怪异世界之最(1) Weird World Records(1)

2011年12月31日，在2011年的最后一天，逾7万台湾民众骑自行车，试图创造吉尼斯世界纪录。主办单位称，已拿到吉尼斯世界纪录验证官颁发的证书，确认有效参与民众为72,919人，打破10年前意大利46,815人骑行的吉more

2011年12月31日，在2011年的最后一天，逾7万台湾民众骑自行车，试图创造吉尼斯世界纪录。主办单位称，已拿到吉尼斯世界纪录验证官颁发的证书，确认有效参与民众为72,919人，打破10年前意大利46,815人骑行的吉尼斯世界纪录。人们当日在台湾多个城市等10万个地点同时开骑。(摄于台北) REUTERS/Pichi Chuang

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