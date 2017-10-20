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《中国人民币有效汇率变动情况表》--10月20日
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2017年10月20日 / 凌晨2点37分 / 5 天前

《中国人民币有效汇率变动情况表》--10月20日

3 分钟阅读

    路透上海10月20日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
     国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数较上月升1.35%至121.19，
创22个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.52%。9月人民币名义有效汇率指数升1.13%至117
.65，亦创19个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.41%。

    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
            实际有效汇   实际环比  名义有效汇  名义环
            率                     率          比
 2017年9月       121.19     1.35%      117.65    1.13%
 2017年8月       119.57     0.52%      116.33    0.41%
 2017年7月       118.95     0.11%      115.86   -0.02%
 2017年6月       118.82     0.27%      115.88    0.48%
 2017年5月        118.5    -0.71%      115.33   -0.50%
 2017年4月       119.35    -0.89%      115.91   -0.63%
 2017年3月       120.42    -1.36%      116.65   -0.60%
 2017年2月       122.08    -0.98%      117.36   -0.95%
 2017年1月       123.29     0.37%      118.49   -0.07%
  2016年12       122.84     1.02%      118.57    0.80%
        月                                     
  2016年11        121.6     0.58%      117.63    0.36%
        月                                     
  2016年10        120.9    -0.21%      117.21    0.21%
        月                                     
 2016年9月       121.16     0.33%      116.97   -0.09%
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**    
                                2017年9月  较上月涨跌
 美元                              6.5634        1.68%
 欧元                              7.8143        0.91%
 百日圆                            5.9272        2.51%
 港元                             0.83995        1.59%
 英镑                              8.7249       -0.81%
 澳元                                5.23        1.00%
 新西兰元                          4.7541        2.67%
 新加坡元                          4.8598        0.90%
 瑞士法郎                          6.8205        1.33%
 加元                              5.3375       -0.84%
 林吉特                           0.64228        0.08%
 卢布                              8.7937       -1.40%
 兰特                              2.0031        0.97%
 韩元                              172.48        1.76%
 迪拉姆                           0.55982        1.70%
 里亚尔                           0.57159        1.70%
 
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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