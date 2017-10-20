《中国人民币有效汇率变动情况表》--10月20日

路透上海10月20日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数较上月升1.35%至121.19， 创22个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.52%。9月人民币名义有效汇率指数升1.13%至117 .65，亦创19个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.41%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环 率 率 比 2017年9月 121.19 1.35% 117.65 1.13% 2017年8月 119.57 0.52% 116.33 0.41% 2017年7月 118.95 0.11% 115.86 -0.02% 2017年6月 118.82 0.27% 115.88 0.48% 2017年5月 118.5 -0.71% 115.33 -0.50% 2017年4月 119.35 -0.89% 115.91 -0.63% 2017年3月 120.42 -1.36% 116.65 -0.60% 2017年2月 122.08 -0.98% 117.36 -0.95% 2017年1月 123.29 0.37% 118.49 -0.07% 2016年12 122.84 1.02% 118.57 0.80% 月 2016年11 121.6 0.58% 117.63 0.36% 月 2016年10 120.9 -0.21% 117.21 0.21% 月 2016年9月 121.16 0.33% 116.97 -0.09% **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率** 2017年9月 较上月涨跌 美元 6.5634 1.68% 欧元 7.8143 0.91% 百日圆 5.9272 2.51% 港元 0.83995 1.59% 英镑 8.7249 -0.81% 澳元 5.23 1.00% 新西兰元 4.7541 2.67% 新加坡元 4.8598 0.90% 瑞士法郎 6.8205 1.33% 加元 5.3375 -0.84% 林吉特 0.64228 0.08% 卢布 8.7937 -1.40% 兰特 2.0031 0.97% 韩元 172.48 1.76% 迪拉姆 0.55982 1.70% 里亚尔 0.57159 1.70% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com .cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名 义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国 货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实 际有效汇率。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)