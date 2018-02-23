FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#比特币
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 23, 2018 / 4:41 AM / 2 days ago

《中国人民币有效汇率变动情况表》--2月23日

3 分钟阅读

    路透上海2月23日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
    国际清算银行(BIS)日前公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.92%至122.63，创一年
新高，上月修正后为升0.16%；当月人民币名义有效汇率指数亦升0.65%至118.58，创19个月
新高，上月修正后为降0.05%。

    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
             实际有效汇  实际环比  名义有效汇  名义环比
             率                    率          
  2018年1月      122.63     0.92%      118.58     0.65%
 2017年12月      121.51     0.16%      117.81    -0.05%
 2017年11月      121.32    -0.15%      117.87    -0.02%
 2017年10月       121.5     0.28%      117.89     0.20%
  2017年9月      121.16     1.33%      117.65     1.13%
  2017年8月      119.57     0.52%      116.33     0.41%
  2017年7月      118.95     0.11%      115.86    -0.02%
  2017年6月      118.82     0.27%      115.88     0.48%
  2017年5月       118.5    -0.71%      115.33    -0.50%
  2017年4月      119.35    -0.89%      115.91    -0.63%
  2017年3月      120.42    -1.36%      116.65    -0.60%
  2017年2月      122.08    -0.98%      117.36    -0.95%
  2017年1月      123.29     0.37%      118.49    -0.07%
    **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**    
                               2018年1月  较上月涨
                                          跌
 美元                             6.4364     2.45%
 欧元                             7.8414    -0.50%
 百日圆                           5.7951     0.73%
 港元                             0.8231     2.54%
 英镑                             8.8792    -0.46%
 澳元                             5.1124    -1.48%
 新西兰元                         4.6627    -1.64%
 新加坡元                         4.8652     0.64%
 瑞士法郎                         6.6867    -0.14%
 加元                             5.1735    -0.25%
 林吉特                          0.61495    -0.57%
 卢布                             8.8101    -0.87%
 兰特                             1.8962    -4.87%
 韩元                             165.75     0.75%
 迪拉姆                          0.57077     2.48%
 里亚尔                           0.5828     2.47%
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期，
名义有效汇率及实际有效汇率都为100。 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率，通常以对外贸易比重为权数。在具体的实证过程中
，有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率。名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙
伴国货币双边名义汇率的加权平均数，如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响，就可以
得到实际有效汇率。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below