《中国企业债发行日程表》--11月1日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *汕尾市金叶 11 7 11/8簿记建档 -- AA 11/9-11/13 恒泰长财证券 发展公司 (第3-7年末偿还20%本金/广东省融资再担保公司提供担保) ========================================================================================= 芦溪县城市 10 7 10/26簿记建档 6.80% AA- 10/27-11/2 长江证券 建设投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 隆昌发展 8 7 10/30簿记建档 7.09% AA- 10/31-11/2 天风证券 建设集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 毕节市信泰 15 7 10/31簿记建档 *7.80% AA 11/1-11/2 财富证券 投资 (第3-7年末偿还20%本金) 财达证券 ========================================================================================= 新疆哈密地区 13.6 7 10/26簿记建档 6.55% AA 10/27-11/3 国开证券 国资投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 安徽乐行城市 7 7 10/31簿记建档 *6.05% AA- 11/1-11/3 中投证券 建设集团 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 威海市中城 10 7 11/1簿记建档 上限6.50% AA 11/2-11/3 中投证券 公有资产经营公司停车场专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 睢宁县润企投资 8.4 7 11/1簿记建档 上限6.80% AA 11/2-11/6 开源证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 安顺市交通 14 7 10/30簿记建档 7.50% AA 10/31-11/6 国信证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) 中信建投证券 ========================================================================================= 武胜城市投资 8.3 7 11/2簿记建档 *上限7.80% AA- 11/3-11/7 开源证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保担保) ========================================================================================= 镇江市丹徒区 14 7 11/3簿记建档 -- AA 11/6-11/7 华信证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保集团担保) ========================================================================================= 苏州市吴中 7 7 11/3簿记建档 -- AA 11/6-11/8 东吴证券 城区建设发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 句容市城市 7 7 11/3簿记建档 -- AA 11/6-11/9 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 常州市金坛区 10 7 11/6簿记建档 -- AA 11/7-11/9 开源证券 交通产业集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆盈地实业 10 7 11/6簿记建档 -- AA 11/7-11/9 开源证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西金融控股 11.5 7 推迟发行 -- AAA -- 开源证券 集团市场化 (附第5年末投资人选择权/中债信用增进投资提供担保) 中信证券 银行债权转股权专项债券 ========================================================================================= 临朐沂山实业 10 7 推迟发行 上限7.00% AA- -- 中泰证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 成都-阿坝工业 9 7 11/3簿记建档 -- AA 11/6-11/7 国融证券 园区基础设施项目三期 (第3-7年末偿还20%本金) 安置房项目收益债券 (成都花园水城城乡建设投资作为差额补偿人) ========================================================================================= 新疆阿勒泰市 6 7 10/25簿记建档 上限8.00% AA 10/26-11/8 华龙证券 南区基础设施建设 (第4-7年末偿还25%本金) 项目收益债券 (阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司担保并为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次