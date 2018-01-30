《中国企业债发行日程表》--1月30日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *吉水县城市 6.6 7 2/6簿记建档 -- AA- 2/7 广州证券 建设投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司担保) ========================================================================================= *泾县国有资产 9.5 7 2/6簿记建档 上限7.00% AA 2/7-2/8 国元证券 投资运营 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *京山县京诚 9.5 7 2/6簿记建档 -- AA- 2/7-2/13 长江证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 兰州轨道交通 6 15 1/26簿记建档 6.60% AA 1/29-1/31 海通证券 (第5/10年末附发行人和投资者选择权/兰州投资控股提供担保) ========================================================================================= 安岳县兴安城市 4.3 7 1/29簿记建档 上限7.50% AA- 1/30-1/31 东方花旗证券 建设投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团有限公司提供担保) ========================================================================================= 株洲芦淞国有 3.7 7 1/29簿记建档 *7.00% AA- 1/30-1/31 天风证券 资产投资发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 苏州市吴中城区 5 7 1/31簿记建档 *上限6.80% AA 2/1-2/2 东吴证券 建设发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 兴义市信恒 8 7 1/30簿记建档 上限7.90% AA 1/31-2/6 中航证券 城市建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 济宁新城 4 7 延期发行 -- AA -- 中泰证券 发展投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *泸州临港产业 2.8 7 2/6簿记建档 -- AA 2/7-2/8 华信证券 园区建设项目收益债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次