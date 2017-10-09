《中国企业债发行日程表》--10月9日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *能兴控股 5 5 10/13簿记建档 -- AA- 10/16-10/17 江海证券 集团 (第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权/广东省融资再担保有限公司提供担保) ========================================================================================= *重庆两山 19.7 7 10/13簿记建档 -- AA 10/16-10/18 西南证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *宝应县 6 7 10/16簿记建档 -- AA 10/17-10/19 兴业证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保集团提供担保) ========================================================================================= 珲春市城市 4 7 9/28簿记建档 8.48% AA 9/29-10/10 广发证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) ========================================================================================= 绵阳宏达资产 8 7 9/28簿记建档 7.20% AA- 9/29-10/11 银河证券 投资经营集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 黄梅县综合投资 10 7 9/29簿记建档 6.80% AA- 10/9-10/11 广州证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 南充市嘉陵 10 7 10/12簿记建档 -- AA- 10/13-10/16 恒泰长财证券 发展投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 寿县国有资产 10 7 10/12簿记建档 -- AA- 10/13-10/16 东兴证券 投资运营集团 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 能兴控股集团 5 5 10/13簿记建档 -- AA- 10/16-10/17 江海证券 停车场专项债 (第三年末附投资人选择权/广东省融资再担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 马鞍山郑蒲港 6 7 10/12簿记建档 -- AA- 10/13-10/17 国元证券 新区建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 重庆双福建设 7.6 7 10/12簿记建档 -- AA 10/13-10/17 广州证券 开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆市江津区华信资产经营集团提供担保) ========================================================================================= 武汉洪山城市 3 7 10/11簿记建档 -- AA 10/12-10/18 长江证券 建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 洪湖市弘瑞 6.4 7 10/12簿记建档 -- AA- 10/13-10/19 长江证券 投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= 成都新津县 5.8 7 择期发行 上限6.80% AA -- 开源证券 工业投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 武胜城市投资 8.3 7 延期发行 -- AA- -- 开源证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次