《中国企业债发行日程表》--11月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ======================================================================-=================== *重庆宏烨实业 4.2 7 11/24簿记建档 -- AA 11/27-11/29 天风证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ======================================================================-=================== *青海交通投资 11 10 11/24簿记建档 -- AA+ 11/27-11/28 平安证券 (第5年末附发行人调整票面利率选择券和投资者回售选择权) 国开证券 ======================================================================-=================== *射阳城市 11.1 7 11/24簿记建档 -- AA 11/27-11/29 开源证券 建设发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/射阳县城市投资发展公司提供担保) ======================================================================-=================== 孝感市城市 14.8 10 11/9簿记建档 6.35% AA 11/10-11/16 天风证券 建设投资公司 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 六枝特区 7 7 11/15簿记建档 7.00% AA- 11/16-11/20 五矿证券 水务公司 (第3-7年末偿还20%本金/六盘水市开发投资公司提供担保) 国海证券 ========================================================================================= 凤阳县经济 10 7 11/15簿记建档 *6.00% AA- 11/16-11/20 国元证券 发展投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵阳云岩贵中 15 7 11/16簿记建档 *6.80% AA 11/17-11/20 湘财证券 土地开发基本建设投资管理集团(第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 建德国有 15 7 11/17簿记建档 上限7.00% AA 11/20-11/22 国泰君安证券 资产经营 (第3-7年末偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 长沙城北投资 15 7 11/17簿记建档 上限6.00% AA 11/20-11/22 恒泰长财证券 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 德邦证券 ======================================================================-=================== 浙江省天台县 7 7 11/20簿记建档 *上限7.50% AA- 11/21-11/22 浙商证券 国有资产经营 (第3-7年末偿还20%本金/台州市基础设施建设投资集团有限公司担保） ======================================================================-=================== 临朐沂山实业 10 7 11/20簿记建档 *上限7.20% AA- 11/21-11/23 中泰证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司担保） ========================================================================================= 贵州钟山 16 10 11/21簿记建档 -- AA 11/22-11/24 五矿证券 开发投资 (第3-6年末偿还10%本金/第7-10年末偿还15%本金) 国金证券 ========================================================================================= 湖州织里 15 7 11/22簿记建档 -- AA 11/23-11/24 长城证券 城市建设发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州省红果 5 7 11/23簿记建档 -- AA 11/24-11/27 湘财证券 经济开发区养老产业专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 乐清市 9 7 11/23簿记建档 -- AA 11/24-11/29 财通证券 国有投资城市停车场专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 兴义市 8 7 11/23簿记建档 -- AA 11/24-11/30 中航证券 信恒城市建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 湖南轩达 8 7 择机重新发行 -- AA -- 东北证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次