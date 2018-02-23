《中国人民币有效汇率变动情况表》--2月23日

路透上海2月23日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)日前公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.92%至122.63，创一年 新高，上月修正后为升0.16%；当月人民币名义有效汇率指数亦升0.65%至118.58，创19个月 新高，上月修正后为降0.05%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2018年1月 122.63 0.92% 118.58 0.65% 2017年12月 121.51 0.16% 117.81 -0.05% 2017年11月 121.32 -0.15% 117.87 -0.02% 2017年10月 121.5 0.28% 117.89 0.20% 2017年9月 121.16 1.33% 117.65 1.13% 2017年8月 119.57 0.52% 116.33 0.41% 2017年7月 118.95 0.11% 115.86 -0.02% 2017年6月 118.82 0.27% 115.88 0.48% 2017年5月 118.5 -0.71% 115.33 -0.50% 2017年4月 119.35 -0.89% 115.91 -0.63% 2017年3月 120.42 -1.36% 116.65 -0.60% 2017年2月 122.08 -0.98% 117.36 -0.95% 2017年1月 123.29 0.37% 118.49 -0.07% **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率** 2018年1月 较上月涨 跌 美元 6.4364 2.45% 欧元 7.8414 -0.50% 百日圆 5.7951 0.73% 港元 0.8231 2.54% 英镑 8.8792 -0.46% 澳元 5.1124 -1.48% 新西兰元 4.6627 -1.64% 新加坡元 4.8652 0.64% 瑞士法郎 6.6867 -0.14% 加元 5.1735 -0.25% 林吉特 0.61495 -0.57% 卢布 8.8101 -0.87% 兰特 1.8962 -4.87% 韩元 165.75 0.75% 迪拉姆 0.57077 2.48% 里亚尔 0.5828 2.47% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com .cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期， 名义有效汇率及实际有效汇率都为100。 3.有效汇率是一种加权平均汇率，通常以对外贸易比重为权数。在具体的实证过程中 ，有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率。名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙 伴国货币双边名义汇率的加权平均数，如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响，就可以 得到实际有效汇率。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)