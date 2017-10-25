《中国企业债发行日程表》--10月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *陕西金融控股 11.5 7 11/1簿记建档 -- AAA 11/2-11/3 开源证券 集团市场化 (附第5年末投资人选择权/中债信用增进投资提供担保) 中信证券 银行债权转股权专项债券 ========================================================================================= *威海市中城 10 7 11/1簿记建档 -- AA 11/2-11/3 中投证券 公有资产经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *睢宁县润企投资 8.4 7 11/1簿记建档 上限6.80% AA 11/2-11/6 开源证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 南漳县金财 3.4 7 10/24簿记建档 *6.58% AA- 10/25-10/27 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 淮南市产业 15 7 10/24簿记建档 *5.69% AA 10/25-10/27 国元证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团和中合中小企业融资担保公司按份共同担保) ========================================================================================= 湘乡城市 10 7 10/26簿记建档 -- AA- 10/27-10/30 广州证券 建设投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/发行人以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 连云港恒驰 10 7 10/26簿记建档 *上限7.88% AA 10/27-10/31 民族证券 实业公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 抚州投资发展 9.3 7 10/27簿记建档 上限6.50% AA 10/30-10/31 华融证券 集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 扬中市城市 20 10 10/27簿记建档 -- AA 10/30-11/1 国开证券 建设投资发展总公司绿色债券 (第5年末附投资人选择权/江苏信用再担保集团提供担保) ========================================================================================= 芦溪县城市 10 7 10/26簿记建档 *上限7.00% AA- 10/27-11/2 长江证券 建设投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 新疆哈密地区 13.6 7 10/26簿记建档 *上限6.80% AA 10/27-11/3 国开证券 国资投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 青岛少海 17 7 10/30簿记建档 -- AA 10/31-11/1 东方花旗证券 投资发展公司停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 隆昌发展 8 7 10/30簿记建档 -- AA- 10/31-11/2 天风证券 建设集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 安顺市交通 14 7 10/30簿记建档 -- AA 10/31-11/6 国信证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) 中信建投证券 ========================================================================================= 安徽乐行城市 7 7 10/31簿记建档 -- AA- 11/1-11/3 中投证券 建设集团 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 毕节市信泰 15 7 10/31簿记建档 -- AA 11/1-11/2 财富证券 投资 (第3-7年末偿还20%本金) 财达证券 ========================================================================================= 临朐沂山实业 10 7 10/31簿记建档 -- AA- 11/3-11/5 中泰证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 滁州市南谯区 8 7 10/20簿记建档 5.95% AA- 10/23-10/25 国元证券 国有资产运营 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 新疆阿勒泰市 6 7 10/25簿记建档 上限8.00% AA 10/26-11/8 华龙证券 南区基础设施建设 (第4-7年末偿还25%本金) 项目收益债券 (阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司担保并为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次