特工在奥巴马所在的房屋外面警戒。 REUTERS/Jason Reed

2012年 4月 17日 星期二
10月24日，拉斯维加斯，特工在奥巴马所在的房屋外面警戒。 REUTERS/Jason Reed
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作者
MIKE THEILER
2012年 4月 17日 星期二

4月19日，华盛顿，奥巴马在特工的陪伴下进入林肯纪念堂。REUTERS/Mike Theiler

2012年 4月 17日 星期二
4月19日，华盛顿，奥巴马在特工的陪伴下进入林肯纪念堂。REUTERS/Mike Theiler
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作者
LARRY DOWNING
2012年 4月 17日 星期二

2010年10月11日，安德鲁斯空军基地，一名特工站在飞机附近警戒。 REUTERS/Larry Downing

2012年 4月 17日 星期二
2010年10月11日，安德鲁斯空军基地，一名特工站在飞机附近警戒。 REUTERS/Larry Downing
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作者
JIM YOUNG
2012年 4月 17日 星期二

2009年8月11日，新罕布什尔州波特茅斯，特工们保护奥巴马离开一个会议场所。 REUTERS/Jim Young

2012年 4月 17日 星期二
2009年8月11日，新罕布什尔州波特茅斯，特工们保护奥巴马离开一个会议场所。 REUTERS/Jim Young
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作者
JIM YOUNG
2012年 4月 17日 星期二

2月12日，伊利诺伊州皮奥里亚，特工们在空军一号飞机附近提供安保。 REUTERS/Jim Young

2012年 4月 17日 星期二
2月12日，伊利诺伊州皮奥里亚，特工们在空军一号飞机附近提供安保。 REUTERS/Jim Young
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作者
JASON REED
2012年 4月 17日 星期二

2008年10月28日，宾夕法尼亚州西切斯特，奥巴马在竞选集会上演讲时，特工在楼顶监控会场环境。 REUTERS/Jason Reed

2012年 4月 17日 星期二
2008年10月28日，宾夕法尼亚州西切斯特，奥巴马在竞选集会上演讲时，特工在楼顶监控会场环境。 REUTERS/Jason Reed
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作者
JIM YOUNG
2012年 4月 17日 星期二

10月11日，费城，一名特工拿着望远镜监控奥巴马的竞选集会场所。 REUTERS/Jim Young

2012年 4月 17日 星期二
10月11日，费城，一名特工拿着望远镜监控奥巴马的竞选集会场所。 REUTERS/Jim Young
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