美国特工召妓丑闻 Secret Service Prostitute Scandal

报导称，在奥巴马抵达哥伦比亚之前，有美国特工和军人在当地召妓并引发风波。特勤局已令11名特工暂时休假，另有五名美国军人也卷入此事。(4月14日，性工作者行走在街道上。) REUTERS/Joaquin Sarmiento