《中国人民币有效汇率变动情况表》--11月17日

路透上海11月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际和名义有效汇率连三月双双上升，但升幅较上月明显收窄，其中人民币实际有效汇率指数升0.17%至121.36，创八个月新高，上月修正后为升1.32%。10月人民币名义有效汇率指数升0.20%至117.89，创九个月新高，上月修正后为升1.13%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年10月 121.36 0.17% 117.89 0.20% 2017年9月 121.15 1.32% 117.65 1.13% 2017年8月 119.57 0.52% 116.33 0.41% 2017年7月 118.95 0.11% 115.86 -0.02% 2017年6月 118.82 0.27% 115.88 0.48% 2017年5月 118.5 -0.71% 115.33 -0.50% 2017年4月 119.35 -0.89% 115.91 -0.63% 2017年3月 120.42 -1.36% 116.65 -0.60% 2017年2月 122.08 -0.98% 117.36 -0.95% 2017年1月 123.29 0.37% 118.49 -0.07% 2016年12月 122.84 1.02% 118.57 0.80% 2016年11月 121.6 0.58% 117.63 0.36% 2016年10月 120.9 -0.21% 117.21 0.21% **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率** 2017年10月 较上月涨 跌 美元 6.6154 -0.79% 欧元 7.7845 0.38% 百日圆 5.8592 1.16% 港元 0.84767 -0.91% 英镑 8.7302 -0.06% 澳元 5.1523 1.51% 新西兰元 4.6481 2.28% 新加坡元 4.8696 -0.20% 瑞士法郎 6.7341 1.28% 加元 5.2518 1.63% 林吉特 0.63859 -0.58% 卢布 8.7171 -0.87% 兰特 2.0706 3.37% 韩元 170.95 -0.89% 迪拉姆 0.55504 -0.85% 里亚尔 0.56672 -0.85% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期，名义有效汇率及实际有效汇率都为100。 3.有效汇率是一种加权平均汇率，通常以对外贸易比重为权数。在具体的实证过程中，有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率。名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数，如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响，就可以得到实际有效汇率。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)