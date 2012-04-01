世界上最小的狗 World's smallest puppy
2012年3月10日，身长不足10厘米的小腊肠犬“碧昂斯”或将成为世界上最小的狗，它在刚出生时甚至可以站在一把茶匙上。 REUTERS/Lisa Van Dyke/El Dorado Dog Photography/Hamore
“碧昂斯”于3月出在北加州，当时一度没有心跳，在动物保护组织的工作人员全力抢救下幸存。(摄于3月29日，美国加州艾多雷多郡) REUTERS/Max Whittaker
动物保护组织工作人员表示，目前正在为“碧昂斯”申请吉尼斯世界纪录，如果成功它将成为世界上最小的狗。 REUTERS/Max Whittaker
动物保护组织“恩典基金会”(Grace Foundation)表示，动物管理员捡到碧昂丝怀孕的母亲，它产下5只小狗。 REUTERS/Max Whittaker
“碧昂斯”在两周之后便可接受领养。 REUTERS/Max Whittaker
“碧昂斯”躺在毯子上。 REUTERS/Max Whittaker
小巧玲珑。 REUTERS/Max Whittaker
“碧昂斯”非常迷你。 REUTERS/Max Whittaker
“碧昂斯”吸吮母奶。 REUTERS/Max Whittaker
“碧昂斯”舔工作人员的手指。 REUTERS/Max Whittaker
3月10日，工作人员给“碧昂斯”喂奶。 REUTERS/Lisa Van Dyke/El Dorado Dog Photography/Handout
“碧昂斯”趴在一个iPhone手机上。 REUTERS/Lisa Van Dyke/El Dorado Dog Photography/Handout