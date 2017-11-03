《专题新闻快速浏览》--美国众议院共和党公布税改议案，前途难料

路透11月3日 - 欲取得相关消息，请点击标题后链接，即可读取所需新闻内容。

美国众议院共和党人周四公布了耽搁已久的税改议案，以兑现总统特朗普大幅减税的承诺，而特朗普能否取得首个重大立法胜利，还要看国会激烈角逐的结果。

该议案长达429页，是美国自1980年代以来最大规模的税改，计划将公司税从35%降至20%，降低个人和家庭税率，并取消企业和个人享有的部分税务抵扣。

这份几乎影响到每个美国企业和家庭的税改议案能否在国会获得通过，仍是个很大的未知数，一些商业团体迅速站出来表示反对。议案中的争议性条款将考验共和党人，他们虽然掌控国会参众两院，但尚未能帮助特朗普自1月上任以来取得任何重大立法胜利。

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