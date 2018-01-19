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January 19, 2018 / 2:54 AM / in 2 days

《中国人民币有效汇率变动情况表》--1月19日

3 分钟阅读

    路透上海1月19日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，2017年人民币实际有效汇率累计跌0.99%，名义有效汇率
则累计跌0.64%，这也是2003年以来首次连两年下跌走势，但跌幅明显收窄。

    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
               实际有效汇   实际环比  名义有效汇  名义环比
               率                     率          
   2017年12月       121.62     0.25%      117.81    -0.05%
   2017年11月       121.32    -0.15%      117.87    -0.02%
   2017年10月        121.5     0.28%      117.89     0.20%
    2017年9月       121.16     1.33%      117.65     1.13%
    2017年8月       119.57     0.52%      116.33     0.41%
    2017年7月       118.95     0.11%      115.86    -0.02%
    2017年6月       118.82     0.27%      115.88     0.48%
    2017年5月        118.5    -0.71%      115.33    -0.50%
    2017年4月       119.35    -0.89%      115.91    -0.63%
    2017年3月       120.42    -1.36%      116.65    -0.60%
    2017年2月       122.08    -0.98%      117.36    -0.95%
    2017年1月       123.29     0.37%      118.49    -0.07%
   2016年12月       122.84     1.02%      118.57     0.80%
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**    
                             2017年12  较上月涨
                                   月  跌
 美元                          6.5942     0.37%
 欧元                          7.8019    -0.48%
 百日圆                        5.8373     0.46%
 港元                         0.84398     0.48%
 英镑                          8.8385    -1.01%
 澳元                          5.0367     0.21%
 新西兰元                      4.5864    -0.59%
 新加坡元                      4.8961    -0.31%
 瑞士法郎                      6.6771    -0.06%
 加元                          5.1603     0.48%
 林吉特                       0.61848    -1.89%
 卢布                          8.8873    -0.21%
 兰特                          1.9933    -6.30%
 韩元                          164.52    -1.31%
 迪拉姆                       0.55698     0.37%
 里亚尔                       0.56873     0.37%
 
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期，
名义有效汇率及实际有效汇率都为100。 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率，通常以对外贸易比重为权数。在具体的实证过程中
，有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率。名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙
伴国货币双边名义汇率的加权平均数，如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响，就可以
得到实际有效汇率。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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