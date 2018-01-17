《中国企业债发行日程表》--1月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 5.9 7 1/24簿记建档 -- AA 1/25-1/29 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 安徽潜山投资 10 7 1/18簿记建档 上限7.00% AA- 1/19-1/23 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 潜江城市 13 7 1/23簿记建档 -- AA 1/24-1/30 长江证券 建设投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次