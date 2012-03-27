怪异世界之最(1) Weird World Records(1)

(Reuters) -2012年3月26日，美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在韩国首尔核峰会间隙举行会晤。奥巴马表示期待讨论根据国际准则扩大贸易的问题，并称解决朝鲜(北韩)和伊朗核问题事关中美两国的利益。胡锦涛强调，中方对事态发展表示关切和忧虑，呼吁有关各方着眼大局和长远，保持冷静克制，通过外交途径、以和平方式妥善解...