怪异世界之最(2) Weird World Records Second
2011年5月29日，比利时布鲁塞尔，70名民众坐在轮椅上努力向前，试图拉动一架67吨重的货运飞机。据悉，这一活动是为了冲击一项由英国人保持的拉动66.7吨重飞机的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Sebastien Pirlet
7月1日，日本富士吉田市，富士急高原乐园建造世界上最陡的过山车，名为“高飞车”(Takabisha)。这个世界过山车共有7个大盘旋，轨道长度超过1,000米，最大高度差达到43米，最大倾斜度达到112度。 REUTERS/Fujikyu Highland/Handout
5月20日，爱沙尼亚塔林，20名大力士成功拖动2万吨邮轮“波罗的海女王”号。“波罗的海女王”号长212米，宽29米，此次被拖动10米，一举创下世界纪录。 REUTERS/Ints Kalnins
2月17日，第一届世界莎莎舞大会在秘鲁利马举行，来自英国的老太太莎拉·琼斯与搭档跳莎莎舞。现年76岁的莎拉被列入吉尼斯世界纪录，成为年龄最大的莎莎舞者。 REUTERS/Enrique Castro-Mendivil
5月19日，以色列特拉维夫，以色列魔术师、耐力大师迪安(Hezi Dean)在一个广场向世界纪录保持者美国耐力大师大卫(David Blaine)发起挑战，将持续站立超过35小时。 REUTERS/Nir Elias
3月17日，香港民航处举办拉飞机活动，99人拉动1架210吨的波音747飞机，打破“由团队拉动最重飞机前进100米”的世界纪录。另有，260人拉动4架共重470吨的飞机，创下“同一时间拉动飞机”的最重世界纪录。 REUTERS/Tyrone Siu
9月14日，美国纽约，Chris Walton展示她的指甲。她的指甲已经留了18年，长度加起来有20英尺(约合6.1米)，成为吉尼斯认证的“世界最长指甲”。 REUTERS/Shannon Stapleton
6月12日，菲律宾北三宝颜省的琼瑞•巴拉温(Junrey Balawing)已年满18周岁，身高仅60cm，但其所创造的世界纪录已于2012年被身高为22英寸(约56厘米)的尼泊尔老人钱德拉·巴哈杜尔·唐吉所打破。 REUTERS/Erik de Castro
8月6日，美国纽约，915名露西模仿者集会打破吉尼斯世界记录。电视剧《我爱露西》开启了美国肥皂剧的新时代，这部剧从1951年10月15日开播到1960年4月1日停演。8月6日是露西扮演者露西尔·鲍尔的诞辰日，露西尔·鲍尔的家乡组织这样的活动纪念露西尔·鲍尔的百年诞辰。 REUTERS/Doug Benz
5月6日，克罗地亚北部萨格勒布市，768位民众身穿黄色或黑色雨衣聚集市广场，组成世界上最大笑脸。这一行为打破了之前551人在拉脱维亚首都里加创下的吉尼斯世界记录。 REUTERS/Nikola Solic
5月3日，古巴哈瓦那，雪茄制作师何塞·卡斯特拉尔制成长81.8米、直径4厘米的雪茄。一旦经过确认，它将刷新吉尼斯世界最长雪茄纪录。现年67岁的卡斯特拉尔4月25日开始制作这支雪茄烟，每天工作8小时，共使用90多公斤烟草。 REUTERS/Desmond Boylan
2010年10月21日，以色列特拉维夫，象棋大师格尔松(Alik Gershon)在拉宾广场举行国际象棋车轮战，与525名选手下象棋，试图创造新的世界纪录。 REUTERS/Nir Elias
10月10日，德国南部城市卡尔斯鲁厄举行国际卡通吉祥物大游行，共有166个不同的动画形象玩偶亮相。据悉，主办方意在通过此次活动申请吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Alex Domanski
10月8日，土耳其首都安卡拉，厨师们制作巨大的煎蛋饼。此煎蛋饼重达6吨，耗费432升油和11万枚鸡蛋，有望超越2009年10月由南非厨师联合制作的世界上最大的煎蛋饼，挑战世界吉尼斯新纪录。 REUTERS/Umit Bektas
9月26日，南非开普敦郊外的Muizrg海滩举行一场大型冲浪活动，95人集体在同一个波浪上冲浪，但仍未打破目前103人同时在一个波浪上冲浪的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Mike Hutchings
9月15日，美国纽约，一只名为“大乔治”的大丹狗身高109厘米，已被“吉尼斯世界纪录大全”认证为全球最高大的狗。 REUTERS/ Eduardo Munoz
8月30日，黎巴嫩南部小村Tayr Dibba，黎巴嫩人扎亚特(Hassan al-Zayyat)手写一本巨大的古兰经，试图创造吉尼斯世界记录。这本古兰经长1米、宽70厘米、重约126公斤。据悉，扎亚特书写古兰经中的一页，需要花费大约6个小时的时间。 REUTERS/Ali Hashisho
8月8日，英国Southend-on-sea，102人为筹集善款，集体裸体乘坐过山车。组织者希望这一举动能打破2004年由32人裸体坐过山车创造的世界纪录。 REUTERS/Suzanne Plunkett
8月5日，乌克兰雅尔塔，现年47岁的画家Alexandr Belozor在黑海海底创作一幅宽70厘米、长100厘米的绘画作品，这是迄今世界上最大的海底绘画。 REUTERS/Mihail Semyenov
6月19日，英国伦敦，首届相扑赛跑大赛在巴特西公园举行，170余名选手身穿充气相扑服挑战5千米赛程。组织者称此举创造了年度相扑赛跑的世界纪录。 REUTERS/Toby Melville
7月11日，印度孟买，Maratha Mandir电影院播放沙鲁克·汗(右)(Shah Rukh Khan)主演的宝莱坞影片《勇夺芳心》(Dilwale Dulhania Le Jayenge)。这部影片已创造了在一家电影院连续放映770周的纪录。 REUTERS/Danish Siddiqui
4月24日，挪威奥斯陆，世界最高的乐高积木塔完工，这座塔高达30.22米，打破了2009年在德国慕尼黑创造的世界纪录。 REUTERS/Scanpix/Heiko Junge
4月11日，德国福克森，21岁的大学生Sven Goebel刷新了自己保持的一项吉尼斯世界纪录：在不使用任何辅助材料的条件下，用约26万片啤酒杯垫搭建了一座66平方米的“房屋”。他每天工作8小时，一共用了3个月时间，成功搭建起这座“啤酒杯垫房屋”。 REUTERS/Wolfgang Rattay