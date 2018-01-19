《中国人民币有效汇率变动情况表》--1月19日

路透上海1月19日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，2017年人民币实际有效汇率累计跌0.99%，名义有效汇率 则累计跌0.64%，这也是2003年以来首次连两年下跌走势，但跌幅明显收窄。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年12月 121.62 0.25% 117.81 -0.05% 2017年11月 121.32 -0.15% 117.87 -0.02% 2017年10月 121.5 0.28% 117.89 0.20% 2017年9月 121.16 1.33% 117.65 1.13% 2017年8月 119.57 0.52% 116.33 0.41% 2017年7月 118.95 0.11% 115.86 -0.02% 2017年6月 118.82 0.27% 115.88 0.48% 2017年5月 118.5 -0.71% 115.33 -0.50% 2017年4月 119.35 -0.89% 115.91 -0.63% 2017年3月 120.42 -1.36% 116.65 -0.60% 2017年2月 122.08 -0.98% 117.36 -0.95% 2017年1月 123.29 0.37% 118.49 -0.07% 2016年12月 122.84 1.02% 118.57 0.80% **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率** 2017年12 较上月涨 月 跌 美元 6.5942 0.37% 欧元 7.8019 -0.48% 百日圆 5.8373 0.46% 港元 0.84398 0.48% 英镑 8.8385 -1.01% 澳元 5.0367 0.21% 新西兰元 4.5864 -0.59% 新加坡元 4.8961 -0.31% 瑞士法郎 6.6771 -0.06% 加元 5.1603 0.48% 林吉特 0.61848 -1.89% 卢布 8.8873 -0.21% 兰特 1.9933 -6.30% 韩元 164.52 -1.31% 迪拉姆 0.55698 0.37% 里亚尔 0.56873 0.37% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com .cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期， 名义有效汇率及实际有效汇率都为100。 3.有效汇率是一种加权平均汇率，通常以对外贸易比重为权数。在具体的实证过程中 ，有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率。名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙 伴国货币双边名义汇率的加权平均数，如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响，就可以 得到实际有效汇率。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)