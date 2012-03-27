怪异世界之最(1) Weird World Records(1)
2012年3月20日，罗马尼亚布加勒斯特，现年17岁的罗马尼亚模特Emma Dumitrescu乘坐热气球展示长达3千米的婚纱，创造新的吉尼斯世界纪录。这件婚纱和裙摆是10个裁缝用时100天精心缝制，共用了4,700米塔more
2月26日，尼泊尔加德满都，现年72岁的尼泊尔老人钱德拉·巴哈杜尔·唐吉(Chandra Bahadur Dangi)经吉尼斯世界纪录官方认定为世界上最矮的人，他身高仅为21.5英寸(54.6厘米)。 REUTERS/Nmore
2月17日，瑞士埃格勒，法国百岁高龄自行车爱好者罗伯特•马尚(Robert Marchand)打破百岁以上组世界纪录，他一小时内在室内场地不间断骑自行车达24.251公里。 REUTERS/Denis Balibouse
2月15日，印度科钦附近Angamaly，联邦科学技术研究所的学生和职工参加自拍活动，试图创造1分钟内同时拍摄1000幅自拍照的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Sivaram V
2月6日，福建连城的姑田游大龙以791.5米，打破台湾在2011年创造204.53米最长游行花车原记录，成为一项新的世界纪录。姑田游大龙活动始于明代，至今已有400多年历史，意在祈求风调雨顺、五谷丰登。 REUTERS/more
1月29日，印度加尔各答，400余名印度男孩打扮成圣雄甘地的模样参加和平集会，试图打破最多人同时扮甘地的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
1月12日，阿富汗喀布尔，书法家Mohammad Sabir Khedri用五年时间创建世界上最大的“古兰经”。豪华气派的书页大小为1.55米×2.28米；重量为500公斤，共有218页，使用21只山羊的皮制成，花费约5more
1月9日，比利时布鲁塞尔，619名厨师在市中心大广场，创造了一项同时“抛厨师帽”最多的吉尼斯世界纪录，就此拉开2012布鲁塞尔美食年的帷幕。 REUTERS/Thierry Roge
2011年12月31日，在2011年的最后一天，逾7万台湾民众骑自行车，试图创造吉尼斯世界纪录。主办单位称，已拿到吉尼斯世界纪录验证官颁发的证书，确认有效参与民众为72,919人，打破10年前意大利46,815人骑行的吉more
12月17日，葡萄牙里斯本，人们用至少5万支蜡烛摆放出一颗星星图案，为残疾儿童和老年人筹集善款，每支蜡烛售价１欧元。这次活动打破了之前巴基斯坦创下的3.7支蜡烛组成星星的纪录，创下新纪录。 REUTERS/Hugo Comore
12月14日，格鲁吉亚第比利斯，Etibar Elchiyev身上吸住50个金属汤匙，希望能够创造新的吉尼斯纪录。 REUTERS/David Mdzinarishvili
12月10日，印度钦奈，1,500名小学生装扮成圣诞老人组成巨型圣诞星，试图创造吉尼斯世界纪录。REUTERS/Babu
11月30日，菲律宾马尼拉，志愿者手拿硬币参加菲律宾中央银行举办的挑战最长硬币铺设纪录活动。超过一千名志愿者尝试用350万枚25分硬币铺设70千米，以打破此前在美国创下的64.8千米的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Cmore
11月28日，吉尔吉斯斯坦比什凯克阿拉多广场，35岁男子Nurlan Alisherov用牙齿将重达12吨的公共汽车拖行33米。 REUTERS/Vladimir Pirogov
11月17日，英国伦敦，街头艺术家Joe Hill创作的3D立体画，占地面积达1,120平方米，成为世界上最大和最长的3D艺术画。 REUTERS/Paul Hackett
10月24日，德国多特蒙德，电脑专家Rolf Buchholz被吉尼斯纪录认定为世界上穿孔最多的男人，他全身一共可以佩戴453件穿刺饰品，甚至在生殖器区域也有多达278个穿孔。 REUTERS/Ina Fassbendemore
10月2日，比利时斯帕，双胞胎玛丽和加布里埃尔在养老院庆祝101岁生日。玛丽和加布里埃尔与吉尼斯世界记录记载的世界最年长双胞胎英国双胞胎姐妹埃娜·皮尤和莉莉·米尔沃德同岁，都是1910年出生。 REUTERS/Thiermore
9月26日，以色列特拉维夫，25岁的德国青年Lutz Eichholz骑独轮车穿过127个啤酒瓶，整个路程为8.93米，创造新的世界纪录，之前的纪录为7.99米。 REUTERS/Nir Elias
9月16日，在英国哈罗盖特花展上，园丁Peter Glazebrook举着他的巨型洋葱。这个巨型洋葱重8.15千克，成功打破吉尼斯纪录。 REUTERS/Nigel Roddis
9月3日，墨西哥瓜达拉哈拉，女演员们表演民族舞蹈。瓜达拉哈拉举行有众多演员参加的大型民族舞蹈表演，以求创造同台跳舞最多演员的新世界纪录。 REUTERS/Alejandro Acosta
8月20日，德国加尔米施-帕滕基兴附近，被称为“欧洲高空钢索之王”的弗雷迪·诺克(Freddy Nock)在不借助平衡杆的情况下，徒手挑战高2,962米的德国最高峰，欲打破徒手走钢索995米的世界纪录。 REUTERS/more
7月15日，意大利Castelnuovo del Garda，两名自由潜水者Mike Maric与Ilaria Bonin在水下接吻长达3分零8秒，创造了新的世界纪录。 REUTERS/Alessandro Garofamore
7月14日，加沙南部拉法地区，数千巴勒斯坦儿童参加由联合国难民及救济工作署组织的足球活动，欲创造世界吉尼斯纪录。 REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
6月20日，约旦河西岸小村al-Mughayyir，一名女子Rassila Abed el-Hafez编织巨型稻草托盘。三名巴勒斯坦人花费两年时间编织巨型稻草托盘，以试图创造吉尼斯纪录。 REUTERS/Mohamad more
6月5日，尼泊尔首都加德满都，一名女孩参加抱树活动。当日，尼泊尔举办879人同时抱树2分钟的活动，尝试创造吉尼斯纪录，并以此纪念6月5日世界环境日。 REUTERS/Navesh Chitrakar
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