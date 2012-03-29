怪异世界之最(2) Weird World Records Second

4月11日，德国福克森，21岁的大学生Sven Goebel刷新了自己保持的一项吉尼斯世界纪录：在不使用任何辅助材料的条件下，用约26万片啤酒杯垫搭建了一座66平方米的“房屋”。他每天工作8小时，一共用了3个月时间，成功搭建起这座“啤酒杯垫房屋”。 REUTERS/Wolfgang Rattay