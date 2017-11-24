《中国企业债发行日程表》--11月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *红安县城市 8 7 12/1簿记建档 -- AA- 12/4-12/8 长江证券 发展投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 贵州省红果 5 7 11/23簿记建档 *7.80% AA 11/24-11/27 湘财证券 经济开发区养老产业专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆宏烨实业 4.2 7 11/24簿记建档 上限6.45% AA 11/27-11/29 天风证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 射阳城市 11.1 7 11/24簿记建档 上限7.80% AA 11/27-11/29 开源证券 建设发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/射阳县城市投资发展公司提供担保) ========================================================================================= 南通开元 12 7 11/28簿记建档 -- AA 11/29-12/1 民族证券 建设开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 沅陵辰州投资 5 7 11/29簿记建档 -- AA- 11/30-12/1 财富证券 集团地下综合管廊建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保） ========================================================================================= 江西湖口县 9 7 11/30簿记建档 -- AA- 12/1 西部证券 石钟投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 湖南森特实业 5 7 11/27簿记建档 上限7.00% AA 11/28-12/4 国融证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 大石桥市城市 6 7 11/30簿记建档 -- AA 12/1-12/6 恒泰长财证券 建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 长沙城北投资 15 7 择期重新簿记 -- AA -- 恒泰长财证券 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 德邦证券 ========================================================================================= 乐清市 9 7 延期发行 -- AA -- 财通证券 国有投资城市停车场专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 兴义市 8 7 择期重新簿记 -- AA -- 中航证券 信恒城市建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 青海交通投资 11 10 *取消发行 -- AA+ -- 平安证券 (第5年末附发行人调整票面利率选择券和投资者回售选择权) 国开证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 成都阿坝工业园区 2.7 7 11/28簿记建档 -- AA 11/29 国融证券 基础设施项目三期 安置房项目收益债 (第3-7年末偿还20%本金/成都花园水城城乡建设投资有限责任公司为差额补偿人) ========================================================================================= 泸州临港产业 5 7 11/30簿记建档 -- AA 12/1-12/5 上海华信证券 园区建设项目收益债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 长兴综合物流园 8 8 11/29簿记建档 -- AA 11/30-12/6 国信证券 项目收益债 (第3-8年末偿还10%-20%本金/浙江长兴金融控股集团为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 都匀城市建设 3 4 11/27簿记建档 *上限8.50% AA 11/28-11/29 湘财证券 投资发展公司小微企业增信集合债 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次