《中国企业债发行日程表》--10月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南漳县金财 3.4 7 10/24簿记建档 -- AA- 10/25-10/27 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= *淮南市产业 15 7 10/24簿记建档 上限6.00% AA 10/25-10/27 国元证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团和中合中小企业融资担保公司按份共同担保) ========================================================================================= 重庆两山 19.7 7 10/13簿记建档 6.30% AA 10/16-10/18 西南证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉洪山城市 3 7 10/11簿记建档 5.68% AA 10/12-10/18 长江证券 建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 洪湖市弘瑞 6.4 7 10/12簿记建档 6.30% AA- 10/13-10/19 长江证券 投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= 宝应县 6 7 10/16簿记建档 *5.49% AA 10/17-10/19 兴业证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保集团提供担保) ========================================================================================= 昆山银桥 7.6 7 10/17簿记建档 上限6.00% AA+ 10/18-10/19 东吴证券 控股集团 (第3-7年末偿还20%本金) 平安证券 ========================================================================================= 黄梅县综合投资 2 7 10/17簿记建档 上限6.80% AA- 10/18-10/20 广州证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 泸州汇兴投资 10 7 10/18簿记建档 *上限6.50% AA 10/19-10/20 华西证券 (第3-7年末偿还20%本金/四川发展融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 都江堰新城 6 7 10/18簿记建档 *上限7.20% AA 10/19-10/20 万联证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 滁州市南谯区 8 7 10/18簿记建档 -- AA- 10/19-10/23 国元证券 国有资产运营 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团有限公司提供担保) ========================================================================================= 郑州通航 4 7 10/17簿记建档 上限6.90% AA- 10/18-10/24 长江证券 建设发展 (第3-7年末偿还20%本金/中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 滁州市南谯区 8 7 10/20簿记建档 -- AA- 10/23-10/25 国元证券 国有资产运营 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团有限公司提供担保) ========================================================================================= 成都市新津县 5.8 7 10/20簿记建档 -- AA 10/23-10/25 开源证券 工业投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义播州区 7 7 10/23簿记建档 -- AA 10/24-10/25 东方花旗证券 城市建设投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次